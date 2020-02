– På grunn av situasjonen i Kina forbereder vi oss på at det kan bli vanskeligere å skaffe slikt verseutstyr i tida framover, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NRK.

Corona-viruset har skapt uro over hele verden. Per 18. februar var det registrert totalt over 70.500 smittede og over 1.765 døde.

Viruset ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19.

Som en følge av utbruddet har etterspørselen etter smittevernutstyr økt og det har dermed blitt begrensninger i leveransene.

En stor del av engangsutstyret produseres i Kina, hvor COVID-19 er mest utbredt. Derfor er det nå mindre tilgang til denne type engangsutstyr på verdensbasis.

Det får konsekvenser også i Norge.

– For å unngå at vi havner i en situasjon der vi mangler personlig verneutstyr, har vi bedt de regionale helseforetakene om å sette i verk tiltak slik at sykehusene ikke bruker unødvendig personlig verneutstyr, sier Torgersen i Helsedirektoratet.

Fakta om covid-19-viruset Ekspandér faktaboks * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * På Fastlands-Kina var det inntil fredag registrert over 75.000 smittede, hvorav 2.236 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Iran og Sør-Korea har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Egypt, Iran og Israel. Over 600 personer ble smittet på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

Følger situasjonen tett

Han understreker at Norge ikke opplever mangel eller svikt i leveransene, men sier altså at det kan bli vanskeligere i tida framover.

Torgersen understreker også at Helsedirektoratet følger situasjonen tett, men at de per nå ikke er bekymret.

Oppfordringen til sykehusene er som følger:

ikke sløse med smittevernutstyr

ikke hamstre utstyr

unngå å utsette seg selv eller pasienter for smittefare

bruke smittevernutstyr når det er påkrevet

NRK har vært i kontakt med UNN i Tromsø. Beskjeden derfra er at de per nå har utstyret de trenger.

Det samme gjelder Nordlandssykehuset.

– Nordlandssykehuset har det vi trenger til et eventuelt utbrudd. Men vi forholder oss til nasjonale føringer på hvordan vi skal forholde oss ved bestilling og lager, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

Hun forteller også at leverandørene holder igjen produkter slik at de skal kunne forsyne de som eventuelt får inn smittede pasienter direkte.

Vil ha tilbake utstyr fra Norge

NRK har tidligere fortalt at kinesiske forretningsfolk forsøker å kjøpe munnbind og annet verneutstyr tilbake fra Norge.

Norengros er en av selskapene som har opplevd stor pågang på å få kjøpe tilbake munnbind som det står «Made In China» på.

– Vi ble veldig overrasket. De var på jakt etter ansiktsvern, maske og munnbind, sier Tore Bigseth, salgs- og markedsdirektør i selskapet.

Bigseth har forstått det slik at det er kinesiske styresmakter som forsøker å skaffe forbruksmateriell gjennom private aktører.