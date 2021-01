Politifolk deltok på musikkbingo der mange ble smittet - nå flyttes etterforskningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag forrige uke anmeldte Harstad kommune utestedet Verftet, hvor det er sterk mistanke om at minst 18 personer ble smittet av covid-19 da de arrangerte musikkbingo 29. desember.

Totalt 57 personer er bekreftet smittet og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på utestedet.

Harstad Tidende skriver at et ukjent antall tjenestemenn ved Harstad politistasjon deltok på musikkbingoen.

Politistasjonssjef ved Harstad Politistasjon, Frank Sletten, bekrefter at flere tjenestemenn var til stede på arrangementet. Sletten besluttet derfor at den innledende etterforskningen skal foregå hos Felles straffesaksinntak i Tromsø.

– Det betyr ikke at vi mener våre folk har gjort noe galt, men vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om habiliteten i etterforskningen. Det kan godt hende at vi kommer til å stå for etterforskningen, men inntil videre gjøres det innledende arbeidet i Tromsø, sier Sletten til Harstad Tidende.

Politistasjonssjef i Harstad, Frank Sletten, ønsker ikke at det skal være noen tvil om habiliteten i etterforskningen. Foto: Martin Mortensen / NRK

Sletten ønsker ikke å uttale seg ytterligere i saken til NRK av hensyn til etterforskningen, men poengterer at dette er standard prosedyre i mange tilfeller.

– Det er ingenting som er unormalt ved dette. Når vi får inn straffesaker så går de til FSI, det var ett av kriteriene da vi laget nærpolitireformen. FSI går de gjennom straffesaken, og så gjøres det en vurdering av hvilke etterforskningsskritt som tas videre, sier Sletten.

Ikke vurdert habilitet

Påtaleansvarlig ved Troms politidistrikt, politiadvokat Trude Kvanli, bekrefter til NRK at anmeldelsen ble registrert torsdag 14. januar.

– Vi gjør nå innledende etterforskning, sier hun.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Den innledende etterforskninga vil avgjøre om anmeldelsen skal etterforskes på fellesenheten til Troms politidistrikt, eller en geografisk driftsenhet. Kvanli kan ikke anslå når de håper å være ferdig med den innledende etterforskninga.

Habiliteten til Harstad politistasjon er foreløpig ikke vurdert.

Rune Stenstrøm er advokat til utestedet Verftet. Han har tidligere sagt til NRK at det er svært beklagelig for eierne å havne i en slik situasjon.

– Her har man forsøkt å drifte et etterspurt tilbud. Når dette oppstår, er det i alles interesse å finne ut av hva som faktisk har skjedd.