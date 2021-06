Det kan se ut som noe mangler. At det rett og slett ikke er en bue i regnbuen.

Hvor er resten? Kan vi se fargene under vann om vi legger på svøm og dykker ned?

Anne Grethe Bakkevold hadde aldri sett regnbuen på denne måten før. Hun stoppet derfor opp for å knipse et bilde av fenomenet.

– Jeg tenkte bare: WOW! Regnbuen har falt!

Ifølge statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis er du ganske heldig om du observerer en slik regnbue.

Noen ganger kan man oppleve en svakere regnbue utenpå den første buen. En dobbel regnbue. Foto: Abigail Keenan / Unsplash

Regnbuen og sola

Regnbuens sentrum ligger like lavt under horisonten som sola står over.

Er sola 30 grader over horisonten, vil altså regnbuens sentrum ligge 30 grader under horisonten.

– Sola er på sitt laveste ved soloppgang og solnedgang. Det er da vi får se de største regnbuene. De som er høyt oppe på himmelen, forklarer meteorologen.

Det er disse regnbuene vi oftest legger merke til.

Å se en regnbue midt på dagen – slik Anne Grethe Bakkevold gjorde – er ikke like vanlig.

Her ligger også svaret på hva som har skjedd med regnbuen på bildet hun tok.

Regnbuen har ført til grubling tidligere også. På Ørnes i Nordland observerte flere en kryssende regnbue på himmelen. Foto: Frank Hansen

Ikke lett å legge merke til

Da Anne Grethe Bakkevold publiserte bildet på Facebook lot ikke kommentarene vente på seg. En syntes det var rart å se regnbuen helt flat og kalte bildet et blinkskudd.

– Mulig å finne skatten i enden da kanskje, skriver en annen.

På bildet Bakkevold har tatt ser vi bare den øverste delen av regnbuen. Hadde sola stått litt høyere på himmelen hadde vi ikke sett regnbuen i det hele tatt.

Hun har med andre ord hatt skikkelig flaks.

Bildet er tatt i Alta, rundt halv tre på ettermiddagen. Foto: Anne G. Bakkevold

Slike regnbuer er uvanlige. Rett og slett fordi det ikke er så lett for oss å legge merke til dem, forklarer meteorolog Charalampos Sarchosidis.

Midt på dagen står sola høyt og da blir regnbuene ganske små. I tillegg ligger de lavt.

– Vi kan se for oss at resten av regnbuen er under jorda. Om vi skal visualisere det, forklarer meteorologen, som forresten aldri har sett en slik regnbue selv.

Sarchosidis kan avslutningsvis skuffe deg som var klar for å dykke ned å se på fargene under vann.

– Nei, det går ikke. Om man er under vann, ser man ikke resten av regnbuen. Dessverre, det hadde vært veldig flott om man kunne det.