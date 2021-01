Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

29. desember 2020 arrangerte utestedet «Verftet» i Harstad en musikkbingo, som er en kombinasjon av musikkquiz og bingo. Rundt 90 gjester deltok på arrangementet.

Det er sterk mistanke om at minst 18 personer ble smittet av covid-19 under arrangementet.

Totalt er 57 personer bekreftet smittet og 312 personer er definert som nærkontakter som følge av smitten på arrangementet.

Det er selskapet som står bak, STB Service AS, som nå er anmeldt for mulige brudd på smittevernloven, opplyser kommunen i en pressemelding på sine nettsider onsdag ettermiddag.

– Det hviler et spesielt ansvar på serveringssteder å følge smitteverntiltakene slik at eventuell videre smitte unngås. Kommunen ser svært alvorlig på de ovenfor nevnte brudd, særlig på grunn av de store konsekvenser dette har fått i ettertid. Derfor har vi i dag levert anmeldelsen, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

Mikrofon gikk fra bord til bord

NRK har også fått opplysninger om at arrangementet skal ha hatt høy partyfaktor, og at det var for mye folk i lokalet til at man holdt enmetersregelen. I tillegg skal en mikrofon ha vært på vandring fra bord til bord. Disse opplysningene har kommunen nå etterforsket.

Harstad kommune hadde tidligere i januar et pressemøte om smitteutbruddet fra utestedet Verftet. Foto: Trygve Grønning / NRK

Kommunen mener at det har skjedd tre brudd på smittevernreglene under arrangementet – det gjelder antallet deltakere, avstandskrav og aktiviteter på arrangementet.

– På bakgrunn av intensiv smittesporing den siste tiden og opplysninger som har kommet frem i undersøkelsessaken, mener vi at smittevernloven er overtrådt under arrangementet og at det er en medvirkende årsak til det omfattende smitteutbruddet i ettertid, sier kommunedirektøren Hansen.

Kommuneadvokat Kristian Fredheim mener det er ingen holdepunkter for at det foreligger forsettlige brudd på smittevernreglementet.

– Det er imidlertid flere forhold som med tyngde taler for at arrangøren har utvist en straffbar uaktsomhet under gjennomføringen av arrangementet, sier kommuneadvokat Kristian Fredheim.

Mener de fulgte alle retningslinjene

Medeier i utestedet Verftet, Bengt Markussen, har tidligere uttalt til NRK at de har fulgt alle nasjonale og lokale retningslinjer og smitteverntiltak.

Selskapet SBT Service AS har også tidligere opplyst at de har hatt og har løpende god dialog og samarbeid med Harstad kommune, både i forhold til driften under pandemien og hendelsen 29. desember. De ønsker å få alle faktiske forhold på bordet.

NRK har forsøkt å få en kommentar på anmeldelsen, men selskapet har ennå ikke svart.

Innførte strenge tiltak

I ettertid av smitteutbruddet innførte kommunen flere strenge tiltak da de fryktet ny massesmitte.

Barnehager og skuler er nå rødt nivå.

Det er påbudt med bruk av munnbind på offentlige steder hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Alle steder for kulturarrangementer og fritidsaktiviteter blir stengt. Det gjelder blant annet treningssenter, museum, kino, teater, lekeland og svømmehaller.

Alle kafeer og restauranter får påbud om å føre gjestelister.

Tiltakene varer til 18. januar i første omgang.

Les også: FHI undersøker prøver etter bingo i Kristiansand