Beskylder Støre for løgn om Russland

Et surere klima mellom Vesten og Russland til tross, Støre mener regjeringen burde gjort mer for å holde linjene åpne til Moskva.

Han lover en mer aktiv nordområdepolitikk hvis han blir statsminister etter valget.

Da Støre fram til 2012 selv var utenriksminister, hadde han etter egen beskrivelse en løpende kontakt over grensen. Han sier at samarbeidet kunne utnyttes til å skape resultater.

– Det gjorde vi da vi fikk delelinje i Barentshavet, det gjorde vi da vi fikk grenseboerbevis over grensen her. Vi hadde en masse kontakt, sa Støre til NRK da han besøkte Kirkenes sist onsdag.

Men utspillet overrasker utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til en bred politisk enighet i Norge om politikken etter anneksjonen av Krim. Foto: Jil Yngland / NTB

Har ikke hørt Ap protestere

– Jeg er overrasket av at Jonas Gahr Støre sier noe han vet ikke er riktig, nemlig at det skulle være dårlig politisk kontakt mellom Norge og Russland. Bare i år har jeg hatt to møter med den russiske utenriksministeren, sier Ine Eriksen Søreide.

På russisk side har det blitt rustet opp de siste årene. Samtidig er Nato-allierte styrker stadig oftere å se i Norge.

Frontene er skjerpet etter hvert som Vesten har ilagt Russland sanksjoner for annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

– Jeg har ikke hørt noe fra Jonas Gahr Støre eller Arbeiderpartiet som tilsier at de er imot at Norge skal slutte seg til de restriktive tiltakene. Tvert imot så har det vært bred enighet i Norge om det. Så jeg er veldig overrasket over den påstanden Støre kommer med nå, sier Søreide.

Ser man på Stoltenbergs retorikk over tid, har han lojalt fulgt Washingtons linje Julie Wilhelmsen, forsker Nupi

Utenriksministeren understreker at Norge har greid å balansere hensynet til Russland som nabo opp mot ønsket om å slutte seg til sanksjonene.

– Støre vet utmerket godt at vi har opprettholdt den politiske kontakten, vi har jo hatt mer politisk kontakt med Russland enn mange andre land har hatt, sier Søreide.

Julie Wilhelmsen, russlandsforsker ved Nupi, har begrenset tro på at det er mulig for Jonas Gahr Støre å varme forholdet til Russland særlig opp.

Det var andre tider, utenriksministrene Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre på Grønland i 2008. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Mye har endret seg

I 2008 satt daværende utenriksminister Støre om bord på en atomisbryter i Murmansk. Sammen med den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, så han på fotball og skålte i vodka.

Historien om det ene av flere møter mellom de to utenriksministrene, kom fram i boka Seierherren, en uautorisert biografi om Støre, skrevet av Ståle Wåg.

Men altfor mye har hendt siden da til at Støre bare kan plukke opp tråden fra sist, ifølge forskeren ved NUPI.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen tror ikke forholdet til Russland hadde vært så annerledes om Arbeiderpartiet hadde hatt makten fram til nå. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det som primært irriterer russerne er at Nato og spesielt amerikanske styrker og materiell oftere er å se i og utenfor Norge. Dette får ikke Støre gjort noe med, avtalen om amerikanske baser i Norge er gjort, og det må en ny regjering forholde seg til, sier Wilhelmsen.

Russlands president Vladimir Putin sammen med den russiske marinens øverstkommanderende, Nikolai Jevmenov, i St. Petersburg tidligere i sommer. Foto: SPUTNIK / Reuters

Retorikken fra en ny regjering vil kunne bli en annen, ifølge Wilhelmsen, men om det gjør noe med politikken er et annet spørsmål.

– Arbeiderpartiet har ofte sagt at deres politikk skiller seg fra regjeringens, likevel er det tvilsomt om den faktisk gjør det, sier Wilhelmsen.

Hun viser til at Arbeiderpartiet ikke har gått imot de siste endringene i norsk forsvarspolitikk, som gir USA et tyngre militært fotavtrykk i Norge. Mange hevder dette endrer den tradisjonelle balansen mellom avskrekking og beroligelse.

Stoltenberg lurer i skyggene

Men selv om det har blitt atskillig kjøligere mellom Norge og Russland de siste årene, har Jonas Gahr Støre klare visjoner for de neste årene.

– Vi satser på en veldig aktiv nordområdepolitikk. Vi er grenseland mot Arktis. Norge og Russland er faktisk kyststater begge to, og vi har mange felles interesser, sier Støre.

Han mener det er mange ting naboland må løse sammen.

– Så jeg ønsker mer kontakt og søker å få til mer samarbeid.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sammen med USAs president Joe Biden tidligere i sommer. Foto: Pool / Reuters

Samtidig er en av de viktigste premissleverandørene for dialogen med Russland, en av Arbeiderpartiets egne.

Med Støres forgjenger Jens Stoltenberg som generalsekretær i Nato, legges det føringer, ifølge seniorforsker Julie Wilhelmsen.

– Etter Krim-krisen var det nesten moralsk suspekt å ta til orde for dialog med Russland. Ser man på Stoltenbergs retorikk over tid, har han lojalt fulgt Washingtons linje og for eksempel intensivert Nato-samarbeidet med tidligere sovjetland som grenser til Russland.

– Han har kanskje satt behovet for dialog på Natos agenda, men dette er kommet fullstendig i skyggen av ambisjonen om å gjenoppbygge og utvide Natos avskrekkingsevne østover i Europa, sier Wilhelmsen.