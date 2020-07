Første møte i kommunestyre: – Vi ble ydmyket, redd og skuffa

Det er Senterparti-politikerne i Nordkapp kommune, Tora Helgesen og Tiril Olsen, som reagerer. De er begge 20 år gamle og helt ferske politikere.

23. juni deltok de på sitt første møte – noe de beskriver som en hårreisende opplevelse. Etter å ha holdt et innlegg på talerstolen, kom det en slengbemerkning fra en annen politiker i salen.

– Jeg fikk en kommentar om at «nå blir det heksebrenning». Det gjør det vanskelig å si meningene sine, men kanskje det er det de ønsker, sier Tora Helgesen.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg trodde først ikke mine egne ører. Men da jeg så at mine medpolitikere reagerte, gikk det opp for meg hva som ble sagt. Jeg ble såret og tårene presset på, sier Tora Helgesen.

Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen (SV), sier at dette er noe som stort sett skjer på alle kommunestyremøtene.

Han mener årsaken er at noen ikke aksepterer fjorårets valgresultat. Da tok SV og Sp makten fra Ap som hadde styrt kommunen i over 70 år.

– Til neste kommunestyremøte forventer vi unge politikere at dere alle rett og slett skjerper dere, avslutter de to innlegget sitt med. Foto: Privat

Fryktkultur

På kommunestyremøtet i juni var det både roping, drittslenging og utstrakt bruk av hersketeknikker. iPader kom flyvende da saker ble vedtatt.

– Vi satt med en følelse av å være i klasserommet på barneskolen, skriver de i et innlegg i etterkant av møtet.

Helgesen hadde gledet seg til å delta på sitt første kommunestyremøte. Men gleden varte ikke lenge.

Helgesen mener dette er et godt eksempel på hvorfor det er vanskelig å rekruttere ungdommer til politikken.

– Jeg taklet det fint, men det er ikke sikkert alle ville gjort det, sier Helgesen.

Hun er bekymret for at møtekulturen vil skape en fryktkultur som gjør det vanskelig å rekruttere ungdom til politikken.

Det var under dette kommunestyremøtet i juni hvor ungdomspolitikerne fikk en dårlig opplevelse. Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Forbilder for de unge

Helgesen har selv hørt rykter om kommunestyremøtene i Nordkapp. Hvor ille det faktisk er, var hun ikke klar over. Hun mener det er viktig at noen sier ifra.

– Det er mange som er interessert i politikk, men ingen prater om det fordi man vet at man kan få kommentarer slengt etter seg, sier politikeren.

– Jeg oppfordrer alle politikere i kommunestyret om å gå inn i seg selv og finne ut av hvordan du vil fremstå. For dem som har stemt deg inn, og for ungdommen som en dag skal ta over.

Hun mener det er viktig å få frem at ungdom som vurderer å melde seg inn i politikken, ikke trenger å være redde.

– Vi skal heller prøve å gjøre det koselig i kommunestyremøtene. Vi vil gjøre det for at de skal ha noen å se opp til, for nå er det ikke sånn. Vi skal ikke la dette trekke oss ned.

– Dette er ikke noe å bli vant til. Det er ikke sånn det skal være, sier Tora Helgesen om oppførselen. Foto: Privat

Begrensede tiltak

– Det har jo vært forsøkt med både formaninger og tilsnakk. Både i, før og etter. Det har blitt forsøkt med klubbing, uten at det nødvendigvis blir respektert, sier ordfører Jan Olsen (SV).

– Det er begrenset med sanksjonsmuligheter. Blir det uro i salen kan man vel bortvise folk og, men det er et veldig drastisk tiltak, sier Olsen.

Han synes den dårlige stemningen er beklagelig, men at det er vanskelig å få bukt med.

– Hadde man vært synsk kunne man forutsett hva som ble sagt, og stoppet det før det kom. Men det er jeg jo ikke. Man må jo bare forsøke å agere på det når det skjer.

– Man lurer jo på om dette blir gjort med hensikt, bare for å skape dårlig stemning, sier Jan Olsen, ordfører i Nordkapp (SV). Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Alle sitt ansvar

Sirin Høyen, gruppeleder for Nordkapp Høyre, bekrefter at det er uakseptabel oppførsel under kommunestyremøtene.

– Alle vi som er folkevalgt har et ansvar. Det viktigste er at møtekulturen og atferden er basert på at vi respekterer hverandre, og at det er gjensidig.

Sirin Høyen, gruppeleder i Nordkapp Høyre, støtter budskapet til ungdomspolitikerne. Foto: Privat

Hun mener man bør unngå å bruke personkarakteristikker, og at ordføreren har et særlig ansvar.

– Ordføreren må ta en mer samlende rolle, og det har jeg etterspurt tidligere, sier Høyen.

Hun tror de mer erfarne politikerne har blitt vant til opphetede møter, og derfor ikke har sagt ifra.

– Jeg synes det er flott at ungdommen sier ifra. De voksne har nok blitt mer vant til klimaet. Man skal ikke føle at man blir hverken uthengt eller gått på som person.

NRK har prøvd å kontakte gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti, men har ikke lyktes med å få kommentar.