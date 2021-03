Varsler full storm og polart lavtrykk natt til søndag: – Det blir ganske heftig

Nord-Norge har mye vær i vente i helga.

Vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar forteller at nordlendingene må forberede seg på en heftig værhelg.

– Vi er i et kaldluftsutbrudd som kommer fra nord. Det betyr kraftig vind og byger, både lørdag og søndag.

Det starter med en stiv kuling om morgenen, men fra ettermiddagen øker det på til en nordvestlig til nordlig sterk kuling og periodevis liten storm og kraftige snøbyger.

Polart lavtrykk

Som om ikke det var nok, lurer noen det et polart lavtrykk i kulissene.

Sent lørdag kveld og natt til søndag vil det høyst sannsynlig dannes et polart lavtrykk. Det betyr liten til full storm enkelte steder.

Et polart lavtrykk dannes over polare områder når kjølig kald luft skylder over det relativt varme havet.

Polart lavtrykk Ekspandér faktaboks Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes i arktiske luftmasser på nordsiden av polarfronten om vinteren.

De siste årene har det typisk vært 10–15 polare lavtrykk inn mot norskekysten i løpet av vinteren, og det er flest tilfeller i januar til mars.

Erfaringsmessig kan vinden øke fra bris til storm i løpet av mindre enn et kvarter.

Polare lavtrykk er skumle, siden de gir raske økninger i vinden og kraftig snøfall, ofte med snøfokk og med vanskelige siktforhold og generelt dårlig vær.

I tidligere tider var polare lavtrykk årsaken til mange forlis og ulykker, men i perioden fra 1999 til 2017 er det bare ett kjent tilfelle i Norge hvor liv har gått tapt på grunn av polare lavtrykk. Kilde: snl.no

– Akkurat hvor det treffer er litt tidlig å si, sier meteorologen som oppfordrer folk til å følge med på Yrs farevarsel. Det kan komme brått på, sier Aashamar.

Ifølge prognosene treffer vinden fra Lofoten og sørover. Det polare lavtrykket treffer mest sannsynlig fra Helgeland og sørover mot Trøndelag, ifølge meteorologen.

Meteorologisk institutt advarer også om vanskelige kjøreforhold.

– Det er fortsatt vinterferie i Nordland. Kanskje like greit å planlegge innehelg?

– Det er alltid fint å være ute i naturen. Men ta forholdsregler og følg med på Yr, sier Aashamar.

Også lenger nord tar vinden for seg i helga. Men Troms og Finnmark får ikke sterkere vind enn kuling.

Fortsatt snøskredfare

Ifølge varsom.no er det fortsatt betydelig snøskredfare flere steder i landet.

Både Vest-Finnmark, Nord-Troms, Indre Troms, Tromsø, Lyngen, Ofoten, Salten, Svartisen, Trollheimn, Romsdal, Sunnmøre og Jotunheimen ligger på oransje nivå- sm betyr betydelig fare for snøskred.