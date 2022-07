Politiet refses for lovbrudd – varsler rekordgebyr

Politiet kjøper årlig tolketjenester for over 50 millioner kroner.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mener politiet ikke fulgte reglene som gjelder for offentlige innkjøp i perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2020.

Større kontrakter skal nemlig kunngjøres. På den måten kan alle som vil delta i konkurransen. Samtidig sikrer offentlige virksomheter at de får riktig tjeneste til riktig pris.

Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt har tidligere fått straffegebyr for brudd på innkjøpsreglene.

Nå har 8 av landets 12 politidistrikt fått varsel om gebyr på til sammen 11,8 millioner kroner. Gebyret utgjør 13 prosent av kjøpet.

Troms og Innlandet er unntaket.

Nemnda mener øvrige politidistrikt har inngått en ulovlig direkte anskaffelse. Det vil si en anskaffelse som ikke er kunngjort.

– Generelt er mangel på kunngjøring et alvorlig brudd på regelverket. Det sier Tor Martin Joramo Sikkeland i Kofa til NRK.

Lovens lange arm får etter alt å dømme nå det største gebyret siden nemnda fikk tilbake gebyrmyndigheten i 2017.

Regler for offentlig anskaffelser Ekspandér faktaboks Det offentlige handler varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år.

Siden det offentlige ikke kan gå konkurs på samme måte som en privat bedrift, tvinges det offentlige til å tenke forretningsmessig gjennom en rekke regler.

Reglene skal sikre at pengene utnyttes best mulig, forebygge korrupsjon og gi publikum tillit til det offentliges pengebruk.

Innkjøp for beløp over 1,3 millioner skal settes ut på anbud.

En ulovlig direkte anskaffelse betyr at man ikke har satt ut et oppdrag på anbud.

En rammeavtale som inngås etter anbudsrunde kan ikke vare i mer enn fire år.

Hvis man fortsetter å handle på avtalen utover fire år, vil det være brudd på regelverket.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har mulighet til å bøtelegge etter brudd på reglene.

– Grovt uaktsomt

Kofa skriver at offentlige oppdragsgivere bør å ha god kjennskap til reglene for offentlige anskaffelser.

«Etter nemndas syn må innklagedes manglende overholdelse av kunngjøringsplikten karakteriseres som grovt uaktsomt», heter det i varselet.

Oslo politidistrikt, som også omfatter Asker og Bærum, handlet alene tolketjenester for over 30 millioner kroner, uten å kunngjøre kontrakten.

Kofa vil gi landets største politidistrikt et straffegebyr på 3, 9 millioner kroner.

Her er hele listen:

Oslo 3.900.000

Øst 2.700.000

Vest 1.600.000

Sørvest 1.330.000

Sørøst 1.290.000

Agder 578.000

Nordland 265.000

Finnmark 169.000

Politiet har fått frist 1. september til å komme med et eventuelt svar til nemnda.

Tapte i retten

Bakgrunnen for det som nå kan bli et historisk straffegebyr er to tidligere saker fra Møre og Romsdal og Trøndelag.

Enhetene fikk i 2020 over 2 millioner i straffegebyr for ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester.

Politiet brakte vedtakene inn til retten for prøving. De vant i tingretten, men i lagmannsretten ble nemndas avgjørelse stadfestet.

Politiet er ikke enig i avgjørelsene.

– Politiet delte ikke lagmannsrettens oppfatning om at det var grunnlag for å karakterisere bruddet som grovt uaktsomt, skriver avdelingsdirektør Marianne Haajem i Politiets fellestjenester i en e-post til NRK.

Det er Politiets fellestjenester som representerer distriktene i klagesakene.

Uenig i jussen

Haajem sier det var tvil om kjøp av tolketjenester på forskjellige språk var å anse som «liknende kontrakter».

– Det forelå ingen retningsgivende praksis fra nasjonale eller internasjonale domstoler, understreker Haajem.

Spørsmålet i retten var om tolketjenestene gjennom året skulle ses som en samlet anskaffelse, eller om hver enkelt bestilling var en egen separat anskaffelse.

Kofa kom frem til at oppdragene måtte ses under ett. Anskaffelsen skulle derfor vært kunngjort.

Klagene førte til at politiet fikk på plass en rammeavtale med leverandører i juni 2020.

NRK har vært i kontakt med eieren av firmaet som klaget politiet inn til nemnda. Han ønsker ikke å kommentere varslene politiet nå har mottatt.