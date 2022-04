– I solidaritet med alle flyktningene som hadde en forferdelig situasjon i hjemlandet sitt, så var det viktig for oss å åpne våre hjem og ta imot dem som virkelig trenger hjelp, sier ordfører i Nordreisa, Arbeiderpartiets Hilde Nyvoll.

Da krigen i Ukraina brøt ut i februar var kommunen i Nord-Troms raskt ute med å kunngjøre at de ville bosette flyktninger fra landet. Hero Norge har avtalt å ta imot 180 flyktninger til et akuttmottak i Nordreisa, og UDI har anmodet om å bosette 80, men enn så lenge har ikke én eneste flyktning fått et hjem i kommunen.

– Da det ble kjent for oss at Hero hadde gjort en avtale med UDI, så virket det som at dette var noe som hastet veldig. Vi var forberedt, og trodde det skulle komme flyktninger raskt, sier Nyvoll.

Så langt i 2022 har 13.782 personer fra Ukraina søkt om beskyttelse i Norge, ifølge USI. De aller fleste er kvinner og barn. Foto: Eskil Wie Furunes

– Går for sakte

Men slik ble det ikke. Frem til onsdag hadde Norge kun bosatt 131 flyktninger fra Ukraina, ingen av dem i Nordreisa. Dette til tross for at 6190 samme dag hadde fått innvilget kollektiv beskyttelse.

– Vi synes bosettingen nå går for tregt, sier Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Generalsekretær Pål Nesse i NOAS mener rask bosetting handler om sikkerhet for flyktningene. Foto: Kristian Aanensen / NRK

– Det er så mange rundt i Kommune-Norge som nå står klare til å bidra, både kommuner selv og ikke frivillige som ønsker å stille opp. Nå må vi få fart på dette, sier Nesse.

Han viser til at mange flyktninger fra Ukraina har vært oppsøkt av folk med dårlige hensikter. Rask bosetting er derfor viktig for flyktningenes sikkerhet.

– For kvinner og barn, som det er 90 prosent av, er å det komme ut i lokalsamfunn der folk mer kjenner de lokale forholdene, i seg selv en veldig viktig beskyttelse. Ikke minst for barn, som skal ut i skole og barnehage. Da har de plutselig en hel skoleklasse som passer på seg. Det er den beste beskyttelsen du kan få, sier Nesse.

Krigen i Ukraina Ekspandér faktaboks Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, har ført til en humanitær katastrofe vi ikke har sett siden 2. verdenskrig.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har til nå rundt 3,4 millioner mennesker flyktet ut av landet siden krigen startet for vel tre uker siden.

Fredag 18. mars sendte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Kommunene blir her bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.

På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer, og hvor og når disse vil bli bosatt.

Behovet for bosetting av flyktninger i kommunene vil dermed kunne bli større enn tidligere antatt. (Fakta: IMDI)

IMDI: – Forventer fortgang

Halwan Ibrahim, som er assisterende direktør i IMDI, sier direktoratet har gjennomført grep for en raskere bosetting. Foto: NRK

Sammen med kommunene har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ansvar for å bosette flyktninger.

IMDI sier det har vært gjort grep for at bosettingen skal gå raskere.

– Vi har blant annet gjort forenklinger i arbeidet med kartlegging, som gjøres på mottakene. Dette arbeidet kartlegger flyktninger etter at de har fått oppholdstillatelse. Forenklingene som er gjort gjør at kartleggingen tar kortere tid, sier assisterende direktør Halwan Ibrahim i IMDI.

– Vil bosettingen fremover gå raskere?

– Vi tror det, og vi håper det. Og vi forventer også at kartleggingen skal skje raskere i mottak, og at bosettingen skal bli raskere, sier Ibrahim.

Venter fortsatt

Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa er fortsatt godt forberedt på å bosette flyktninger fra Ukraina.

– Nå er det ikke kommet veldig mange ennå, men jeg regner med at det også vil bli fylt opp her etter hvert, sier hun.