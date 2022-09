Håper denne trappa kan redde landets «verste» kommune

NHO har igjen rangert landets kommuner. I år, som så mange ganger tidligere, er det oljekommunen Sola i Rogaland som troner øverst på statistikken.

Kåringen måler kommunene etter økonomisk bærekraft og næringslivets lokale vekstkraft.

– Det er helt fantastisk å få denne prisen fra NHO. Vi har et utrolig flott næringsliv i kommunen vår som jeg er veldig stolt av, sier ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

Sola rangeres blant annet på topp på arbeidsmarkedsområdet, med Norges høyeste sysselsettingsandel, få uføre og lavt sykefravær.

– Vi har et høyt antall lærlinger, høyt antall kjøp av private bedrifter og vi har Norges høyeste arbeidsplassdekning. Det vil si omtrent 26.000 arbeidsplasser og 28.000 innbyggere. Det gjør at vi er milevis fra andreplass når det gjelder antall jobber per sysselsatte.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) har all grunn til å smile over NHOs kåring. Foto: Elise Pedersen / Elise Pedersen

Slethei er tydelig på at selv om kommunen skårer godt, har de flere arbeidsområder i tiden framover.

– Det står godt til i Sola, men det er mange ting vi som kommune må bli enda bedre på. Nå skal vi smake litt på denne seieren, og så skal vi se på hvordan vi kan fortsette å bli en enda bedre kommune å arbeide i, men også å bo i.

Slik har de målt kommunene: Ekspandér faktaboks Kåringen måler kommunenes økonomiske bærekraft og næringslivets lokale vekstkraft. Kommune-NM 2022 dekker 19 ulike indikatorer innenfor fem temaområder: Næringsliv: Næringslivsvariasjon

Inntektsnivå

Privat sysselsetting

Kommunens kjøp av private tjenester Arbeidsmarked Sysselsettingsrate etter arbeidssted

Arbeidsledighetsrate

Uførepensjon

Sykefravær Demografi Befolkningsvekst tre siste år

Andel av unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken

Netto tilflytting Kompetanse Sysselsatte med >4 års høyere utdanning

Sysselsatte med fagbrev

Sysselsatte med høyere utdanning innen teknisk/naturvitenskapelige fag Kommuneøkonomi Kommunens administrasjonskostnader per innb.

Betalingsevne

Kommunens inntekter i forhold til utgifter

Eiendomsskatt næringseiendom

Aldring, bosatte over 80 år om 20 år Alt er basert på statistikk fra SSB og NAV. Kåringen sier ikke noe om den enkelte kommunes næringsvennlighet, ei heller hvor i Norge det er best å bo. Årets kommune-NM er basert på tall for 2021. Utviklingen de siste to årene har vært sterkt preget av koronapandemien, tilhørende smitteverntiltak og endringer i etterspørselen. For hver indikator rangeres kommunene fra 1 for høyest score til 356 for lavest score. Kilde: NHO

Vekst i alle fylker

I år viser kåringen at det var fremgang i alle fylker og i 278 kommuner. Det fulgte etter nedgang i fjorårets kåring.

Kåringen sier ingenting om livskvalitet, eller hvor det er best å bo.

Kartet viser hvordan fylkene kommer ut i NHOs kåring. Oslo er på topp, etterfulgt av Rogaland og Viken. Helt nederst ligger Nordland. Illustrasjon: NHO

Hovedtrekkene er at det er bykommunene som gjør det best. Kommuner i utkanten som er preget av aldring og fraflytting gjør det dårligst.

Mange av disse befinner seg i Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmark. Flertallet er imidlertid fornøyde med rammebetingelsene i sin kommune. Kun Tromsø (14), Alta (38) og Bodø (39) er inne på topp 100.

Kommuner som gjør det godt har gjerne:

Høy næringsvariasjon

Høyt inntektsnivå

Høy andel privat sysselsetting

Befolkningsvekst

Høyt utdanningsnivå/spesialisert kompetanse

Yngre arbeidsstyrke

Topp 10-kommunene 1 Sola 2 Oslo 3 Bærum 4 Trondheim 5 Stavanger 6 Bergen 7 Austevoll 8 Kongsberg 9 Sandnes 10 Lier

Bunn 10-kommunene 347 Ibestad 348 Utsira 349 Nesseby 350 Røyrvik 351 Kåfjord 352 Kvæfjord 353 Hasvik 354 Dyrøy 355 Fedje 356 Lavangen

«Verstingen»

Helt nederst på NHOs oversikt havner Lavangen kommune i Troms.

Tor Lyngmo håper at den nye «Midnattsoltrappa» kan bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv. Han sitter i styret til prosjektet. Å skape positivitet i et bygdesamfunn er alltid positivt, mener Lyngmo.

Nå vil de sette seg selv på kartet.

– Rett og slett det at Lavangen blir mer kjent. Vi ser fra et reiselivsperspektiv at Lavangen er altfor lite kjent i regionen.

– Småkommuner generelt er veldig sårbare. Vi har havnet mellom større kommuner som Senja og Narvik, og det er vanskelig å hevde seg når man er så små.

Han tror kommunen får seg et løft de kommende årene.

Turiststien «Midnattsoltrappa» skal strekke seg helt til toppen av Henrikkafossen og vil gi spektakulær utsikt for de som tar turen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Lyngmo er overbevist om at trappa vil få flere til å oppsøke kommunen. Det skal skape ringvirkninger for næringslivet, og entusiasme i lokalsamfunnet.

I tillegg til trappa er det også planer om en via ferrata i fjellsiden. Også dette skal bidra til økt trafikk inn til kommunen.

Reiselivet i Nord-Norge har vokst kraftig det siste tiåret, før pandemien satte en kraftig brems på utviklingen.

Prøver å snu trenden

Nordland er fylket som kommer aller dårligst ut, og har mange kommuner langt ned på lista. Metodikken har tidligere blitt møtt med kritikk fra bunnkommuner i fylket.

– For Nordland sin del er det gammel historikk at man skårer dårlig på denne typen undersøkelser. Mye av det går på at vi har fraflytting og en demografi som taler mot oss, sier Hugo Bongard Jacobsen (Ap).

Han er ordfører i Lødingen, som ligger blant de 20 lavest rangerte kommunene.

At kommunen er en såkalt ROBEK-kommune, hjelper ikke med tanke på å nå opp på NHOs kåring.

– Vi har ikke vært flinke nok til å snu oss og satse på de riktige tingene. Nå er næringsutvikling noe vi har veldig fokus på, sier Jacobsen.

– Det vil alltid være det viktigste for oss kvaliteten på de tjenestene vi gir til våre innbyggere. Det gir ikke denne undersøkelsen noen indikasjon på, sier Lødingen-ordføreren.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, sier at hvis hun hadde visst hvordan det kunne løses, så hadde hun gjort det for lenge siden. Foto: Moment Studio

Kan ta tid å komme på pallen

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, peker på spesielt en faktor som gjør at Nord-Norge sliter.

– Det har vært få endringer siden fjoråret, og årene før det igjen. Vi har mange små kommuner, og den største utfordringer er fraflytting. Folk blir ikke i landsdelen, dessverre.

Regiondirektøren tror det vil ta tid å få Nord-Norge høyere opp på pallen, og mener at Nord-Norge har et problem med å være attraktiv nok.

– Vi må nok bli enda flinkere til å synliggjøre alt det gode som skjer i kommunene, mener Baik.