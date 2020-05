Nye problemer for Tromsøbadet – må igjen tappe flere millioner liter vann

– Det er kjedelig. Vi har jo lyst at byggene man bygger skal være i orden fra dag en. Det er det samme problemet vi hadde i fjor, sier seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune, Øystein Dale til NRK.

Som de fleste andre måtte Tromsøbadet stenge da regjeringa la fram de strengeste tiltakene i fredstid på grunn av koronapandemien.

Seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune, Øystein Dale sier han håper de vet mer om feilen om en uke eller to. Foto: Ørjan Hansen / NRK

Torsdag la regjeringa fram plan for videre gjenåpning. Da kom det også grønt lys for aktivitet i bade- og svømmeanleggene i landet fra 1. juni. 15. juni kan det åpnes for ordinært publikum, hvis smittevernplanene er på plass.

– En ting er å være pålagt stengt, men det som har vært frustrerende for oss var å ikke vite når vi kunne åpne igjen. Det er fint å ha datoer å forholde seg til, som vi nå har fått, sier daglig leder for Tromsøbadet, Siv-Hege Helsing Schrøen.

Men nå er det oppdaget noe som setter en demper på gleden.

I tiden mens Tromsøbadet har holdt stengt, har de benyttet anledningen til å utføre utbedringer på feil og mangler i anlegget. Under dette arbeidet ble det funnet en lekkasje i 50-metersbassenget.

Det er ikke første gangen.

Tromsøbadet måtte stenge på grunn av koronapandemien, og har vært tom for gjester i flere måneder. Nå må de tappe 50-metersbassenget tomt. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Må tappe 5 millioner liter vann trinnvis

– Det eneste vi vet sikkert er at det lekker vann. Det vi ikke vet er hvor det kommer fra, sier Dale til NRK.

Tromsøbadet har vært et prestisjeprosjekt for Tromsø kommune. Opprinnelig skulle det koste rundt 500 millioner kroner, men så langt har det kostet dobbelt så mye.

Anlegget har vært omdiskutert. Det har vært politisk oppvask rundt prislappen og diskusjoner om hvor badelandet skal ligge.

Seks uker før åpningen i fjor sommer ble det oppdaget at det lakk 50.000 liter vann per døgn fra det samme bassenget.

Bassenget kan romme ca. 5 millioner liter vann.

Etter å ha tappet det gravis tomt, og mye feilsøking og arbeid fikk de til slutt bassenget tett. Anlegget åpnet som planlagt 24. august, og har hatt mange besøkende.

– Vi jobber ut fra samme metodikk nå som da. Vi tapper trinnvis for å eliminere hvor det ikke lekker. Vi må bare jobbe på den måten for å finne ut hvor det er, sier seksjonsleder for utbygging i Tromsø kommune, Øystein Dale.

For å unngå for stort trykk må bassenget tappes trinnvis, på samme måte som sist de fikk lekkasje. Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Håper de vet mer snart

Seksjonslederen sier de er glad for at de fant det tidlig, og mens bassenget er stengt.

– Det hadde vært verre om vi hadde driftet over lang tid, og så oppdaget det. Det koster noe. Vann er ikke en gratis ressurs. Det er selvfølgelig dumt at det er lekkasje, igjen.

– Hvor vanskelig er det å lage et tett basseng?

– Det er en komplisert konstruksjon. Hvis du hadde stått på bassengbunnen når det ikke var vann der, så ville du sett at det er ganske mange hull i bassengkroppen, hvor vann skal renne inn og ut. Hver av de utgjør en risiko, så det er en viss fare for at det kan skje.

I fjor rakk de akkurat å få det reparert før åpninga. Nå håper Dale at de finner feilen og får rettet det opp så raskt mulig.

– Vi har et bra apparat som er i sving, og håper vi vet mer om en uke eller to.

Kaller inn permitterte ansatte

Daglig leder for Tromsøbadet, Siv-Hege Helsing Schrøen sier de er i gang med å lage en plan for gjenåpninga av anlegget. Det vil skje trinnvis.

– Det første vi vil gjøre er å få kalt inn nøkkelpersonell, som til nå har vært permittert, så vi kan lage en god plan sammen.

De er også i dialog med idretten og andre som leier basseng i Tromsøbadet.

Schrøen synes det er beklagelig at det har oppstått en ny lekkasje.

– All den tid vi nå holder stengt har det ikke hatt noen direkte konsekvenser for oss ennå. Vi håper og tror at vi skal finne feilen snart. Og at vi skal kunne åpne og fylle vann i bassengene, og ha glade gjester i anlegget igjen.