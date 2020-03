Sykepleierforbundet: Noen hjemmetjenester har bare smittevernutstyr til et par dager

Visirer for å beskytte øynene. Munnbind, hansker, og smittefrakker. Fysiske barrierer som skal holde både pasienter og helsepersonell friske, og hindre smitte mellom pasienter.

Slikt smittevernsutstyr er bærebjelken i alt arbeid for å hindre alvorlige, smittsomme sykdommer i å spre seg.

Men nå er det også en mangelvare i helsevesenet, samtidig som Norge forbereder seg på det etter alt å dømme blir en svært voldsom epidemi.

Line Orlund er fylkesleder i Sykepleierforbundet i Oslo, og forteller at tillitsvalgte beskriver situasjonen som «ekstrem».

– Vi har fått tilbakemelding fra tillitsmannsapparatet vårt i kommunen. Vi har i hvert fall 12 av de 15 bydelene hvor tillitsvalgte rapporterer at det er ekstremt lavt nivå på smittevernutstyr.

Leder i Sykepleierforbundet i Oslo, Line Orlund, sier sykepleierne er bekymret over situasjonen. Foto: Anders Fehn / NRK

Hun understreker at det fortsatt er mulig å fordele utstyr mellom bydelene, slik at de som har lite, kan få av andre bydeler – og at hun forventer at kommunen gjør dette.

– Men hvis man ikke gjør dette, er det nå bydeler som bare har smittevernsutstyr til hjemmetjenesten til et par dager, hvis det blir smitte blant pasientene i hjemmetjenesten. Og det er alvorlig, sier Orlund.

Fylkeslederen sier fagforeningen samtidig «ser at kommunen jobber på spreng» for å skaffe nok utstyr.

Det er byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune som koordinerer smittevernutstyret i Oslo.

Presseavdelingen ved byrådsavdelingen sier til NRK at de jobber med nasjonale helsemyndigheter, og at de er «optimistiske til å få til en løsning».

– Blir bedt om å spare på utstyr

Rasjonering av smittevernsutstyr, beskjeder om å spare når de kan, og frakker og munnbind som låses inn i skap, er blitt en del av hverdagen mange steder, forklarer Orlund.

Sikkerheten skjerpes inn.

– Man må argumentere med sykepleier på vakt for å få tilgang til dette, sier Orlund. Det hever jo også terskelen for bruk.

Hun sier at mangelen gjør at også sykepleiere på sykehus har blitt bedt om å redusere bruk av smittevernsutstyr når de gir cellegiftbehandling til kreftpasienter.

– Det er ekstremt uheldig, sier Orlund.

Fylkeslederen understreker at hun tror sykepleierne gjør så godt de kan for å gi pasientene et godt tilbud, til tross for situasjonen.

Også andre steder i landet er det mangel på utstyr. Bærum kommune opplyser til NRK at de mangler briller og infeksjonsmidler. Trondheim kommune sier kommunale enheter og fastleger beskriver lagerbeholdningen av smittevernsutstyr mandag som «sparsom».

Høie: – En situasjon myndighetene kjenner seg igjen i

Helseminister Bent Høie (H) fikk spørsmål om mangelen på smittevernsutstyr på en pressekonferanse mandag ettermiddag, og sier det er en situasjon myndighetene kjenner seg igjen i.

– Derfor er dette organisert slik at det er et statlig selskap som jobber på spreng for å få tak i smittevernutstyr, både nasjonalt og internasjonalt, for å prøve å dekke behovet i kommunene.

Han sier regjeringen ikke har noen økonomiske grenser for å få tak i slikt utstyr.

– Det er noe av det vi jobber aller aller mest med, og det har vi gjort over lang tid. Men vi har behov for mer. Dette er en kritisk faktor, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier Høie.

Sykepleierforbundet: Kommer det mer utstyr, eller ikke?

Fylkeslederen i Sykepleierforbundet sier til NRK hun håper at Norge har satt i gang en egenproduksjon av smittevernsutstyr, og at mange sykepleiere er bekymret for situasjonen nå.

– Hva er din beskjed til helsemyndighetene?

– Gi oss en tilbakemelding på hva situasjonen er. Vær ærlige: Kommer det smittevernsutstyr, eller kommer det ikke smittevernsutstyr? Finnes det noe beredskapslager, så åpne det opp, sier Orlund.