Sårene etter helikopterulykken i Alta 31. august 2019 er på langt nær grodd for de ansatte i Helitrans, selskapet som eide helikopteret som styrtet i fjellet Skoddevarre, der seks unge mennesker mistet livet.

Sluttet i jobben

Daglig leder Richard Simonsen forteller til NRK om ansatte som har tatt ulykken og tapet av kollega og pilot Fredrik Lindmark svært tungt.

– Vi har hatt sykemeldinger over lang tid. Vi har vært påkoblet bedriftshelsetjenesten og psykolog, og vi har hatt noen som ikke har klart å stå i jobben sin, sier han.

Pilot Fredrik Lindmark omkom i helikopterulykka. Foto: Privat

Bearbeidingen og sorgarbeidet er ikke over.

– Vi har mange som trenger å bearbeide en sorg, også for tapet av en kollega. Dette kommer til å fortsette. Det er mange som er veldig preget, sier Simonsen, som bekrefter at det fortsatt er ansatte som mottar psykologhjelp.

Tenker på familiene

Han medgir at det siste året vært tungt, ikke minst ved høytider. Da går tankene til de seks familiene som har en tom plass ved bordet.

– Det har naturlig nok vært vanskelig. Det har vært mange tanker rundt det alle de pårørende har opplevd. Og vi føler særlig på det rundt jul, nyttår og påske, sier Simonsen.

Han legger til:

– Det er hele tiden ting som gjør at minnene blir frisket opp om menneskene de var så glade i. Og det gjør at jeg og selvfølgelig tenker på det. Det er kjempetrist og jeg har følt veldig på det.

Her på fjellet Skoddavarre utenfor Alta endte helikopterturen som krevde seks unge menneskeliv. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Et sted å gå til

Helitrans har hovedkontor i Trondheim hvor Simonsen sitter til daglig. I forbindelse med ettårsmarkeringen for helikopterstyrten ble det mandag 31. august holdt minnemarkeringer både i Alta sentrum og oppe ved fjellet Skoddevarre.

Simonsen var til stede på begge.

– Det er vondt, men også godt å komme hit og få være sammen med familiene og kolleger, forteller han.

På stedet der turen til fem lokale ungdommene, Benedikte Hyld Mella, Kine Johnsen, Robin Karlsen, Markus Vonheim, Kevin Berg, og pilot Fredrik Lindmark endte, ligger det nå en minnestein med de omkomnes navn på.

– Vi som selskap trenger et sted og jeg vet at familien trenger et sted. Det ble et vakkert og verdig minnesmerke, sier Simonsen.

Ved ulykkesstedet er det satt opp en minnestein for de seks unge ofrene etter helikopterstyrten 31. august 2019. Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG

På grunn av koronasituasjonen har ikke foreldrene til den svenske piloten hatt mulighet å delta på markeringene for ettårsdagen.

– De har det vondt og koronasituasjonen gjør at de ikke kan reise ut av Sverige nå. Men jeg har lovet å være sammen med dem når de kommer til Alta, og jeg vil bli med dem opp i fjellet, sier Simonsen.

Viktig å få et svar

Helikopteret som styrtet var et Airbus AS-350B. Helikopteret var forholdsvis nytt og hadde kun 73 timer i lufta bak seg, da det på uforklarlig vis styrtet den siste augustdagen i 2019.

Havarikommisjonen har fortsatt ikke funnet årsaken til helikopterstyrten. Lederen for Helitrans håper de finner den.

– For oss er det svært viktig å få et svar – for at dette aldri skjer igjen. Et svar vil og være viktig for vårt videre arbeid, sier han.

– Det har vært mange spekulasjoner til hva som var årsaken til styrten. Hvordan forholder Helitrans seg til det?

– Vi forholder oss til at vi avventer Havarikommisjonens rapport.

Helitrans har sluttet med eventflyvning etter helikopterulykken i fjor, forteller daglig leder Richard Simonsen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Helikopterturen som endte så fatalt var del av et eventtilbud i forbindelse med musikkfestivalen Høstsprell på Kvenvikmoen utenfor Alta.

Helitrans-sjefen forteller at for deres del ble turen i Alta i fjor høst, den siste av denne typen oppdrag.

– Vi flyr ikke event lenger. Selv om vi har hatt flere henvendelser, så gjør vi det ikke. Først og fremst av respekt og hensyn til de pårørende, sier Simonsen.

– Det vil vedvare, så lenge jeg er sjef.