Polart lavtrykk skaper problemer i trafikken

Det varslede polare lavtrykket skaper lørdag formiddag problemer for trafikken flere steder i Nord-Norge.

I Troms er E6 over Kvænangsfjellet stengt på grunn av fare for snøskred. Veien vil ikke bli åpnet lørdag, men det blir gjort en ny vurdering søndag klokken 10.

Det betyr at Finnmark er isolert fra Norge. Den eneste måten å komme seg inn eller ut på er via Finland.

Omkjøring via nabolandet er foreløpig ikke tillatt. Grensa er stengt på grunn av covid-19.

Politiet er i dialog med finske myndigheter for å tillate omkjøring via Finland. Når løsningen blir på plass, skal informasjonen om det publiseres på Twitter.

Det er andre gang i løpet av de siste to ukene når den eneste veien til Finnmark på norsk jord blir stengt på grunn av uværet.

Slik er sikten på E6 Kvænangsfjellet lørdag kveld. Nå er veien stengt fordi det er fare for snøskred. Foto: Statens vegvesen, webkamera

– Hold deg hjemme

Stormkastene gir nå svært vanskelige kjøreforhold på trønderske veier. Flere fjelloverganger er stengt, og fokksnø skaper trøbbel også i Trondheim.

Store mannskaper er nå ute for å rydde veiene i Midt-Norge.

Statens vegvesen ber om forståelse for at det kan ta tid å få veiene ryddet i det kraftige snøværet. Stormen som nå herjer skal bli sterkere utover kvelden.

Slik ser havna i Trondheim ut lørdag kveld. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om svært kraftig polart lavtrykk, som vil slå inn over land.

Dette merkes nå godt langs hele Trondheimsfjorden.

– Været har variert kraftig i hele dag, fra masse sørpe til glatt føre og nå snøfokk. Det er svært dårlig sikt særlig på fjellovergangene, men også på hovedveiene våre.

Det sier Erling Drangsholt, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Trondheim.

– Akkurat nå er det et føre som gjør det best å være i ro hjemme. Må du ut og kjøre, så ta det rolig. Det er ikke meldt om alvorlige ulykker foreløpig, men noen utforkjøringer og små uhell har det vært.

Ingen busser går

Også på Skjervøy er veien stengt. Her har det gått snøskred over fylkesvei 866.

I Lofoten er alle bussavganger innstilt lørdag. Også i Vesterålen er en rekke avganger innstilt, melder Reis Nordland.

Også veger og fergesamband er stengt, sier trafikkoperatør Christer Berntsen ved Vegtrafikksentralen i Mosjøen.

E6 over Saltfjellet ble stengt lørdag formiddag, men åpnet igjen. Værmeldinga er fortsatt dårlig og det kan bli stengt på nytt, sier Berntsen.

Slik ser det ut på E6 over Saltfjellet lørdag formiddag. Vegen kan bli stengt på kort varsel, melder Statens vegvesen. Foto: webkamera / Statens vegvesen

Fylkesveg 813 over Beiarfjellet er også åpnet etter å ha vært kolonnekjørt siden lørdag morgen. Rv 77 over Graddis er stengt på svensk side, melder Statens vegvesen.

– Flere vogntog har også kjørt seg fast, sier Berntsen, som beskriver været som «fokk og rokk».

Blant annet ble Fv 76 over Tosenfjellet er stengt lørdag formiddag etter at et vogntog fikk problemer.

Berntsen oppfordrer folk som skal ut å kjøre i uværet, om å forberede seg. I tillegg til å sjekke trafikkmeldingene på Statens vegvesen sine nettsider, er det lurt å pakke litt ekstra med seg.

– Ha med spade, gode klær og mat og drikke i bilen, sier Berntsen.

Uvær i Bodø sentrum lørdag morgen. Uvær i Bodø sentrum lørdag morgen. Foto: Kari Skeie / NRK

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Det blåste friskt lørdag formiddag på Tonnes i Lurøy kommune. Et polart lavtrykk feier i helga over Nordland. Foto: Snapchat

Snøskredfare flere steder i Norge

Lørdag ettermiddag gikk det snøskred to steder på Svalbard. Både i Hanaskogdalen og i Nybyen. Ingen mennesker ble tatt av skredene, men to reinsdyr kom seg ut selv.

Ifølge varsom.no er det snøskredfare flere steder i landet.

Stor fare for skred varsles for Trollheimen og Romsdal.

Både Vest-Finnmark, Nord-Troms, Indre Troms, Tromsø, Sør-Troms, Lyngen, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Sunnmøre, Jotunheimen og Indre Sogn ligger på oransje nivå. Disse stedene er det betydelig fare for snøskred.