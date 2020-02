– Dette er første gang vi opplever at et kulturelt samarbeid påvirkes av politisk spenning mellom Russland og Norge, sier Luba Kuzovnikova.

Hun er festivalleder for Barents Spektakel i Kirkenes. En festival som gjennom 16 år har hatt fokus på å bygge relasjoner på tvers av grensene i Barentsregionen, gjennom kunst og kultur.

Til årets Barents Spektakel, som går av stabelen i februar, ønsket festivalen å invitere Den russiske nordflåtens kor- og dansensemble.

Koret er kjent for spenstige sceneshow med utgangspunkt i russisk kultur, og det opptrådte i Kirkenes under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Finnmark. Da ble en konsert med dem og Hærens militærkorps gitt som gave fra Forsvarsdepartementet til befolkningen i Finnmark.

Men denne gangen får de ikke lov til å komme til Kirkenes.

– Begrunnelsen var et begrenset militærsamarbeid mellom Russland og Norge, blant annet på grunn av Norges reaksjon på annekteringen av Krim, sier Kuzovnikova.

Luba Kuzovnikova er festivalleder for Barents Spektakel. Hun har mange ganger fått spørsmål om deres arbeid har blitt påvirket av et etter hvert mer og mer kjølig forhold mellom Norge og Russland. Hun har alltid kunnet svare «nei» – fram til nå. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Har pleid å se bort fra uenigheter

Det er Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet som har sagt nei til koret. Formelt sett måtte invitasjonen gå gjennom dem, fordi koret er tilknyttet det russiske militæret.

Både festivalen og Nordflåten ble overrasket over svaret.

I godt og vel 25 år har nemlig kulturelt og folkelig samarbeid i Barentsregionen blitt høyt prioritert. Praksisen har vært at man har sett forbi militære og politiske uenigheter, fordi det har vært viktig å bygge broer.

Det betyr at i disse årene har alt fra kor til idrettslag – både sivile og militære – hatt anledning til å reise på tvers av grensene i forbindelse med kulturelle arrangementer.

– Uansett hvor kaldt forholdet har vært mellom Norge og Russland så lenge vi har holdt på, så har det kulturelle samarbeidet vært uberørt. Men nå har spenningen blitt en realitet også for oss, sier Kuzovnikova.

Barents Spektakel er kjent for å sette hele Kirkenes på hodet under festivalen, hvor mennesker fra hele verden – og Barentsregionen spesielt – kommer for å delta. Foto: Mikhail Slavin/Pikene på broen

– Ikke innenfor kriteriene

Forsvarsdepartementet henviser til Utenriksdepartementet i denne saken.

Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Wera Helstrøm, skriver i en e-post til NRK at Nordflåtens kor- og dansensembles opptreden sammen med Hærens musikkorps var et vellykket innslag under frigjøringsjubileet i fjor.

– Vi ser at dette hadde vært et godt element også under Barents Spektakel. Dessverre er det i praksis ikke mulig, skriver Helstrøm.

Hun forklarer videre at medlemmene av koret må avgi fingeravtrykk for å få Schengen-visum, men dette tillater ikke russiske myndigheter overfor militært personell.

Wera Helstrøm er kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet. Hun sier at det ikke ville være praktisk mulig å få Nordflåtens kor- og dansensemble til Baretns Spektakel. Foto: PRIVAT FOTO

– Norske myndigheter kan kun i helt spesielle tilfeller gi unntak for dette kravet, for møter med norske myndigheter som er særlig viktige for Norge, skriver Helstrøm.

Hun påpeker at frigjøringsjubileet var en helt spesiell anledning, hvor korets opptreden var en del av en bredere markering av stor bilateral og nasjonal betydning.

– Rammene for unntak er svært begrenset, og sakene vurderes i hvert enkelt tilfelle. Militært personells deltakelse på vanlige kulturarrangementer vil dessverre ikke være innenfor kriteriene for slike unntak.

Nordflåtens kor- og dansensemble opptrådte også på TV-sendingen «Reddet av russerne», som NRK sendte i forbindelse med frigjøringsjubileet. Foto: NRK

– Døråpner når andre dører er stengt

Kuzovnikova spør seg på sin side om ikke brobygging i det daglige også bør være særlig viktig for Norge, så vel som Russland – slik det tilsynelatende har vært i årevis.

– Dette arbeidet har foregått i mange år. Det er hardt å bygge tillit, men veldig lett å bryte de båndene.

Samtidig har festivallederen ikke vanskeligheter med å forstå hvorfor norske myndigheter har stengt grensene for koret. Det er tross alt Nordflåtens ansikt utad.

– Men hvis ikke kultur skal fremme muligheter for samarbeid når politiske spenninger er høye, hva skal ellers gjøre det? spør Kuzovnikova.

– Når alle andre dører er stengt, så kan kultur være en døråpner.