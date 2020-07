Dommen mot kvinnen og hennes norske samboer er nå klar fra Nord-Troms tingrett. Hun var tiltalt for hallikvirksomhet, grov menneskehandel og han for å ha lagt til rette for sexsalg.

Den svenske kvinnen, som opprinnelig er fra Thailand, er dømt til tre års fengsel og må betale den fornærmede venninnen over én million kroner i oppreisning. Samboeren er dømt til fengsel i 45 dager.

Samboerparet erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da saken var oppe for retten i Tromsø i juni.

Ulovlig opphold

Den nå domfelte kvinnen og venninnen kommer fra samme sted i Thailand og gikk på skole sammen.

Fornærmede dro til Sverige på ferie og begynte etter hvert å jobbe på restauranten til den nå domfelte kvinnen.

Hun hadde lange arbeidsdager og boforholdene var usle. I ett år over fire måneder bodde hun i det som i realiteten var et lager uten vindu i kjelleren under restauranten. Den fornærmede kvinnen godtok de dårlige forholdene og var villig til å strekke seg langt for å få lovlig opphold i Sverige. I dommen står det at hun var grovt underbetalt.

Retten mener den domfelte kvinnen utnyttet denne situasjonen. Men på grunn av svenske skattemyndigheters kontroller, kunne ikke den fornærmede kvinnen etter hvert jobbe i restauranten siden hun oppholdt seg ulovlig i landet.

Brynjar Meling og Sol Elden er forsvarere for de to som nå er domfelt. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Bodde og jobbet på samme rom

Den domfelte kvinnen hadde under samme tid startet opp en massasjesalong i Tromsø sammen med samboeren. Hun ville ha venninnen dit og bestilte derfor flybillett til Tromsø for venninnen under falskt navn.

I massasjesalongen fikk fornærmede 200 kroner for hver massasjetime som ble utført. Fornærmede måtte bo på samme rom som hun utførte massasje og seksuelle tjenester.

Den domfelte kvinnen innrømmer at hun drev med både massasje og sexsalg i lokalene i Tromsø, men at hun ikke truet eller presset venninnen til dette. Men ifølge venninnen var den domfelte kvinnen tydelig på at dersom de skulle få kunder og tjene penger, samt å ha noe å sende hjem til barna sine i Thailand, så måtte hun gjøre det.

Retten på sin side mener at kvinnen misbrukte fornærmedes sårbare situasjon og utnyttet og forledet henne til prostitusjon.

Anker dommen

Men siste ord er ikke sagt. Kvinnen vil nå anke dommen.

– Vår klient vil inngi anke som primært retter seg mot domfellelse for menneskehandel og idømmelse av de sivile kravene, sier advokat Sol Elden til NRK.