Han er på hjemmebane i Vadsø – men på bortebane i en ny næring. Lakseoppdrett er det neste for Morten Gamst Pedersen. Den tidligere England-proffen har sammen med sitt søskenbarn, Jarno Gamst Guttorm, søkt i Vadsø kommune om å etablere lakseoppdrett.

Området de tenker å etablere seg ligger bare fire–fem kilometer unna munningen av den viktige lakseelva Vestre Jakobselv. Dessuten vil de gå litt utenfor området kommunen har regulert for oppdrett.

Gamst Pedersen mener de som frykter at lakselus og rømlinger skal skade villaksen, ikke har noe å bekymre seg for.

– Vi hadde ikke ville operert der hvis det hadde vært et stort problem for oss og Vestre Jakobselv. Det er viktig å ta vare på den elva. Det ser man i Alta, hvor de har verdens beste lakseelv, sier han.

– Vi har lyst til å få til de samme tingene her og få det til å fungere like godt.

Morten Gamst Pedersen og kompanjongen Jarno Gamst Guttorm hos politikerne i Vadsø for å fortelle om oppdrettsplanene Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Må være mer fremtidsrettet

Selskapet Vardiar, med Gamst Pedersen på eiersiden, hadde først planer om å starte opp i Vardø. Da det ikke gikk, så de mot nabokommunen Vadsø.

Det har heller ikke vært lett. Spesielt Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stille strenge krav før de vil godkjenne oppdrettsplanene.

At 2019 var det verste året for rømt oppdrettslaks i Norge siden 2011, mener MDG er et bevis for at næringen må bli møtt med tøffere krav.

– Til tross for at oppdrettsnæringen kanskje taper penger, så er marginene gode. Men de er ikke interesserte i å gjøre de nødvendige tiltakene, sier Farid Shariati, kommunestyremedlem i Vadsø (MDG).

Han vil hindre at oppdrett ødelegger for villaksen, yrkesfiskerne og turistnæringa, og stiller tre krav: Null utslipp, null rømninger og null ressurser på avveie.

– De må gjøre mer. Det er absolutt mulig å være mer fremtidsrettet, sier han.

Farid Shariati i MDG i Vadsø vil være streng når nye oppdrettsplaner skal godkjennes. Foto: Paul Johannessen

Håper på flere arbeidsplasser

Duoen håper å komme fort i gang. Derfor varsler de politikerne om at de ønsker å søke om dispensasjon for å gå utenfor området som er satt av til oppdrett.

– Vi ønsker jo at vi skal etablere oss slik at vi kommer i gang i år, sier Jarno Gamst Guttorm.

Målet er å skape flere arbeidsplasser.

– Jeg kommer fra en by hvor det har vært nedgang og som har mistet offentlige arbeidsplasser, sier Morten Gamst Pedersen.

Fotballmillionæren mener det er viktig å gi noe tilbake til hjembyen.

– Jeg kommer herfra og er glad i plassen, så det å kunne bidra og gi tilbake har egentlig vært en drøm.