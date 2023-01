Sola tilbake i nord: – Det gir masse energi

– Det er en stor glede å se at sola er tilbake etter en lang kald mørketid, sier Elen Anna Triumf.

Hun er reindriftsutøver i Kautokeino og forteller at hun så sola for første gang i år på lørdag.

Selv om solas tilbakekomst er noe hun vet skjer hver vinter, så gir det henne mer energi og arbeidsglede i hverdagen.

– Det beste og viktigste for oss som jobber ute i naturen er at arbeidsdagene blir litt lengre, sier Triumf.

Lysere tider

22. desember var det vintersolverv – populært kalt «solsnu». Fra den dagen har man sakte gått mot lysere tider. Men akkurat nå går det veldig fort – særlig i Nord-Norge.

Tromsø og Kirkenes fikk sola tilbake 15. januar, men i praksis går det nesten enda en uke før den er synlig over fjellene i horisonten.

Fra midten av januar til midten av februar viser sola etter hvert i hele Nord-Norge.

Folk i landsdelen deler nå derfor bilder i sosiale medier av at de har sett sola.

På Svalbard må man riktignok vente enda litt lenger. Først i midten av februar vil sola være synlig der.

I Vadsø melder Kennel Gammerabben at de snart ser sola igjen. På mandagens luftetur kunne de se at sola snart var tilbake i horisonten. Foto: Kennel Gammerabben

Deler livet på sosiale medier

Sammen med søstrene sine Inga Biret Marja, Kari Margrethe, Sara Maret og Lajla Kathrine deler Elen Anna Triumf glimt av hvordan livet som reindriftsutøver på Instagram-kontoen «Jenter i reindrift».

Bildene og videoene er i hovedsak tatt når det er lyst og fint ute.

– Det lyser opp hverdagen, og det ønsker vi å vise publikummet vår, sier Elen Anna Triumf.

Selv om de deler glimt fra livet i reindriften når vidda viser seg fra sin beste side, så prøver de også å vise hvordan livet er når Finnmarksvidda er på sitt mørkeste.

– Men det blir ikke de beste bildene og det er ikke så motiverende å ta fram telefonen når det er minus 30 og man ikke ser noen ting. Så derfor er de beste og fleste bildene våre fra når det er lyst.

I Kautokeino har de siden lørdag kunnet se sola i horisonten om man står på riktig fjelltopp. Foto: Jenter i reindrift

Skal feire i flere dager

I Honningsvåg i Nordkapp kommune markerer de også solens tilbakekomst. Der har Perleporten kulturhus i flere år arrangert Sunshine Winter Festival.

Første gang de arrangerte festivalen var i 2017, men festivalen måtte ta en koronapause i to år. Dermed er årets festival den femte i rekken.

Festivalen starter onsdag 18. januar. Fram til søndag 22. januar feires lysere dager med konserter, vinsmaking og VM i miniski.

Produsent for festivalen, Tore Fosse, forteller at de ønsker å lage liv i det som tradisjonelt har vært en stille måned i Finnmark, samtidig som de markerer at sola igjen viser seg i horisonten.

Fosse mener at solens tilbakekomst er en stor hendelse for folk i nord, og at man kanskje kunne markert dette enda større.

– Man glemmer kanskje dimensjonen med at sola kommer tilbake.

Reindriftsutøver Elen Anna Triumf forteller at de får ekstra energi av lysere dager når de jobber på vidda. Foto: Jenter i reindrift

– Det beste er å være ute

Elen Anna Triumf sier at det var veldig fint på vidda i dag tirsdag. De ser nesten sola og himmelen har vært helt rosa fra morgenen av.

I midten av januar kan man nå se sola om man står på riktig fjelltopp i Finnmark.

– Det beste er å være ute, for man må ta til seg de her solstrålene som kanskje ikke varer så lenge, sier reindriftsutøveren.

