Utenfor kysten av Norge svømmer fisk for store verdier. Fisk som også er tilgjengelig for russerne, gjennom et snart 50 år gammelt samarbeid mellom Norge og Russland.

Tross krigen i Ukraina, og sterke sanksjoner mot Russland kan russiske trålere lande fisk for milliarder av kroner i Norge.

Nå er neste års fiskeriavtale på trappene.

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter til NRK at de norsk-russiske fiskeriforhandlingene er planlagt om to uker. Russerne har takket ja.

– Vi fikk bekreftet før helgen fra russisk side at de aksepterer forslaget, sier kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel.

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland Ekspandér faktaboks Norge og Russland har et fiskerisamarbeid som strekker seg tilbake til midten av 70-tallet.

I dag innebærer det at landene sammen blir enige om kvoter, altså hvor mye fisk de to landene kan fange. Målet er et bærekraftig fiske.

Landene samarbeider også om forskning og kontroll i fiskerinæringen.

I avtalen ligger det også at russiske fiskere kan fiske i norske områder. En viktig begrunnelse er at jevnere uttak av fisk i Barentshavet er mer bærekraftig.

Russiske båter kan også levere fisk til Norge.

Det er hemmelig hvordan russerne fordeler kvotene mellom sine rederier.

Det fiskes langt mer i norsk sone enn i russisk sone.

Noen av de beste torskeområdene i verden finnes i Norsk økonomisk sone. Mens torsken yngler i russisk sone, svømmer den over i norsk sone før den blir moden fisk.

Kvoterådet fra forskerne er på over 500.000 tonn med torsk. Fisken fordeles vanligvis likt mellom Norge og Russland.

Møtet avvikles digitalt, og en rekke representanter fra embetsverket deltar.

– Det er ikke til å komme bort fra at det er en ganske uvanlig hendelse i dagens situasjon, sier professor Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt.

– En sjelden rest av normalitet i hvordan omverdenen forholder seg til Russland.

Regjeringa har valgt å skjerme fiskeriforvaltninga i Barentshavet fra sanksjonene. Men den sikkerhetspolitiske situasjonen øker presset.

Russiske trålere

Etter gasseksplosjonen i Østersjøen har flere på Stortinget stilt spørsmål om risikoen rundt russiske trålere.

Høyres Erlend Svardal Bøe har bedt regjeringa om å revurdere unntaket for russiske fiskefartøy i norske havner.

Han viste i en kronikk til kabelbruddene i Vesterålen og på Svalbard. Russiske trålere krysset begge sjøkablene før forbindelsen forsvant.

Les også: Russiske trålere krysset begge kablene før forbindelsen forsvant

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har sagt at han følger utviklinga nøye, men har ikke sett grunn til å omgjøre unntaket.

Begrunnelsen fra Skjæran er at bærekraftig forvaltning er helt grunnleggende for regjeringa. Han viste til kollapsen i sildestammen på 60-tallet og torskekrisa på 80-tallet.

Mener regjeringa bommer

– Fiskeriforvaltninga handler om felles fiske på tvers av grensene. Det handler ikke om å få lov å selge fisk i norske havner.

Det sier fiskeripolitisk talsperson fra Venstre, Alfred Bjørlo. Også han vil ha et havneforbud for russiske fiskefartøy.

– Det er den norske regjeringa som har surret dette sammen. Og det bør vi definitivt ikke gjøre, når vi nå vet at russiske oligarker soper i hop milliarder av kroner på handel med fisk.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte mandag kveld at russiske fartøy fortsatt får legge til kai i norske havner. Selv om sikkerheten er økt på andre områder i landet, mener Støre at kontrollene av fiskefartøy er gode nok.