Lokalbefolkninga syr munnbind for å hjelpe kommunen

– Det betyr kjempemye. Vi er utrolig takknemlig for at folk er så villig til å hjelpe. Vi er helt overveldet av responsen, sier Rita Bjørn, stabsleder i Bardu kommune i Troms.

Det er mangel på smittevernutstyr over hele landet. Ved Oslo universitetssykehuset blir blant annet engangsutstyr brukt om igjen, og sykepleierforbundet melder at noen hjemmetjenester bare har smittevernutstyr til et par dager.

For å få tak i flere beskyttelsesmasker så Bardu kommune seg nødt til å be driftige folk i kommunen om å ta nål og tråd fatt for å hjelpe dem. De postet en oppfordring på Facebook som raskt ble oppdaget av sykyndige innbyggere.

Responsen lot ikke vente på seg.

– Vi fikk kjempemange henvendelser både på mail, messenger og SMS, på telefon. Vi har fått så mange henvendelser, at vi nå måtte si ifra om at vi har fått tilbud at vi ikke trenger flere.

– En viktig innsats for å stoppe viruset

Det var ikke bare lokalbefolkningen som ville trå til og hjelpe Bardu.

– Vi har faktisk fått henvendelser fra hele landet. Vi er overrasket, og hadde ikke trodd at så mange ville hjelpe. Det er helt utrolig hvordan folk har stått på.

De som sa seg villige til å hjelpe fikk utlevert tøy og øvrig materiell utlevert i går, onsdag. Allerede torsdag mottok kommunen den første leveransen med 12 munnbind. Kommunen vil få så mange munnbind nå at de også har en del i reserve.

Katrine Nysted var en av dem som meldte seg raskt. Symaskinen bruker hun ofte på fritida. Hun meldte seg fordi hun mener det er en viktig innsats for å stoppe koronaviruset.

– Jeg meldte meg fordi jeg tenker dette er en viktig del av prosessen med å stoppe koronaviruset. Om jeg kan hjelpe dem som jobber i helsevesenet med å beskytte seg, så gjør jeg det.

Katrine Nysted var en av dem som meldte seg raskt til tjeneste da kommunen etterlyste hjelp fra sykyndige. Foto: Arild Moe / NRK

– Gir grei beskyttelse

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, applauderer initiativet og dugnadsånden til befolkninga. Likevel understreker han at munnbindene ikke vil gi full beskyttelse.

– Munnbind beskytter fra den som har de på, men ikke hos mottakeren. Kombinasjon av tøy og papir virker best. Slike munnbind slipper luft gjennom, men holder virus tilbake. De kan renses og vaskes, sier han og legger til;

– Nytteverdien er stor fra dem som er smittet og gir grei beskyttelse hos dem som er i samme miljø. Men husk, de virker dårlig hos mulig mottaker.