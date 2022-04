– Det har kommet en mann hit og sagt at han er fra politiet eller myndighetene, og ville ha med seg noen av kvinnene, sier Yuliana Marinkova.

Hun bor nå ved mottakssenteret i Kvinesdal i Agder.

Selv har hun ikke opplevd å bli kontaktet av fremmede, men hun vet at det har skjedd med andre kvinner.

Marinkova forteller at de da tok kontakt med ledelsen. Det viste seg at en mann hadde prøvd å lure dem.

– Vi må ikke ta kontakt med fremmede. Det kan være farlig, sier hun.

Det var avisa Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Yuliana Marinkova bor på mottaket i Kvinesdal med sine to barn. Hun sier de føler seg trygge der. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Fjernet en person

Mottaksleder Liv Ellen Omdal bekrefter at episoder som den Yuliana Merinkova forteller om har skjedd.

Hun sier at de i ett av tilfellene la inn en bekymringsmelding til politiet.

En annen gang var politiet raskt på plass for å fjerne en person. Da hadde ledelsen fått mistanke til vedkommende etter å ha etterlyst id.

Omdal sier de har forberedt seg på slike hendelser.

– Folk med uærlige hensikter er blant de første som dukker opp i krig og konflikt. De blander seg med hjelpearbeidere og utnytter folk i katastrofe.

De har døgnbemanning. Vakter og politi patruljerer det avsperrede området.

Rundt 100 ukrainske flyktninger bor på mottaket. De fleste er kvinner.

Mottaksleder Liv Ellen Omdal i Kvinesdal føler de får god hjelp av både UDI og politiet til å takle utfordringene som oppstår. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Glad hun ikke har tenåring

Mottakslederen sier det viktigste er å gi god informasjon til både barn, unge og kvinnene selv.

Enhetsleder Per Juell Larsen i Agder politidistrikt kjenner problemstillingen. Han kommer nå med en advarsel.

– Vi er kjent med at dette er en del av bildet når det kommer mange asylsøkere til landet. Det ser vi i Europa og vi ser det treffer Norge, sier han.

Yuliana Marinkova er mor til to mindreårige barn. Hun er glad de ikke er eldre.

– Tenåringer vil føle seg frie og gjøre som de vil. De lytter ikke alltid til foreldrene. Da ville jeg vært bekymret, sier hun.

Mottaket ved Sarons dal har innlosjert i underkant av 100 flyktninger. Her fra klargjøringen av mottaket. Foto: Kai Stokkeland / Arkiv/NRK

Ordfører: – Trist og uakseptabelt

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug, reagerer sterkt på det som har skjedd. Han er glad for at politiet nå patruljerer ved mottakssenteret.

– Dette er utrolig trist og totalt uakseptabelt. Kvinnene kommer fra krig og er sårbare mennesker, sier han.

Regiondirektør Tormod Stavenes i UDI bekrefter til NRK at ukrainske flyktninger blir kontaktet på mottak landet over.

– Det er svært uheldig at dette skjer. Det er viktig at politiet informerer flyktningene om dette snarest mulig etter ankomst.