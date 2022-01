Reiselivet er blant næringene som har fått merke konsekvensene av pandemien. Etter nesten to år med unntakstilstand, har de blitt gode på å snu seg raskt og ta hånd om plutselige endringer og avbestillinger.

Men det har vært både slitsomt og kostbart, sier reiselivssjef i Lofoten, Line Renate Samuelsen.

– Hvis det kommer flere nedstenginger eller strenge restriksjoner framover, kan vi miste viktig kompetanse i næringen. En slik ustabilitet gjør det vanskelig å rekruttere og beholde kompetanse. Og det å bygge kompetanse er dyrt. Nå har vi over år bygd opp Lofoten som helårsdestinasjon. Det er revet litt ned nå, og det må vi bygge opp igjen.

Reiselivssjef Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten håper på en mer normal sommer. Foto: John Inge Johansen / NRK

Vinterfiske og nordlys har lokket utenlandske turister til Lofoten, men i januar og februar i år er det langt roligere enn på samme tid i 2020, men det ser bedre ut fra mars. Nå håper Samuelsen at det skal bli en litt mer normalt reiselivsår i 2022.

– Vi håper på en normalisering, og at vi kan planlegge med en litt mer langsiktig horisont. Det er viktig for å gjenoppbygge ei næring som er veldig skjør nå.

Optimistisk

– Jeg er optimist. Grunnen er at vi fikk en liten forsmak på livet etter pandemien i sommer.

Direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier det ikke kommer til å ta lang tid for reiselivet å hente seg inn igjen så fort samfunnet åpnes opp igjen.

Det begrunner hun med ekstremt stor etterspørsel etter norske reiselivsprodukter i sommer. Både restauranter og hoteller hadde økende besøk både av nordmenn og en del utlendinger.

Best gikk det for lokale spisesteder den korte tiden pandemien ga Norge en pause i 2021. De hadde 69 prosent flere besøk enn før pandemien. De nære opplevelsene har blitt en trend under pandemien, forklarer Devold.

– Det handler nok mye om at mange var ensomme under pandemien.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold Foto: Håkon Mosvold

Og så tror NHOs reiselivsdirektør at utlendingene vil strømme til Norge så fort pandemien tillater det.

– Jeg tror vi får en korona-effekt. Veldig mange er klare for å slippe fri etter de har vært låst inne så lenge. Og i Norge er det lavt smittetrykk, et velordnet samfunn og god plass. Det betyr mye for reiselystne europeere.

Færre jobbreiser, mer ferie

Vinteren er vanligvis lavsesong for luftfarten. Med nye virusvarianter og høye smittetall mange steder i verden, er det også stor usikkerhet for 2022. Men pressesjef John Eckhoff i SAS håper og tror på en mer normal sommer i 2022. Men han seier de i løpet av pandemien har sett at folk gjerne venter tettere opp mot avgang før de bestiller.

– Det som påvirker etterspørselen etter flybilletter mest er myndighetenes tiltak og hvilke innreiseregler som finnes i andre land. Vi ser at etterspørselen øker når det åpnes opp og faller når det strammes til.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff Foto: Håkon Mosvold Larsen

Pandemien har ført til nye rutiner i næringslivet med mer digitale møter og mindre reising. Det har gjort at andelen forretningsreiser har gått ned, og utgjør en mindre andel av reisene enn tidligere. Samtidig ser SAS at etterspørselen etter fritidsreiser er økende. Det er en tendens vi kommer til å se også etter at pandemien er over, tror Eckhoff.

– Det gjør at vi må rigge oss for å møte dette nye reisemønsteret, og tilpasse oss den økte etterspørselen etter fritidsreiser.

Trender som er kommet for å bli

NHO Reiselivs trendundersøkelser viser at særlig de yngre er blitt mer interessert i å reise i Norge. Det handler både om klimabevissthet, men også om at pandemi lærer nordmann å reise innenlands.

Mange har oppdaget Norge og nærnaturen under pandemien. Og både telt og hengekøyer gikk unna, når skogen var det eneste stedet vi kunne være uten koronarestriksjoner.

– Norge selger jo på mange måter naturprodukter, med fjell, fjord og alpinturisme. Natur, klima og bærekraft er et av norsk reiselivs sterkeste kort, mener Devold.

Koronaviruset tvang mange nordmenn til skogs og et roligere liv. Men blir vi værende i hengekøyen? Foto: Ronald Hole Ffossaskaret / NRK

Også i Lofoten har de merket at ungdommen har oppdaget Norge som ferieland. De merker også at flere nå ønsker å kombinere jobb og fritid.

– Flere bedrifter sier de ønsker å se på muligheten med bortekontor, og ser på Lofoten som en mulig destinasjon for det. Vi har hatt samtaler med flere bedrifter som ser på disse mulighetene, og som ønsker å gi sine ansatte muligheten til å reise bort og jobbe i en periode, sier Samuelsen.

Oslo som badeby

Bortsett fra de opplagte skidestinasjonen om vinteren, ser NHO en ny trend for sommeren i krystallkula.

I sommer, under den lille koronapausen vi fikk i 2021, så økte Oslo-turismen fra 30 til 50 prosent.

– Oslo har fått veldig mange badesteder. Og så har du alle disse badstuene som popper opp overalt. Jeg tror Oslo som badeby vil bli en trend.

Slik skal den planlagte nye Operastranden se ut. Illustrasjon: HAV Eiendom

Men skal det bli den helt store suksessen som Kristin Krohn Devold håper på, så må det bli slutt på skjenkestoppen i det nye året.

– I 2022 er det helt avgjørende at vi ikke får skjenkestopp. Bransjen klarer seg med avstands- og hygieneregler, og koronapass. Men skjenkestopp virker ikke. Norge er det eneste landet i Europa som bruker det. Å sitte på restaurant og droppe rødvinen til middagen har ingen betydning for smittevernet.