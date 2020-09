Her går folk i fakkeltog fordi de er møkklei krangling og dårlig stemning

– Jeg bryr meg om Nordkapp kommune og akkurat nå er det ikke hyggelig å bo i her, sier Lena Ingebrigtsen.

Hun var initiativtaker til fakkeltoget som ble arrangert i Honningsvåg tirsdag kveld. Hun sier at innbyggerne er lei av all kranglingen, og frykter at folk vil flytte derfra.

Hun håper fakkeltoget kan bidra til en holdningsendring.

Stridens kjerne er de mange konfliktene rundt Nordkapp-platået.

En konflikt som, særlig blant politikerne, har vært intens. Blant annet opplevde to unge politikere drittslenging, kommentarer og trakassering på deres første kommunestyremøte tidligere i år.

Det vanskelige politiske klimaet har både smittet over i andre saker, og også over på innbyggerne, som nå har fått nok.

Lena Ingebrigtsen tror mange har flyttet fra Honningsvåg på grunn av miljøet i kommunen. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Kan være starten

Tirsdag møtte om lag 250 av kommunens innbyggere opp for å vise at de vil ha en endring i samfunnet.

– Man ser det i kommentarfelt på Facebook, når saker blir diskutert, at man blir frekke med hverandre, sier Mina Brynjulfsen.

Hun var en av dem som deltok under fakkeltogmarkeringen.

– Vi har kanskje tillatt oss å gå på en linje som ikke har vært så veldig bra for Honningsvåg, sier fakkeltogdeltaker, Fredrik Helgesen.

– Jeg syns det er ille at man skal være så uenige at alt stopper opp, sier initiativtaker, Lena Ingebrigtsen. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Vi må tåle å være uenige

Lena Ingebrigtsen mener konflikten rundt Nordkapp-platået nå går utover ryktet til kommunen. Hun tror folk er lei av dårlig stemning, og at bolysten er i ferd med å forsvinne.

I dag bor det knappe 3000 mennesker i Nordkapp. Og folketallet synker for hvert år. Da hjelper det ikke med et samfunn preget av mobbing og konflikter, mener Ingebrigtsen.

– Noen syns det er flaut å si at de er ifra Honningsvåg. I fjor flyttet det 46 personer fra kommunen, og jeg vet at noen av dem flyttet fordi de ikke så noen fremtid her.

Hun tror imidlertid det er mulig å snu den negative trenden i kommunen.

– Vi har lyst til å bo her, og det har vært en fin plass for meg å vokse opp, sier hun.

– Vi må finne ut hvordan vi som samfunn kan bygge opp et bedre omdømme for kommunen vår, sier initiativtaker Lena Ingebrigtsen. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Ønsker bedre rollemodeller

– Når så mange, i alle aldre og fra alle samfunnslag, stiller opp på et slikt arrangement på så kort varsel, viser det hvor viktig dette er, sier ordfører Jan Olsen (SV), som selv var med i fakkeltoget.

– Det viser også at det over lengre tid har vært et behov for å få gitt uttrykk for det som ikke oppleves som greit, sier Olsen.

Han oppfordrer innbyggerne til å ta dette signalet på alvor.

Også gruppeleder for Høyre i Nordkapp, Sirin Figenschou Høyen, var til stede under markeringen. Hun syns fakkeltoget var et fint initiativ.

– Jeg tror det er slik det må starte, at folk får et spark til å reflektere over egen adferd. Jeg håper i hvert fall det.

Ingebrigtsen har ingen tro på at det vil bli en endring i samfunnet over natten, men hun håper likevel at politikerne har sett at innbyggerne ønsker en synlig endring.

– Voksne i et så lite samfunn er forbilder og rollemodeller, og der vi er nå er vi ikke gode forbilder og rollemodeller, sier Ingebrigtsen.

– Vi håper nå at samfunnet kan bli mer inkluderende og at vi kan vise mer respekt for hverandre.