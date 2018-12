– Å se en «månebue» sammen med nordlyset er noe man opplever én gang i livet

Tidligere i vinter fanget fotograf Chad Blakley et svært spesielt skue på kameraet sitt, i Abisko like over svenskegrensa. Det spesielle fenomenet kalles gjerne en månebue, og oppstår på samme måte som regnbuer gjør på dagtid. Det var britiske Daily Mail som først omtalte bildet.

– Det er veldig sjeldent, vi ser slike månebuer kanskje én gang i året her oppe, men å se det sammen med nordlyset i bakgrunnen er uhyre sjelden, forteller han til NRK.

Fascinasjonen for nordlyset utviklet seg raskt til å bli et levebrød gjennom foretaket Lights

Fotograf Chad Blakley har gjort fascinasjonen for nordlys til sitt levebrød. Foto: Privat

over Lapland, som han er med og driver i Abisko i Nord-Sverige, hvor bildet er tatt.

– Jeg har sett noen virkelig imponerende ting i livet gjennom det jeg gjør, og dette var helt i toppsjiktet. Å se dette rundt midnatt, både buen og nordlyset var virkelig spesielt, forteller han.

– Kunne tydelig se fargene

Selv om fargene ofte er kjent for å være mer blasse under månebuer, mener Blakley at han tydelig kunne se fargene med det blotte øyet.

– Noen ganger får kameraet ting til å se bedre ut, men her mener jeg bildet gjør en god jobb med å vise hvordan det så ut, sier han.

Bildet ble tatt av et webkamera Blakley har satt opp og er eksponert automatisk. Kameraet tar bilder hvert femte sekund, som resulterte i denne sekvensen:

Kilde: Lights over Lapland

Sjeldent lysfenomen

Månebuen dannes på samme måte som en vanlig regnbue ved lysbrytning, men er sjelden ifølge meteorologene.

– Det er et utrolig fint bilde. Han har vært heldig med å få både nordlys og en slik månebue i samme bildet.

Disse buene oppstår mye sjeldnere enn regnbuer i dagslys. Månelyset er svakere enn sola, og i tillegg er det noen forutsetninger som må til.

– I tillegg må det være tilnærmet fullmåne, så må det være nedbør på motsatt side av hvor månen befinner seg, sier statsmeteorolog Magni Svanevik.

Vanskelig å se med det blotte øyet

Meteorologen forklarer at det også må være mørk himmel, og at månen ikke må stå høyere på himmelen enn 42 grader. Det skal med andre ord en del til for at disse forutsetningene skal inntreffe samtidig.

– Det kan dukke opp når du har disse forutsetningene, men hvor ofte dette skjer er vanskelig å si. Jeg har aldri sett dette selv tidligere, men det kan maksimalt oppstå 12 ganger årlig ettersom fullmåne er en forutsetning, sier Svanevik.

Det kan være vel så sterke farger i dette fenomenet som ved en regnbue, men det er kanskje vanskeligere å få øye på ettersom det er mørkt når dette oppstår. Buen fremstår gjerne mer mot det hvite spekteret av fargeskalaen og det er lettere å få frem fargene gjennom et fotografi.