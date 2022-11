– Jeg blir jævlig trøtt, får veldig lite energi, generelt mindre krefter enn det jeg vanligvis har. Jeg blir lett negativ og tyngre i sinnet, sier askerbøringen Therese N. Andersen.

Hun jobber som frilansjournalist for jakt- og friluftsmagasiner og har bodd de siste fem årene i Nord-Norge.

Therese Normann Andersen forteller at før mørket setter inn, prøver hun å få unnagjort det mest krevende av jobben. Fotoredigering og skriving tar hun på kvelden når det er mørkt. Foto: Therese Normann Andersen

– Det har ikke blitt noe bedre med årene. Men jeg er mer forberedt i år enn for fem år siden.

Therese tar noen grep i god tid før.

– Jeg er tidlig ute med å ta C- og D-vitamin, lyslampe og legger opp hverdagen min for samle mest mulig energi, men det er ikke tilstrekkelig.

Mørketiden er så ille for askerbøringen at hun skal tilbringe flere måneder sørpå.

– I år følte jeg at jeg ikke hadde noe valg, jeg må sørover. I fjor var det ganske jævlig. Tidligere har jeg fått fullstendig panikk når dagene ble mørkere og mørkere, sier Therese og fortsetter:

– Nå som jeg vet at jeg skal sørover, så slipper jeg å kjenne på den panikkfølelsen.

Therese Normann Andersen forteller at tidligere år har hun fått panikk når dagene ble mørkere og mørkere. Foto: Therese Normann Andersen

Ikke alene

Therese er ikke den eneste som reiser sørover for å flykte fra mørketiden. Det gjør også tanaværingen Siri Broch Johansen.

– Jeg får ikke sove, og perioden fram til jul er verst. Jeg har prøvd dagslyslamper, men jeg føler ikke at det hjelper, forteller Siri.

– Hvis jeg blir hjemme hele mørketiden, så får jeg en liten vinterdepresjon i nyttårsgave.

Siri jobber som forfatter og scenekunstner. Det gir henne mulighet til å oppsøke lyset sørpå.

– Den beste medisinen for meg er å flykte noen uker på denne tiden av året. Jeg har et yrke som gjør at jeg har mulighet til det. Når jeg fant ut hvordan jeg skulle gjøre det, så klarer jeg å organisere livet mitt slik at jeg slipper mørketidsdippen.

En søring-greie?

Selv om Therese er sørfra, tror hun ikke at det har noe med saken å gjøre.

– Uansett hvor mange år jeg har bodd her oppe, har jeg ikke vent meg til det. Jeg har flere lokale venner som også mener mørketiden er tung. Og de har bodd her hele livet, sier Therese.

– Mørketiden påvirker alle på en eller annen måte. Spesielt her i nord, sier leder for Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen.

Landsleder for Mental Helse, Ole-Marius Minde Johnsen, sier at mange antar at folk fra Nord-Norge er vant med mørketiden, men det betyr ikke at man ikke blir påvirket. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / Mental Helse

Ifølge han skjer det uansett hvor man kommer fra.

– Vi er genetisk bygd opp slik at vi trenger en dose av både lys og mørke for å få en god søvnbalanse. Når det blir veldig mørkt, så forstyrrer det den kjemiske balansen i kroppen.

Mange nordmenn mister energien og får depressive symptomer om høsten og vinteren. Slik er det i hele Norge, forteller Johnsen.

– Det er et anslag på rundt 800.000 mennesker som kjenner på vinterdepresjon. Men jeg tror andelen er høyere i nord, sier Johnsen.

Mørketid Ekspandér faktaboks Datoer for astronomisk mørketid Svolvær: Fra 7. desember til 5. januar. 29 dager. Harstad: Fra 2. desember til 10. januar. 39 dager. Bardufoss: Fra 30. november til 12. januar. 43 dager. Andenes: Fra 29. november til 13. januar. 45 dager. Karasjok: Fra 28. november. 14. januar. 47 dager. Tromsø: Fra 27. november til 15. januar. 49 dager. Alta: Fra 25. november til 17. januar. 53 dager. Vardø: Fra 23. november til 19. januar. 57 dager. Hammerfest: Fra 22. november til 20. januar. 59 dager. Berlevåg: Fra 21. november til 21. januar. 61 dager. Nordkapp: Fra 20. november til 22. januar. 63 dager. Sveagruva: Fra 27. oktober til 15. februar. 111 dager. Barentsburg: Fra 26. oktober til 15. februar. 112 dager. Longyearbyen: Fra 26. oktober til 16. februar. 113 dager. Kilde: yr.no

Hvordan takle mørketiden?

– Det at folk reiser sørover for å få mer lys, er et godt tiltak. Det gir kroppen mulighet til å fylle seg opp med D-vitamin, sier Johnsen.

For de som ikke har muligheten til å reise sørover, anbefaler Mental Helse lysterapi, holde seg aktiv og benytte sjansen til å komme seg ut når det er lyst.

– Sosial kontakt er også viktig. Ring eller besøk noen, vær sosial for å få stimuli. Ikke bli sittende hjemme, da er det fort for at man føler seg nedfor.

Båtsfjord i mørketiden når det er på det lyseste. Foto: Knut-Sverre Horn

Ole-Marius Minde Johnsen mener vi også bør snakke mer om det.

– Personlig så kjenner jeg at det er mentalt tungt i starten av mørketiden, men det går over. Og man kan alltid trøste seg med at lyset kommer tilbake.

Verdsetter lyset

Men til tross for at det er tøft for Therese Normann Andersen å bli værende i nord i mørketiden, har den gitt henne noe viktig.

– Mørketiden gjør at jeg verdsetter lys og sol i mye større grad enn før. Jeg elsker tiden rett før solen forsvinner og når den kommer tilbake. Det fargespillet som er da, er utrolig vakkert, sier askerbøringen.