– Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

Det krever Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen (Sp).

To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

– Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

Usikkerhet om SMS-varsling

Lyngen som har opplevd flere dødsskred sendte før påske i fjor ut SMS til besøkende i kommunen om skredfare.

Men kommunen har fått beskjed fra Datatilsynet om at det kun er statlige myndigheter som kan beordre utsending av slike SMS. Det betyr ifølge ordføreren at kommunen ikke kan sende ut fare-SMS til mobiltelefoner i Lyngen på egen hånd.

– Sånn som jeg tolker det kan vi ikke det, sier Johnsen.

– Vi har ikke bedt Lyngen kommune om å avslutte prosjektet, sier Janne Stang Dahl som er kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet.

Foto: Ilja C. Hendel

– Vi har tidligere skrevet et brev som er sendt ut til kommuner om at regelverket legger opp til at det er statlige myndigheter, for eksempel politiet, som beslutter SMS-varsling for kommunene. Datatilsynet har tatt til orde for at departementet også bør vurdere om kommuner og andre offentlige myndigheter skal ha en slik myndighet, sier Stang Dahl.

Hun sier det også finnes unntak i regelverket når det gjelder vitale interesser, altså liv og helse.

I Nordreisa der det andre skredet gikk, opplyser ordfører Hilde Nyvoll at de har sendt ut SMS om skredfare, med blant annet henvisning til å sjekke varsom.no.

Til NRK gir hun uttrykk for at de måtte prioritere sikkerheten.

Vil nå ut til bookingselskaper

Lørdag har været bedret seg, og sola skinner ned på fjelltoppene. Men skredfaren er fortsatt stor. Lyngen-ordføreren sier det blir 1.000 mennesker i fjellene i dag.

– Det går kaldt nedover ryggen på meg. Godt vær og stor snøskredfare er den verste kombinasjonen, sier Johnsen.

Nå står kommunen i beredskap for nye skred.

Lyngen tar imot mange skiturister hvert år. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Johnsen mener skredproblematikken må løftes til et nasjonalt nivå, i form av varslingssystemer og holdningsskapende arbeid.

Det kan også handle om å nå ut med snøskred-informasjon til bookingselskaper som leier ut overnatting til turister.

Ordføreren vil be om et snarlig møte med justisministeren.

NRK har foreløpig ikke fått kommentarer fra Justis- og beredskapsdepartementet. Saken oppdateres.