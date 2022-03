– Det er ingen tvil om at det er fint å være fisker i Finnmark nå. Det er gode priser, noe som vil si mindre arbeid for de samme pengene, sier fisker Thomas Ingebrigtsen (23).

Kameraten Håvard R. Hansen (21) er enig. Begge holder til i Nordkapp.

– Prisene på krabbe har jo vært hårreisende høye i år. Det har vært litt ekstra god inntjening den siste tiden, forteller Hansen.

De er to av mange unge som de siste årene har funnet sitt kall som fisker. Begge var 20 år da de tok valget om å kjøpe fiskebåt og satse på kystfiskeryrket.

I perioden 2014–2021 har det vært en markant økning i antall unge mennesker som ønsker å jobbe som kystfisker. I Troms og Finnmark har det vært en dobling i registrerte yrkesfiskere i alderen 16–20 år.

Flere unger velger fiskeryrket Ekspandér faktaboks I 2014 var det registrert 21 yrkesfiskere i alderen 16 – 20 i Troms og Finnmark – og ved utgangen av 2021 var tallet 51

I 2014 var det registrert 272 yrkesfiskere i alderen 20 – 29 i Troms og Finnmark – og ved utgangen av 2021 var tallet 340

I 2014 var det på landsbasis registrert 182 personer under 20 år i fiskermanntallet – og ved utgangen av 2021 var tallet 306

I 2014 var det på landsbasis registrert 1431 i kategorien 20–29 år i fiskermanntallet – og ved utgangen av 2021 var tallet 1776

Dette viser tall fra fiskermanntallet.

– Lokkes av krabbekvoten

Krabbekvoten har trolig lokket mange til yrket i Finnmark de senere årene.

Dersom du har bodd to år i Finnmark, og fisker hvitfisk for 200.000 kroner, får du automatisk en krabbekvote. I år var denne på to tonn. Med årets priser har den krabben en verdi mellom 730.000 og én million kroner.

Dette reguleres gjennom Deltakerforskriften.

Håvard Hansen (21) og Thomas Ingebrigtsen (23) er fornøyd med å ha satset på fiskeryrket. De holder begge til i Nordkapp. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Thomas tror mange lokkes til yrket på grunn av krabbefisket.

– Jeg håper likevel at de som velger å bli fiskere gjør det fordi de har fått øynene opp for hvor flott yrke dette er. Med egen båt er du din egen herre. Det er veldig fritt.

– For min del var det aldri noen tvil. Bortsett fra en kort periode i to–tre års alderen da jeg ville bli Spider-Man, har det alltid vært fisker jeg skulle bli, sier 23-åringen.

Et enkelt valg var det også for kameraten, Håvard R. Hansen.

– Jeg kommer fra en fiskerfamilie. For meg var det egentlig en selvfølge at jeg skulle bli fisker. Og jeg har ikke angret, sier 21-åringen.

– Tror vi har nådd en pristopp

Leder i Nordkapp Fiskarlag, Sindre Hansen, synes det er bra at stadig flere unge velger fiskeryrket.

Han understreker imidlertid at yrket ikke bare er en dans på roser.

Hansen påpeker at de høye minsteprisene på torsk og krabbe neppe vil vare evig, og at muligheten til å tjene gode penger kommer med mange forbehold.

– Med optimale forhold skal det være mulig å ta opp aktivitetsplikten på 200.000 kroner på en måned. Det vil også være mulig å ta opp krabbekvoten som du da får på cirka én måned. I teorien kan du tjene over én million kroner på to måneder.

Men det er et stort «men», understreker fiskarlagslederen.

– Tilgangen på torsk og krabbe må være god. Og er været dårlig kommer du deg ikke ut. Da tjener du ingenting. Dessuten må de høye prisene på torsk og krabbe holde seg. Vi har hatt noen gode år, men jeg tror vi nå har nådd en topp, sier Hansen.

– Det er akkurat nå gode tider for kystfiskerne i Finnmark, sier leder i Nordkapp Fiskarlag, Sindre O.R. Hansen. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Hansen understreker at de som tjener over en million kroner på et par måneder, ikke har dette på konto når fisket er over.

Det er mange utgifter knyttet til det å drive fiske med egen båt. Ikke minst nå som drivstoffprisene har skutt i været.

Hva skal egentlig til å for å bli fisker? Ekspandér faktaboks Du trenger en båt, og så må du melde deg inn i fiskermanntallet.

Kjøper du en båt som er under 35 fot (11 meter), havner du i såkalt åpen gruppe. I åpen gruppe blir en nasjonal totalkvote fordelt på alle registrerte fiskere her.

Ta et obligatorisk sikkerhetskurs.

Når dette er gjort er det bare å slenge ut snøret. Det er kortversjonen. Hos Fiskeridirektoratet finner du de viktigste reglene som gjelder yrket.

Vil fiske hele året

I teorien kunne Thomas Ingebrigtsen ha tatt ferie i månedsskiftet mars/april. Da har han fisket opp både torskekvoten og krabbekvoten.

Men dette har aldri vært aktuelt for 23-åringen. Han driver fiske på helårsbasis.

– Jeg trives veldig godt som fisker, og fisker etter både torsk, makrell, sei og krabbe. For meg er fiskeryrket noe jeg vil holde på med hele året, sier Ingebrigtsen.