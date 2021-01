Mange har kanskje lengtet litt ekstra etter sola gjennom den litt spesielle vinteren.

Denne uken har de fleste nordlendinger endelig kunnet ønske sola velkommen tilbake.

Anja Strømme var en av mange som kledde på seg, og gikk sola i møte klokken 12 i dag.

Strømme bor i Roma, men er for tiden i frivillig karantene hjemme i Svolvær.

– Det er alltid viktig når sola kommer tilbake, og det er alltid en god dag når det skjer. Etter det året, de månedene og ukene som vi har bak oss, så trenger vi et lite lysglimt akkurat nå, sier Strømme.

Anja Strømme ønsker sola velkommen fra Svinøybrua i Svolvær. Foto: Privat

– Jeg avsluttet møte jeg satt i litt tidlig, og stakk ned for å se. Alle skoleklassene var der oppe på brua, det er en «big deal» dette, sier Strømme.

Sollys bra for psyken

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er professor og psykologspesialist ved Institutt for psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet. Hun har blant annet forsket på årsaker til depresjon.

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er professor og psykologspesialist ved Institutt for psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet. Hun har tidligere forsket på årsaker til vinterdepresjon.

Vinterdepresjon Ekspandér faktaboks Sesongavhengig stemmingsforstyrrelse eller vinterdepresjon er en psykisk lidelse som typisk dukker opp i mørketiden. På engelsk er tilstanden forkortet til SAD (seasonal affective disorder).

Noen forskere regner det som en type depresjon, mens andre mener det ikke er grunn til å bruke den medisinske betegnelsen depresjon. Mildere former for vinterdepresjon kan derfor også bli betegnet som vintertrøtthet eller vinterubehag.

Det antas at 5 til 10 prosent av befolkningen lider av vinterdepresjon i større eller mindre grad. Årsaker Det finnes ikke noe eksakt svar på hvorfor noen mennesker føler seg ekstra nedfor og trøtte om vinteren. Men man tror mangel på lys er hovedårsaken til vinterdepresjon. Lys regulerer døgnrytmen og påvirker kroppens biologiske klokke, som bestemmer når du skal sove eller være våken.

Det lysømfintlige hormonet melatonin er relatert til søvn og spiller en viktig rolle i reguleringen av døgnrytmen. Hjernen skiller ut melatonin om natta, og under de lengre vinternettene skilles det ut enda mer melatonin. Økt produksjon av melatonin kan forstyrre døgnrytmen og gjøre oss mer trøtte.

Signalstoffet serotonin finnes naturlig i hjernen og bidrar til å sende nerveimpulser mellom nervecellene. Serotonin er kjent for å påvirke menneskets stemningsleie. Når dagslys går gjennom øynene og treffer netthinnen, stimuleres produksjonen av serotonin. Produksjonen blir betydelig mindre om vinteren når det er mørkt store deler av døgnet.

Lysforholdene påvirker produksjonen av både melatonin og serotonin. Fraværet av sollys kan utløse depresjonslignende følelser og trøtthet. Behandling Tilstanden er ikke en offisiell medisinsk diagnose. Men du bør vurdere å oppsøke lege eller psykolog hvis du føler deg depressiv i lengre tid uten grunn og ikke er motivert til å gjøre aktiviteter du normalt liker.

Vinterdepresjon er definert som tilbakevendende depressive episoder med start og bedring til omtrent samme tid i minst 3 år. Sykehistorien bør heller ikke være dominert av depressive episoder til andre årstider.

Siden det er påvist at mer dagslys hjelper på søvnbalanse og humør, er lysbehandling førstevalg ved vinterdepresjoner. Lysterapi kan kombineres med medikamenter og psykoterapi. Kilde: Norsk Helseinformatikk

Hun forteller at det ikke noe enkelt svar på hvorfor noen mennesker føler seg ekstra nedfor og trøtte om vinteren. Men mangel på lys er nok en av den viktigste årsakene.

– Sola er kjempeviktig både for oss mennesker, både biologisk og psykologisk. Men også for naturen. Hva skjer med naturen og dyrene i mørket og kulden. Naturen går i dvale og tempoet senkes. Noen dyr går i hi.

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang er professor og psykologspesialist ved Institutt for psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet. Foto: Mona Ødegård / Privat

Om høsten vender vi oss gradvis til at sola forsvinner. Og når vi plutselig ser den står der og skinner, gir den et kick.

– Da vet vi at det går mot lysere dager. Det er nesten sånn at vi våkner til live. Bare det å kjenne sola varmer på kroppen gir både en fysisk og psykologisk effekt.

Sola er viktig i mange kulturer og feires i ulike sammenhenger. I Norge er det vanlig å feire at sola igjen er over horisonten med solboller og barnehagebarn som tegner sol i barnehagen.

Men alt er relativt.

Januar og februar er samtidig de månedene hvor det forekommer mest vinterdepresjon.

Symptomer på vinterdepresjon Ekspandér faktaboks Mangel på energi

Mer behov for å sove

Nedsatt stemningsleie

Mer matlyst (spesielt søtsaker)

Vektøkning

Sosial tilbaketrekning

Redusert sexlyst Kilde: Norsk Helseinformatikk

– Det kan ha noe med at julefeiringen er over, og at det fortsatt er lenge igjen til våren. Været påvirker like mye som sola, og i disse månedene er det ofte mer snø og uvær, sier Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Får vi nyte den?

Selv om sola er tilbake i store deler av Nordland, er det ikke så sikkert vi får nyte den lenge.

Vakthavende meteorolog Ola Mellem forteller at nordlendingene trolig kan nyte sola denne uka. Så vil skyer trekke inn over fylket.

– Allerede fredag vil det komme enkelte snøbyger i Lofoten og Vesterålen, sier Mellem.

Les også: Derfor har vi midnattssol

Se når det er midnattssol og mørketid: Sted Midnattssol Mørketid Polarsirkelen 12. jun - 01. jul - Bodø 04. jun - 08. jul - Svolvær 28. mai - 14. jul 07. des - 05. jan Harstad 25. mai - 18. jul 02. des - 10. jan Bardufoss 23. mai - 19. jul 30. nov - 12. jan Andenes 22. mai - 21. jul 29. nov - 13. jan Tromsø 20. mai - 22. jul 27. nov - 15. jan Bossekopp 19. mai - 24. jul 25. nov - 17. jan Vardø 17. mai - 26. jul 23. nov - 19. jan Hammerfest 16. mai – 27. jul 22. nov - 20. jan Berlevåg 15. mai - 28. jul 21. nov - 21. jan Nordkapp 14. mai - 29. jul 20. nov - 22. jan Jan Mayen 14. mai - 28. jul 20. nov - 21. jan Bjørnøya 01. mai - 10. aug. 07. nov - 04. feb Hopen 25. apr – 17. aug. 21. okt - 10. feb Svea 21. apr – 21. aug. 27. okt - 15. feb Barentsburg 20. apr - 21. aug. 26. okt - 15. feb Longyearbyen 20. apr - 22. aug. 26. okt - 16. feb Pyramiden 19. apr - 23. aug. 25. okt - 17. feb Ny-Ålesund 18. apr - 24. aug. 24. okt - 28. feb Magdalenafjorden 16. apr - 26. aug. 22. okt - 19. feb Rossøya 12. apr - 29. aug. 19. okt - 23. feb Nordpolen 20. Mars - 23. sept. 25. sept - 18. mars

Innbyggerne lengst nord i fylket må smøre seg med tålmodighet enda noen dager. På Andenes kommer sola tilbake 13. januar.

Mørketid

I Nord-Norge starter mørketiden i månedsskiftet november-desember, og varer til januar. Mørketiden kjennetegnes ved at sola er under horisonten også når den er på sitt høyeste.

I utgangspunktet burde skillet for mørketid gå ved Polarsirkelen, men virkeligheten er ganske annerledes.

For selv om deler av Nordland ligger nord for Polarsirkelen, betyr ikke det at solen forsvinner ned bak horisonten.

Grunnen til det er jordas atmosfære hvor solstrålene brytes og går nedover i stedet for rett fram. Dermed kommer solen høyere på himmelen enn den ellers ville gjort.