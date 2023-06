Kystvakten ser daglig strender fulle av avfall: – Et av vår tids største miljøproblem

Mannskapet på KV Bison har gjennomført en strandryddeaksjon på Finnmarkskysten.

Kapteinløytnant Raymond Isehaug er skipssjef på kystvaktskipet. Han opplyser at de har ryddet en 2–300 meters strandlinje nord på Hjelmsøya i Sandfjorden i Måsøy kommune.

Mannskapet på kystvaktskipet tok om bord syv fulle 1000-liters storsekker med søppel, som for det meste var tungt nedbrytbart plast- og nylonavfall.

Det utgjør cirka ti kubikk med avfall.

I tillegg til et havarert lateralmerke og en kvart trepram.

– Som de fleste andre som også er opptatte av miljøspørsmålene vet, er at dette et utbredt problem. Det er mye søppel i havet. På våre oppsynsrunder langs fjæresteinene langs finnmarkskysten så ser vi daglig at strendene er fulle av marint avfall, skriver Isehaug en e-post til NRK om strandryddeaksjonen.

Ryddingen av strandlinjen i Vest-Finnmark var en kombinasjon av velferd og miljøbevissthet. Foto: Kystvakten

Les også: Ny studie: Billioner av plastpartikler i havet

– Det er en vinn-vinn situasjon

Raymond Rishaug skriver videre i en e-post til NRK at dette ikke er noe som Kystvakten normalt setter av ressurser til, men at de har mange ungdommer som er inne til førstegangstjeneste om bord. Når muligheten byr seg, så prøver de å sette av tid til velferdsaktiviteter.

Disse kan ifølge kapteinsløytnanten variere noe, alt fra fjellturer til kinobesøk, om de skulle seile innom en havn.

Grunnen til at de valgte å rydde strandlinjen i Vest-Finnmark var en kombinasjon av velferd og miljøbevissthet

– Valget denne gangen falt altså på å gå i land noen timer og benytte anledningen til å gjøre noe for miljøet. Ungdommen og befalet fikk da besøkt en ukjent perle i havgapet i nord, samtidig som man fikk se ett av vår tids største miljøproblem på nært hold, skriver skipssjefen på KV Bison i en e-post.

– Det er en vinn-vinn situasjon. I alle fall når man også benytter anledningen til å rydde opp litt i tillegg. Bidraget var i så måte en dråpe i havet i forhold til den innsatsen som trengs for å holde kysten, strendene og havene fri for søppel.

KV Bison prøver å sette av tid til velferdsaktiviteter. Denne uken var det strandrydding som sto på programmet. Foto: Kystvakten

– En god følelse å bidra

Selv om det ikke er en årlig tradisjon for mannskapet på KV Bison å rydde strender, så opplyser kapteinløytnant Raymond Isehaug at Kystvakten imidlertid er involvert i flere strandryddeaksjoner på avsidesliggende steder langs kysten gjennom året.

Da bidrar de stort sett med å få fraktet avfallet bort fra ryddelokasjonen til et mottak på land.

– Som bruker av havene og kysten, gir det en god følelse og kunne bidra, og om det i tillegg resulterer i at ungdommen etter endt førstegangstjeneste reiser videre ut i verden en smule mer miljøbevisste, så har vi i alle fall oppnådd noe positivt.