– Jeg er bare en student som ønsket å tjene penger i sommer for å finansiere studiene. Jeg ønsket å jobbe lovlig og trygt. Istedenfor ble jeg utnyttet, hevder Szymon (22).

Han har meldt et håndverkerfirma til Arbeidstilsynet.

Szymon sier han ble sagt opp på dagen da han krevde arbeidskontrakt. Han ønsker å fortelle sin historie i håp om at andre slipper å oppleve det samme som han.

Dokumentasjonen han skal ha gitt tilsynet, og som NRK har sett, innebærer korrespondanse mellom Szymon og eieren av firmaet. Her opplyser eieren en lønn som betegnes som «100 kroner netto».

En bankutskrift viser videre at 22-åringen fikk utbetalt 2500 kroner av firmaet. Szymon sier det tilsvarer 25 arbeidstimer på tre dager.

Han har også vist NRK flere av husene han skal ha utført arbeider på.

NRK har vært i kontakt med eieren av firmaet og forelagt han historien med Szymon. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Grovt underbetalt

– Lønn ned mot 100 kroner timen er grovt underbetalt og i strid med loven. Jeg vil berømme Szymon som tør og si ifra, som ikke godtar å bli grovt underbetalt av arbeidsgiveren.

Det sier Lars Mamen i den frivillige foreningen Fair Play Bygg.

Foreningen jobber for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Sosial dumping Ekspandér faktaboks Begrepet brukes ofte når utenlandske arbeidere mottar mindre lønn og jobber under vanskeligere forhold enn norske arbeidere.

Sosial dumping kan innebære lavere timelønn, fravær av trygdeordninger, mangel på overtidsbetaling eller dårlig sikkerhet på arbeidsplassen.

Fagbevegelsen mener sosial dumping undergraver både lønnssystemet og velferdssamfunnet.

Tariffnemnda kan bestemme av vilkårene i tariffavtalen skal gjelde for alle som utfører arbeid avtalen regulerer, og regnes som et viktig redskap i kampen mot sosial dumping.

Likevel er sosial dumping et flytende begrep, og det noen kaller sosial dumping kan andre beskrive som legitim konkurranse.

Kilde: Store norske leksikon

Arbeidstakere i Norge skal ifølge regjeringen ha en trygg arbeidsplass og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Men mange arbeidstakere fra Øst-Europa blir ifølge Mamen utnyttet og underbetalt. Han sier dette skjer både i byggenæringa, fiskeindustri, landbruk, bilpleie og transport.

Dette kommer også frem i Fafos ferske rapport «grov utnytting av utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstakere fra Øst-Europa, særlig fra Polen og Romania, har ifølge rapporten ofte akutt behov for arbeid og de tør sjelden å si fra.

Den siste tiden har det ifølge Mamen likevel vært en positiv utvikling: Stadig flere polske arbeidere tør nå å si ifra om utnytting på arbeidsplassen.

Mamen tror det er avgjørende at disse arbeidstakerne får informasjon om rettigheter og minstelønn på et språk de forstår.

– Ingen ønsker å arbeide svart til 100 kroner timen dersom de kan få en god jobb til over 200 kroner timen, sier han.

Billig oppdrag, ulovlig lønn

Szymon er en av de som tør å varsle myndighetene om det han mener er galt. Han sier han kom fra Polen til Tromsø i juli for å jobbe for et håndverkerfirma i tre måneder.

Firmaet er norskregistrert med utenlandsk eier og markedsfører seg med rimelige priser.

På internett finnes det mange tilbakemeldinger fra fornøyde huseiere. De roser arbeiderne for arbeidet de har gjort.

For arbeidet skal Szymon altså ha fått utbetalt 100 kroner i timen av firmaet.

Til sammenlikning får 14-åringer betalt 105 kroner timen for blant annet malejobber gjennom Småjobbsentralen i regi av Tromsø kommune.

Først da han møtte andre arbeidere i Norge skjønte han hvilke rettigheter han hadde som arbeidstaker.

Etter tre dager i arbeid skal han ha bedt om skriftlig kontrakt. Uten kontrakt sto han uten rettigheter og uten mulighet til å betale skatt.

– Jeg nektet å jobbe svart og ulovlig, sier han til NRK.

Han hevder eieren av firmaet reagerte med å si han opp på dagen. Dermed sto han også uten mat og tak over hodet.

– Jeg hadde ingen penger, jeg måtte låne penger til mat.

Szymon ønsker å jobbe lovlig i Norge, og han ønsker å betale skatt. Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Viktig å varsle myndighetene

Lederen ved pendlerhotellet der Szymon og de andre arbeiderne i firmaet var innlosjert, bekrefter at 22-åringen ba om hjelp da han sto uten jobb på dagen.

– Han kom til meg og fortalte at han hadde blitt oppsagt. Jeg hjalp han med opphold noen dager, frem til han kom seg hjem til Polen, sier han til NRK.

På hotellet skal 22-åringen også ha fått hjelp til å melde forholdet til Arbeidstilsynet.

Seksjonsleder Trond Henry Skjønsfjell i Arbeidstilsynet sier de ikke kan kommentere den konkrete saken av hensyn til taushetsplikten og vern om varsleren.

Han uttaler på generelt grunnlag at tilsynet tar slike varsler på alvor. De følger opp og gjør tilsyn på bakgrunn av tips.

– Det er derfor viktig å varsle Arbeidstilsynet i denne type saker.

Skjønsfjell understreker imidlertid at arbeidere skal ha en allmenngjort lønn, det betyr at det fins et krav om minstelønn.

Minstelønn i byggebransjen Ekspandér faktaboks For fagarbeidere gjelder ny sats på kr 220,- per time.

For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 198,30 per time.

For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 206,50 per time.

For arbeidstakere under 18 år, kr 132,90 per time

Huseierne risikerer straff

Lars Mamen minner om at også huseierne har et ansvar for å bekjempe sosial dumping.

– Huseiere som kjøper billig oppussing bidrar til svart arbeid og lønnstyveri. Dersom huseierne vet at de kjøper svart arbeid kan de risikere straff, sier han.

Og dersom du som forbruker betaler 10.000 kroner eller mer i kontanter, så risikerer du å bli stilt ansvarlig for det håndverkeren hadde til hensikt å unndra i skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift.

– Grove tilfeller, hvor det bevisst er kjøpt svart arbeid, blir politianmeldt. Da risikerer du både bøter eller fengsel og inndragelse av gevinsten du hadde ved på å kjøpe tjenesten svart, advarer underdirektør Trond Båtnes i Skatteetaten.

Dette bør du som forbruker gjøre Ekspandér faktaboks Dette mener Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fair Play Bygg du som forbruker kan gjøre for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet: Sjekk om firmaet er seriøst, om det er registrert i Brønnøysund og i merverdiavgiftsregisteret. Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres, og avtal på forhånd til hvilken pris. Betal via bank. Når man betaler for tjenester via bank, blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter Snakk med de ansatte. Sjekk at arbeidstakere bærer HMS-kort Be om og sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt virksomheten Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for

– Tilbake i Polen med gjeld

For 22 år gamle Szymon skulle oppholdet i Tromsø være et viktig bidrag til kommende studieår. Han har søkt seg inn på fysioterapi i hjemlandet, og med tre måneders lønn skulle han finansiere studietiden.

Slik gikk det ikke. Istedenfor er han tilbake i Polen – fattigere enn da han reiste til Tromsø og Norge for en drøy uke siden.

– Jeg brukte alle sparepengene på å komme meg til Norge. Lønna på 2500 ble brukt til flyreisen hjem. Jeg måtte låne penger til mat da jeg ble oppsagt på dagen. Jeg hadde ingen penger, sier han.