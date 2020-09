– Vi planla det ikke, det er bare slik vi er, ler ambulansearbeider Stig-Håkon Ballovarre.

I den nye sesongen av dokumentarserien «113» møter vi blant andre han og makkeren Aksel på Skjervøy. En tilfeldig samtale mellom kollegene ble plukket ut som en del av promoen til programmet.

«Vi gjer han såpass my morfin at han selg sjarken bellig», spøker Ballovarre på ekte Nord-Troms-dialekt. Bakgrunnen for samtalen er at de to kollegene hadde vært og sett på en båt dagen før, som de vurderte å kjøpe.

Nå har han fått «90.000» henvendelser om sjark. T-skjorter med sitatet er allerede sendt i trykken.

– Vi har kjøpt oss en sjark nå. Så nå trenger vi både kvote og kaiplass, humrer ambulansearbeideren.

Ballovarre presiserer at de ikke kjøpte båten av pasienten, og vedkommende hadde ingenting med samtalen å gjøre. Ballovarre vet ikke en gang om pasienten eier en sjark.

Ise fette kald

Det er ikke første gang 113 skaper nye språktrender.

Ambulansearbeider Robert Olsen på Finnsnes ble på kort tid rikskjendis i første sesong. Idet han skulle legge en dyne på en pasient som hadde falt, kommenterer han lett at den er «Ise fette kald».

Et ikke så overraskende uttrykk i nord, men det vakte stor oppsikt landet rundt. Også her ble det trykt opp T-skjorter, votter og luer med ordene på.

P3Morgen kommenterte at det ikke er tvil om at serien er spilt inn i Nord-Norge.

Humor som medisin

Stig-Håkon Ballovarre har allerede fått et eksemplar av T-skjorten med sjark-sitatet i posten.

– Når vi blir superkjendiser skal vi bruke den. Nei da, jeg lover faktisk at jeg aldri skal gå med den. Vi skal ikke ta oss så høytidelig, sier han.

Den erfarne ambulansearbeideren bruker mye humor i jobben. Sammen med kollegene på stasjonen på Skjervøy er det dét som er løsningen for å bearbeide det triste de opplever.

– Vi gjør en jobb som handler om liv og død. Når du har ditt verste øyeblikk i livet så kommer vi. Da er humor sunt, og det hjelper på en dag der ikke alt har vært like greit, sier Ballovarre.

– Det er ikke alle pasienter man kan bruke humor på, det må komme på rett plass og til rett tid.