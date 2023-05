Striden om parkeringsavgift og inngangsbillett på Nordkapplatået er ikke over ennå. Scandic Hotels tapte saken i både tingretten og lagmannsretten, før Høyesterett avviste anken deres i november.

Dermed er det slått fast:

Scandic kan ikke kreve betalt av alle som vil se Nordkapp.

Men fortsatt driver de Nordkapphallen, der de kan kreve billett.

– Lurer folk

Det som har opprørt folk i Nordkapp, er plasseringen av billettboden: Den står ved E69, 320 meter fra hallen.

Dermed kan den skape inntrykk av at alle som vil inn på området, må betale. Det mener i alle fall Knut-Bjørn Lindkvist og tidligere ordfører Jan Olsen. De har politianmeldt Scandic for ulovlig avgiftsinnkreving på Nordkapp-platået.

Lindkvist er professor i geografi ved Universitet i Bergen, og er honningsvåging. Han sier til NRK at betjeningen i bua informerer korrekt om at det er gratis å komme inn på friluftsområdet og parkere bilen. Samtidig selger de billetter til Nordkapphallen.

Utsikten fra Nordkapp – feilaktig omtalt som Norges eller Europas nordligste punkt – har vært god butikk i mange tiår. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– De gjør ting riktig, sånn sett. Men så lenge de sitter der, skaper de et press på dem som kommer inn til å kjøpe billetter, mener Lindkvist.

I anmeldelsen hevdes det at innkrevingen foregår slik den alltid har gjort, og at den rettskraftige dommen dermed ikke har fått noen konsekvens.

– Betalingen for å komme inn på et kommersielt senter skal slett ikke tas ved inngangen til et friluftsområde, sier Lindkvist til NRK.

Han viser til paragraf 13 i friluftsloven, som setter et forbud mot stengsler ved friluftsområder. Paragraf 14 sier at man bare kan ta avgift med tillatelse fra kommunen.

– Man skal ikke sette opp slike sperringer som er med på – for å si det rett ut – å lure folk til å kjøpe billett eller som skaper press for å kjøpe ting de ikke trenger, sier Lindkvist.

Ordfører Trudy Engen reagerer på at alle blir vinket inn til billettbua, uansett om de bare skal ferdes på åpent og gratis område. Foto: MATHIAS MALMGREN / SV

Ordfører: Bryter loven

Nå vil lokalpolitikerne ha en avklaring om hva som faktisk foregår på turistmagneten. Ordfører i Nordkapp kommune, Trudy Engen, mener hun vet nok til å si at Scandic bryter loven.

– Ja, når de ikke opptrer i henhold til paragraf 13 i friluftsloven, betyr det at de bryter loven, sier Engen.

Hun reagerte på oppførselen til de ansatte i billettluka da hun selv besøkte området i vinter.

– Da kom det en arm ut fra billettbua, og jeg ble vinket inn dit, sier Engen.

– De bruker billettbuene som de har brukt i årevis når de hadde løyve for tilrettelegging og parkering. De fortsetter å bruke dem for å kreve inngangsbillett til Nordkapphallen, sier hun.

– Du slipper ikke forbi der. Du blir stanset.

Sak for politikerne

Ordføreren vil nå ha en politisk behandling av saken for å få på plass tydelige krav overfor hotellkjeden.

– Jeg skulle ønske aktøren rettet seg inn etter de rammevilkårene som er gitt. Jeg synes det er en trasig situasjon.

Mangeårig kommunestyremedlem for Nordkapp Høyre, Lars Helge Jensen, begynner å bli lei av stridighetene rundt Nordkapp.

– Det er forferdelig beklagelig at man ikke får en ende på saken. Det er skadelig for både Nordkapp kommune og reiselivsaktørene.

Avviser at de bryter lov eller dom

NRK har siden mandag forsøkt å få et intervju med Scandic om saken. Styreleder Snorre Moe har så langt bare sendt noen skriftlige kommentarer, der han avviser at de har gjort noe galt eller ulovlig.

«Bodene er oppført lovlig og står på privat grunn. Det er ingenting i dommen som hindrer oss i å selge inngangsbilletter til Nordkapphallen.»

For å komme inn i Nordkapphallen må du betale billett. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Moen er klar på at dagens løsning ikke er ideell, men sier at de ikke har noen gode alternativer for å håndtere så mange besøkende.

Inngangspartiet «krever tilpasninger både innvendig og utvendig, som ikke er mulig å få til under det eksisterende bygge- og deleforbudet», skriver han.

Moen sier de vil diskutere en ny løsning med kommunen.

Viktig for sikkerheten

Styrelederen mener det ikke er kommet frem at de må styre den enorme trafikkmengden på Nordkapp for å ta vare på sikkerheten til gjestene.

«Med ca. 50.000 private kjøretøy og ca. 6000 busser hvert år er vi avhengig av å kunne informere og rettlede kjørende. Uten en vurdering av nytt system for trafikkavvikling vil fjerning av informasjonspunktet/billetthyttene representere en vesentlig sikkerhetsrisiko. Vi tar ansvar for denne risikoen i dag», skriver Moe til NRK.