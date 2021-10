Det var for et par uker siden at EU gikk inn for å stanse all oljeaktivitet i arktiske områder.

SV krever at regjeringen støtter EUs forslag, men i et intervju med britiske Financial Times, sa statsminister Jonas Gahr Støre at kommisjonens forslag vil virke mot sin hensikt.

Tirsdag forteller Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at han stiller seg bak Støres uttalelse.

– Jeg er enig med den meningen som Norges statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte. Han har allerede sagt hva han mener om dette forslaget fra EU, sier Lavrov til NRK tirsdag.

Jonas Gahr Støre sier EUs ønske om full stans i oljeaktiviteten i Arktis vil bety slutten for det grønne skiftet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dersom Norge – som er den største leverandøren av gass til Europa etter Russland – skulle legge ned oljevirksomheten på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at hele det europeiske kontinentet vil komme til å slite med å nå sine klimamål, mener han.

– Hvis vi skulle gå fra en dag til neste med å legge ned produksjonen på norsk sokkel, så tror jeg det ville sette en stopper for den industrielle overgangen som man trenger for å lykkes med å nå nullutslippsmålet, sier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot en overgang, ikke legge ned, sier han.

De to møttes i Oslo tirsdag.

– Vi snakket om samarbeidet i Nord, og hvordan vi kan ta det videre. Det er viktig at naboer snakker med hverandre, sier Støre til NRK.

Han forteller at han har kjent Lavrov i sju år gjennom sin tid som politiker.

– Vi er enige om å ha god kontakt. Vi sitter jo sammen i sikkerhetsrådet med Russland. Der skal vi forholde oss på en profesjonell måte, og se om vi kan bidra til å begrense spenninger, sier Støre til NRK.

– Vil komme nordmenn til gode

EUs utsendte til Barentsrådet i Tromsø, Michael Siebert, mener forslaget om å stanse oljeleting i nord vil komme nordmenn til gode.

VIL HA STOPP: EU mener stans i oljeaktiviteten i Arktis kommer hele verden til gode, inkludert nordmenn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Den grønne satsingen som EU fremmer er veldig viktig, og det vet nok folk her i nord bedre enn noe andre. Over tid vil innholdet i denne avtalen være til fordel for både dere og resten av menneskeheten, sier Siebert til NRK.

EU-kommisjonen har bestemt at de skal åpne et nytt kontor på Grønland, og sette inn midler for å fremme bærekraftig utvikling i et område der klimaendringene merkes mer enn andre steder.

– Ikke et godt forhold

Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), har i 20 år arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

Selv om Norge og Russland kanskje er enige i spørsmålet om olje, er ikke forholdet mellom de to nasjonene på noen ny høyde, mener han.

– Det er ikke et godt forhold, sier han til NRK.

IKKE VENNER: Jakub M. Godzimirski mener forholdet mellom Norge og Russland fortsatt er anstrengt. Foto: Christopher Olssøn

Mange russere ser bare på Norge som Natos utpost i nord, tror Godzimirski.

– Norge vil gjerne ha en nabo i øst som opptrer som de andre landene i nord. Det gjør ikke Russland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa i går at hun og Lavrov er uenige på områder som omhandler sikkerhet og menneskerettigheter, for å nevne noe. Samtidig sa hun at det er andre ting de er enige om.

Huitfeldt ble dessuten invitert til Moskva, noe hun har takket ja til.

Godzimirski påpeker at russerne er uforutsigbare. Like etter at de i 2014 hadde brukt milliarder på å markedsføre seg selv gjennom OL i Sotsji, annekterte de Krim-halvøya og ble møtt med tunge sanksjoner fra det vestlige storsamfunnet.

Han mener en dialog mellom de to landene er viktig for at ikke forholdet skal sure ytterligere.

– Det er viktig for både Norge og Russland å fortsette denne samtalen seg imellom, og forebygge at ting eskalerer.

– Vi er til å stole på

Anniken Huitfeldt har ved flere anledninger nevnt at områder for nye samarbeid med Russland er noe hun vil fokusere på når det gjelder forholdet de to imellom.

NATO-ANGREP: Sergej Lavrov gikk rett i strupen på Nato like etter et bilateralt møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt mandag kveld. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Og klima sto høyt på agendaen under tirsdagens møte i Barentsrådet, men noen diskusjoner om olje, gass eller kull ble det ikke.

I stedet var det mindre betente klimaspørsmål barentsnasjonene gikk inn for å samarbeide om, som for eksempel bevaring av de boreale skogene som blant annet strekker seg gjennom Norge, Sverige, Finland og Russland.

Lavrov sa mandag at «Norge er en del av Nato, og Nato er ikke en venn».

– Det er vel mer normalen. Norge skal være forutsigbare. Vi er gjenkjennelige. Vi er til å stole på. De vet hvor de har oss, sier Huitfeldt.

– Nå reiser statsråder rundt i landet og sier det blir ny giv og ny kurs. Jeg sier det blir noen endringer av norsk utenrikspolitikk, men hovedlinjene ligger fast. Det var viktig for meg å formidle til den russiske utenriksministeren, sier hun.