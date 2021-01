Mulig sykepleierstreik fra midnatt: – Våre medlemmer vil ikke ha applaus, de vil ha lønn

Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS er godt i gang. Rundt omkring i landet har forbundet mobilisert for at rundt 100 sykepleiere er klare for streik hvis partene fortsatt er uenige onsdag ved midnatt.

Det er byene Tromsø, Bodø, Ålesund, Gjøvik og Kristiansand som er med i det første streikeuttaket.

Ragne Quinteros, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Agder sier de er tydelig på behovet for flere sykepleiere og mer lønn.

– Streik er aldri greit, men vi har en medlemsmasse som er tydelig på at de trenger bedre lønns – og arbeidsvilkår hvis de skal klare å stå i yrket. De er klare for streik, og

På grunn av koronapandemien ble lønnsoppgjørets utsatt fra i vår til i høst. Under forhandlingene i oktober ble NSF og KS ikke enige, og når det igjen skulle mekles i november ble landet utsatt for nok en smittebølge.

Vil bli sett og anerkjent

Ved meklingen i høst fikk forbundet et tilbud på 1,7 prosent mer lønn for medlemmer som er ansatt i kommunen. Ved en ur-avstemming på om dette var godt nok sa 95 prosent av de stemmeberettige tydelig «nei».

Med det som bakgrunn gikk forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen inn til møte og forhandlinger tirsdag denne uken.

– Dersom sykepleierne skal jobbe ut pandemien vi står i nå forventer vi et løft i lønnen. I høst hadde de en forventning om at de blir sett og anerkjent for det ansvaret, risikoen og belastningen de påførte seg selv i 2020. Det gjelder fortsatt, sier Larsen.

Hovedtillitsvalgt i NSF Tromsø, Daniel Brox. Foto: Privat

Hun får støtte av hovedtillitsvalgt i Tromsø, Danel Brox. Han håper at NSF og KS i de avgjørende timene finner en løsning begge parter er fornøyd med.

– Med tanke på at vi er inne i en krevende tid med pandemi er det ønskelig å unngå en streik. Vi har en organisasjon som er sliten etter pandemiarbeid, men det er klart at vi gjør forhandlinger for å få bedre vilkår.

Streik er et virkemiddel ved uenighet, og det er ikke noe vi tar lett på å måtte benytte oss av. Daniel Brox, hovedtillitsvalgt NSF Tromsø

Redd for konsekvensene

Ålesund er én av de fem byene som må mobilisere for streik. Hvis det skjer, blir 28 sykepleiere tatt ut i streik. Det vil først og fremst ramme Åsa helsehus og Spjelkavik omsorgssenter opplyser kommunen.

At det skjer midt i en pandemi med smittetopp over store deler av landet bekymrer Synnøve Vasstrand Synes, kommunalsjef for Helse og omsorg i Ålesund kommune.

– Jeg er redd en streik kan få konsekvenser for vaksineringen mot korona, at det påvirker muligheten til å vaksinere i det tempoet vi ønsker, sier hun.

Synnes tror også en streik vil gjøre det vanskeligere for kommunene å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.

– Det er klart at en streik vil gå ut over driften, men vi vil så klart strekke oss alt vi kan for å ivareta tjenestene til innbyggerne på en god måte, sier Synes

Det er ikke nok med en klapp på skuldra og applaus for våre medlemmer. De vil at det skal synliggjøres i lønn. Martha Trones, hovedtillitsvalgt i NSF Ålesund

I Ålesund kan 28 sykepleiere bli tatt ut i streik fra og med i morgen, dersom NSF og KS ikke blir enige ved midnatt. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Krevende

Ifølge KS-direktør Tor Arne Gangstø er meklingen særdeles krevende. Årsaken er at 38 av 40 forbund i kommunal sektor allerede har sagt «ja» til tariffavtalen som er foreslått.

Direktør i KS, Tor Arne Gangstø. Foto: NRK

Gangstø viser til at forhandlingene i 2019 ga tidenes største løft for sykepleiere, og at resultatet ble en lønnsvekst langt over det andre kommunalt ansatte fikk.

– Nå er vi i den situasjonen at vi forhandler om bedre lønn og vilkår for 2020 til lønnsvinnerne i 2019, sier Gangstø.

Han sier at runden i mekling blir krevende, og understreker at det blir viktig med god hjelp fra mekleren. Målet er å få ei løsning for begge parter.

Forbundsleder Larsen sier seg enig i at lønnsløftet i 2019 var bra, men at det er andre nødvendigheter som må til for å beholde det hun beskriver som livsnødvendig kompetanse – ikke bare lønn.