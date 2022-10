Her kommer oligarkens torsk til Møre for å bli norsk

Tidlig september: Enda en last med fisk fra Stillehavet har ankommet kaia på Averøya på Møre. Anlegget eies av milliardkonsernet Jangaard Export. De grå og blå posene inneholder torsk som er fraktet rundt mer enn halve jordkloden.

Snart skal torsken bli norsk.

På kaia står tonn på tonn med saltsekker klare. De skal brukes til å lage saltfisk av stillehavstorsken. Når fisken er saltet, kan den eksporteres ut i verden som norsk. Det gir ekstra penger i kassa for Norebo og Jangaard Export.

Slipper sanksjoner

Rederiet som har fanget fisken tilhører Norebo. Det er et av verdens mektigste fiskerikonsern. Norebo er kontrollert av den russiske fiskerioligarken Vitaly Orlov.

MILLIARDÆR: Vitaly Orlov har tjent store penger på fisk. Foto: Dmitry Dukhanin / Kommersan

Orlov startet å bygge sitt fiskeriimperium på fiskerettigheter han sikret seg etter Sovjetunionens fall. I dag er han en av de største aktørene i den store, russiske fiskerinæringen. Oligarkene i Russland leder som regel bedrifter med strategisk betydning for landet innen naturressurser og teknologi, ifølge Store norske leksikons definisjon.

Etter invasjonen av Ukraina, har store deler av verden innført sanksjoner mot russisk næringsliv. De er særlig rettet mot oligarker, og mange har tapt store penger.

Men Orlovs aktivitet i Norge er ikke berørt av sanksjonene, og han kan fullt lovlig handle med sine norske partnere.

ORLOVS TÅRN: Høyt hevet i London, har Vitaly Orlov en luksusleilighet. Hans offisielle adresse er Murmansk. Foto: Jørn Tomter

Den lange reisen

I år som i fjor valgte Jangaard Export å kjøpe torsk av Norebo. Det Ålesund-baserte selskapets hovedeier er Haagensen-familien. Styreleder, Gunnar Haagensen, hadde i 2020 en ligningsformue på 231 millioner kroner.

Etter at Orlovs fisk er saltet på Jangaard Exports fabrikk, er produktet å regne som et norsk.

På sensommeren og høsten har det kommet 27 frysekonteinere med torsk fra Kamtsjatka til Ålesund havn, før den ble fraktet med trailere til Averøya.

INNOM SKUTVIKA: Siste stopp for Norebo-torsken før Averøya, er hos Tyrholm & Farstad i Skutvika i Ålesund. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Torsken fra Stillehavet kommer sjøveien til Norge. Den vanlige fraktruten er:

Reisen starter i Petropavlovsk i Russland. Fisken er innom Pusan i Sør-Korea, før reisen går videre. Ferden går så videre gjennom Suezkanalen og til Bremerhaven i Tyskland. Før den omsider kommer til Ålesund. Da har fisken reist halve jorden rundt - omtrent 28.000 kilometer.

Reisen ender ikke der. Etter salting sendes torsken sørover igjen, til restauranter og middagsbord i Sør-Europa.

Bekrefter kjøp fra Orlov

Så langt i år har 700 tonn stillehavstorsk fra Orlovs selskap tatt den lange reisen, viser Mattilsynets oversikt.

Jangaard Exports styreleder, Gunnar Haagensen, vil ikke stille til intervju, men han svarer på noen av spørsmålene på e-post. Der bekrefter han at de også denne høsten importerer stillehavstorsk fra Norebo.

– Vi kjøper også råvarer fra norske fartøy, men dette er ikke tilgjengelig i store nok volum til å dekke våre behov. Vi kjøper derfor fisk fra flere andre steder i verden, også fisk som er fanget i Stillehavet, skriver Haagensen.

Gunnar Haagensen (til venstre) er styreleder og en av eierne i Jangaard Export. Bildet ble tatt da det ble delt ut pris for verdens største klippfisk. Foto: Norges sjømatråd

– De to avtalene med Norebo som NRK refererer til, ble inngått i henholdsvis januar 2021 og januar 2022. De to avtalene utgjør omtrent én prosent av vårt totale behov for råstoff.

NRK har også spurt Haagensen om følgende:

– Fisken er miljøsertifisert, selv om den fraktes jorda rundt. Hvilke betraktninger gjør Jangaard Export rundt det?

Dette har han ikke svart på.

OCEAN SPIRIT: Under plasten kan NRK skimte logoen «Ocean Spirit», som er en del av konsernet Norebo. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Orlov størst i Norge

Orlovs konsern har vært den største leverandøren av torsk i Norge så langt i år.

Fra januar til august i år har Norebo levert 19.271 tonn torsk i Norge. Det største norske selskapet, Nordland Havfiske, leverte til sammenligning 12.224 tonn. Tallene er fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Selv om russerne allerede i 2014 satte foten ned for nesten all import av norsk fisk til Russland, er det fritt frem for russerne inn i Norge.

Den norske regjeringen har gitt unntak fra sanksjoner for russisk fisk. Begrunnelsen er at Norge vil bevare den norsk-russiske forvaltningen av fiskestammen i Barentshavet, og ikke sette samarbeidet i fare.

I havgapet på Mørekysten ligger Jangaard Exports anlegg på Averøya. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Benekter at Orlov er oligark

NRK har sendt flere spørsmål til Sergey Sennikov. Han er talsperson og sjef for bærekraft i Norebo. Vi har blant annet stilt disse spørsmålene:

– Etter at torsken er bearbeidet i Norge, selges den som et «norsk produkt». Hvor enkelt er det for kundene å spore at produktet kommer fra Beringhavet og et russisk rederi?

– Fisken er miljøsertifisert, men hvor miljøvennlig er det å sende fisk over så store avstander?

Ingen av disse spørsmålene svarer han på, utover å understreke at de ikke bryter noen lover. Sennikov avviser kontant at Orlov er en oligark.

– Norebo var ikke et produkt av Sovjetunionens kollaps, men av det frie markedet – bygget på handel og hardt arbeid. Mr Orlov er rett og slett ikke en oligark.