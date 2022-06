Ved 12-tiden i går pågrep politiet en mann ved Korpfjellet i Sør-Varanger ved den norsk-russiske grensa.

Politiet mistenker at mannen krysset grensa ulovlig. Saken er nå under etterforskning.

Fredag ettermiddag opplyser politiadvokat Lisa Moon Sneve til NRK at det dreier seg om asyl.

– Personen som ble påtruffet i går har bedt om beskyttelse i Norge, og følges derfor videre opp i det sporet. Det er ikke noe mer politiet kan si utover det.

Politiadvokat Lisa Moon Sneve har etterforsket saken der en mann krysset den norsk-russiske grensen på ulovlig vis torsdag denne uken. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Strengt bevoktet område

Mannen skal ha vandret inn gjennom villmarksterrenget fra Kolahalvøya i Russland.

Det er strengt ulovlig å krysse grensen fra terrenget. Slike passeringer finner sjeldent sted.

En mann etterforskes for ulovlig grensepassering. Mannen ble anholdt av norsk politi ved Korpfjellet, nordøst i Sør-Varanger torsdag.

Torsdagens hendelse kan nemlig være den første ulovlige passeringen siden 2015, ifølge The Independent Barents Obsersver, som skrev om saken først.

Da forsøkte en kinesisk statsborger å ta seg ulovlig over grensen nær Grense Jakobselv.

Avisen skriver videre at området på russisk side er strengt bevoktet med overvåkning og et piggtrådgjerde som strekker seg over hele området.

– Ingen dramatikk

Grensekommissær ved den norsk-russiske grensa, Jens-Arne Høilund, bekrefter til NRK at slike hendelser skjer sjeldent.

Høilund har jobbet som kommissær i to år. Dette er første gang han opplever en ulovlig grensepassering.

Grensekommissær Jens-Arne Høilund ved den norsk-russiske grensa. Foto: Privat

– Det er ikke noe vi er uforberedte på selv om det skjer sjeldent. Vi har et godt samarbeid med russisk side. Det er avtalte mekanismer på hvordan dette skal håndteres, sier grensekommissæren og understreker at saken er under etterforskning av politiet.

Fra norsk side opplevdes ikke passeringen som dramatisk.

– Dette er noe vi skal håndtere. Det er ikke noe dramatikk rundt dette, men det er en spesiell situasjon i og med at det ikke skjer særlig ofte.

– Er det ekstra bekymringsverdig at dette skjer i den tiden vi er inne i nå?

– Det har ikke vært noen indikasjoner på at dette har en sammenheng med andre hendelser i Europa, svarer Høilund.