Overlege advarer etter dødelige skred: – Skredsituasjonen er livsfarlig

– Svære, dødelige skred. Skred på steder hvor det ikke har gått skred på kanskje hundre år. Dette forteller oss at skredsituasjonen er livsfarlig.

Det sier overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert. Han advarer folk mot å gå toppturer i bratt terreng.

Fredag gikk det flere skred i Troms, fire av dem regnes som alvorlige.

To personer omkom da et skred tok et hus på Reinøya, en person av et turfølge på fem omkom i skredet i Lyngen og en person omkom i skredet i Nordreisa.

Fire omkommet etter flere snøskred i Troms Ekspandér faktaboks Det har vært fire alvorlige skredulykker i Troms fredag 31. mars. Storslett Kl. 17.57 fikk politiet melding om snøskred ved Tverrelva på Storslett der en person nå er bekreftet omkommet. Vedkommende var en del av et større utenlandsk reisefølge. En annen person i turfølget som var på stedet lokaliserte vedkommende og varslet nødetatene. Lyngen Kl. 14.46 kom det inn melding til politiet om at det var gått et skred i Kvalvikdalen i Lyngen. Det var fem personer med utenlandsk opprinnelse som var på skitur. Troms politidistrikt kan bekrefte at en person er funnet omkommet, en med kritiske skader som er evakuert med helikopter. De gjenværende blir nå evakuert. Reinøya Kl. 15.10 fikk politiet inn melding om at det var gått et skred der et hus ble tatt og ført på sjøen ved Grøtnesdalen på Reinøya. To personer er funnet omkommet og de pårørende er varslet. Det var et stort gårdsbruk, der hus og fjøs ble tatt av skredet. Manndalen To skred gikk i Manndalen i Kåfjord kommune. Alle personer er gjort rede for, men dyr er antatt skadet. Det er snakk om ca. 100 kyr. Mattilsynet er varslet og følger opp saken med kommunen.

Ferdselsforbud

Gilbert minnes skredet som gikk i Tromdalen på Senja i 2013, hvor tre menn mistet livet.

– Der var det ferdselsforbud da skredet gikk. Det virker ikke som vi har klart å få til en adferdsendring, og politiet kan umulig håndheve et ferdselsforbud i de enorme fjellområdene vi har, sier Gilbert.

Han beskriver skredsituasjonen i Troms som enormt farlig. Et skred kan gå i over hundre kilometer i timen og veie flere tusen tonn.

Og han er ikke alene om denne advarselen. For nå går også politiet ut med en pekefinger.

Stabsjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen. Foto: Petter Strøm

– Det er en ekstremt stor skredfare. Det er all grunn til å minne folk om at man må være ekstremt forsiktig med å bevege seg ut i terrenget nå de nærmeste dagene, på grunn av den store og uforutsette skredfaren, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

– Vi fraråder alle å bevege seg i fjellet slik forholdene er nå.

Kan ikke snu døden

Torsdag evakuerte politiet tre bygder i Troms på grunn av stor snøskredfare. Fredag er de i gang med å evakuere beboerne på Reinøya.

Gilbert roser politiets tiltak. Han er tydelig på at det er lite å gjøre når en person først er truffet av et snøskred.

– Uansett hvor mange helikopter, biler og patruljer man sender er det dessverre lite vi kan gjøre når du først er truffet. Beredskapen er der, men vi kan ikke snu døden, sier overlegen.

Likevel mener Gilbert det er begrenset hva tiltak og advarsler kan gjøre for å unngå at folk beveger seg i farlig terreng.

Skredleder Andreas Tanem i Norsk Folkehjelp var blandt dem som rykket til skredet i Nordresia. Foto: Privat

– På faregrad fire ville jeg heller valgt å ta meg en dag i sofaen fremfor å gå ut i, ja omså bare små enkle sider, sier skredleder Andreas Tanem i Norsk Folkehjelp i Nordreisa.

Han var blant de som rykket ut på skredet i Nordreisa, der en utenlandsk statsborger omkom. Skredet gikk rundt 80 meter nedover fjellsida, som ligger ved kommunesenteret Storslett.

– Jeg synes det er ufattelig tragisk, både for turfølget som har mistet en kamerat, for øvrig familie og for lokalsamfunnet, sier Tanem.

Unormale skred

Også Emma Julseth Barfod, gruppeleder for snøskredvarslerne i NVE, går ut med advarsel etter fredagens hendelser.

– Jeg håper og tror at folk forstår hvor alvorlig situasjonen er nå som det har skjedd ulykker og har gått så mye skred, sier Barfod.

Foto: Stig Storheil / NVE

Hun legger vekt på at det er svært ustabile forhold i hele Nord-Norge, og spesielt i Troms og sør i Finnmark.

Spesielt for fredag og lørdag er at steder hvor det vanligvis blåser fra nordvest, har hatt vind fra nord.

– Det har gjort at det har gått skred hvor det vanligvis ikke går skred, sier Barfod.

Skredeksperten er tydelig på at situasjonen er alvorlig, og at de har vurdert å justere opp faregraden til 5.

– Faregraden nå er 4, stor. Situasjonen er såpass alvorlig at vi vurderte å gå opp til 5, men da er det snakk om unormalt mange og ekstremt store skred, sier Barfod.

–Situasjonen er alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier de dødelige skredene i Troms er en tragisk inngang på påsken. Han oppfordrer folk til å lytte til myndighetenes råd.

Statsministeren oppfordrer folk til å lytte til myndighetene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette er en tragisk inngang på påsken. Tankene mine går først og fremst til pårørende og etterlatte av de omkomne etter flere alvorlige skred i flere kommuner i Troms. Skredene har også feid dyr og bygninger på havet. Situasjonen er alvorlig og fortsatt uavklart, sier statsministeren i en uttalelse til NTB.

Han takker samtidig lokale myndigheter, hjelpemannskaper og frivillige for det han beskriver som en uvurderlig innsats i redningsarbeidet.

– Det er nå svært viktig å følge råd fra myndigheter og hjelpekorps om ikke å ta seg ut til områder med farevarsel. Det er betydelig skredfare i flere deler av landet, og jeg oppfordrer derfor alle til å følge med på NVEs snøskredvarsel på varsom.no, sier Støre.