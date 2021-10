– Jeg tok selvfølgelig opp at vi er dypt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Russland. Vi hadde sikkerhetsspørsmål der vi er uenige, men også en god og åpen dialog om områder hvor vi vil fortsette og forlenge samarbeidet. Jeg ble invitert til Moskva, og det takket jeg ja til, sier Huitfeldt til NRK.

Det ble både et fast og langt håndtrykk og brede smil da Norges helt ferske og Russlands mer erfarne utenriksminister traff hverandre for aller første gang i Tromsø mandag kveld.

Først gikk de sammen til monumentet over de falne sovjetiske soldatene som falt på norsk jord under 2. verdenskrig. Deretter hadde de et lite møte, der de rakk å diskutere flere ting.

– Vi har hatt en god og åpen diskusjon om områder vi er enige om og uenige om. Vi ser fram til å åpne grensene sånn at vi kan møte hverandre, sa Huitfeldt på den felles pressekonferansen etterpå.

Lavrov begynte sin oppsummering til pressen med å snakke om de to nabolandenes felles historie.

Han roste samarbeidet mellom Russland og Norge i nord. Og ikke minst den respekten som både konge, statsminister og regjering har vist for de sovjetiske soldatenes skjebne under krigen.

– Jeg var rørt og takknemlig da jeg i lag med ministeren i Norge la ned blomster, sa han.

Så gikk han over til å prate storpolitikk.

– Norge er medlem av Nato. Nato er ikke en venn av Russland. De har bestemt seg for å ikke være vennlige. De kaller Russland og Kina en trussel mot Nato. Min gode venn Jens Stoltenberg sier nå at Nato må være ansvarlig for sikkerheten i hele verden.

Lavrov fortalte også at han har invitert Huitfeldt på besøk til Russland.

– Startskuddet

Tirsdag er utenriksminister Anniken Huitfeldt vert for det 18. møtet i Barentsrådet, i Tromsø.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker å styrke samarbeidet mellom de to landene i nord, samtidig som forholdet mellom Russland og Nato er på frysepunktet.

Bakteppet for møtet er alvorlig, med et Russland som har kalt hjem sine folk fra Brussel og brutt all diplomatisk kontakt med Nato.

– I en tid med økt spenning er det viktig med enda flere tiltak som bidrar til dialog og beroligelse, sa Huitfeldt til NRK i helga.

I Tromsø gleder leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet seg til de neste par dagene.

– Regjeringa har sagt at den ønsker å satse mer på internasjonalt samarbeid i nordområdene og i Barentsregionen. Dette er startskuddet, sier han.

Samarbeid i nord

Utenriksminister Huitfeldt sier hun ønsker å finne nye områder å ha «konkret samarbeidet». Både i Barentsrådet og bilateralt mellom de to landene.

Det er derfor kanskje ikke tilfeldig at det viktige møtet til Lavrov skjer i Tromsø. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og her vil Norge ha med Russland.

I nord har folk- til folk samarbeid pågått i snart 30 år. Dette er en viktig del av Barentssamarbeidet, som ble etablert i 1993 med daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg i spissen.

Grensa mellom de to landene har vært stengt på grunn av pandemien. Å ikke kunne besøke hverandre som før mener Huitfeldt har vist hvor tett folk til folk-samarbeid i nord egentlig er.

Tungvektere

Lavrov har vært Russlands utenriksminister i 17 år. Huitfeldt har vært Norges utenriksminister i 11 dager.

– Lavrov er den mest erfarne utenriksministeren i Europa. Jeg er den nyeste. Jeg ser frem til å møte Lavrov, og tror vi får en god dialog, sa Huitfeldt til NRK i helga.

Men Huitfeldt er langt fra noen nybegynner. I åtte år var hun leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Før det hadde hun flere statsrådsposter i Stoltenbergs regjering.

Det er med andre ord to politiske tungvektere som skal forsøke å finne kjemien i Tromsø mandag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide gir sin russiske kollega Sergej Lavrov en klem på Grenselandmuseet i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB

Invitasjon?

Støre har tidligere kritisert daværende statsminister Erna Solberg for å vente for lenge med å besøke Russland. Nå må Støre vise hva den nye regjeringen vil gjøre annerledes, og invitasjon til Moskva kan være på vei – kanskje allerede i Tromsø denne uka.

Norges forrige utenriksminister Eriksen Søreide endte med å aldri reise til Moskva, men møtte likevel Lavrov en rekke ganger. De to hadde en god tone.

Kommer ikke

Den svenske utenriksministeren Ann Linde kommer ikke, fordi hun arrangerer et Nato-seminar i Stockholm. Heller ikke Nato-sjef Jens Stoltenberg kommer, da han er opptatt med det samme møtet i Sverige, skriver Barents Observer.