– Det er en ufattelig glede. Jeg får stjerner i øynene og går nesten i kne av det, sier havforsker Lis Lindal Jørgensen i Havforskningsinstituttet.

Hun har vært med på å identifisere en helt ny blekksprutart i Barentshavet. Arten, som holder til på hele 2500 meters dyp, ble identifisert i høst.

Den har fått navnet Muusoctopus aegir – etter Ægir, jotunen som hersket over havet i norrøn mytologi.

Arten er en liten, brun, åttearmet blekksprut som kan bli opp til 23,5 centimeter lang.

Blekkspruten ble tatt om bord i forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» . Foto: Alexey Golikov/GEOMAR

Allerede i 2012 mistenkte havforskerne at de hadde med en ny art å gjøre, men det tar tid å samle nok individ, nok data og detaljer for å være sikre. Det har de klart nå.

Forskere leter ofte etter nye arter ved å fiske på dypt vann, for så å gå gjennom et «samlebånd» for å sortere artene som er hanket inn.

Plutselig kommer det inn noe som skiller seg ut.

– Det er en mystikk rundt disse dypvannsblekksprutene fordi det er så mange ubesvarte spørsmål. Vi vet altfor lite om dem, og derfor er også alle kunnskapsbiter vi klarer å samle inn, veldig verdifulle, sier Jørgensen.

Les også På dypt vann

Forskning.no omtalte i forrige måned den nye arten, som altså ble identifisert i høst etter flere år med målrettet forskning.

– Det er ikke uten grunn av man sier at man vet mer om månens overflate enn om havets dyp. For det er dyrt, og krever både tid og ressurser å utforske havdypet, sier Jørgensen.