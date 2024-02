Dei siste månadane har fargerike teikneseriefigurar dukka opp i lokalavisa Bygdebladet på Sjøholt.

Avisa bruker nemleg kunstig intelligens til å illustrere saker der det ikkje er mogleg å bruke ekte bilde. Til dømes ein fartskontroll.

– Det normale hadde for oss vore å ha eit arkivbilde av ein politibil. Men eg synest det blir meir lesarvennleg å ha ein illustrasjon, seier redaktør for lokalavisa Bygdebladet, Reidar Opsal.

Dette KI-bilde har Bygdebaldet brukt om ei sak der nokon vart teken i ein fartskontroll. Farta vart målt til 105 km/h, som illustrasjonen viser. Slik vil KI illustere ein 19-åring som prøver å gøyme seg for politiet. Her har Bygdebladet fått KI til å illustrere ein bedriftseigar som er tiltalt for skattefusk. Bildet illustrerer sak om ein mann som køyrde for fort Dette biletet illustrerer at ein mann frå Romania er dømd til fengsel for tjuveri Biletet skal illustrere endringane i vergemålslova med vekt på individuell sjølvbestemming og frivilligheit. Denne illustrasjonen er laga i samband med ei sak arbeidsløyse i Møre og Romsdal, samstundes som det er mange verft som har mykje arbeid.

Han peiker på at dei alltid har elska avisteikningar. Med KI får dei moglegheit til å lage dette utan å teikne sjølv.

– Vi har jo følgt med i samfunnsutviklinga, og det er jo eit heitt tema dette med kunstig intelligens, seier redaktøren.

Illustrasjonane har skapt mykje merksemd og både Sunnmørsposten og Journalisten har omtalt det.

Sa opp abonnementet

Gert Rietman driv kafe på Sjøholt og han seier at illustrasjonane til Bygdebladet blir diskutert blant gjestane. Sjølv likar han ikkje at kunstig intelligens blir bruk på denne måten.

– Eg synest det blir heil feil. Eg klarer ikkje ta avisa seriøst lenger, seier Rietman. Han sa opp abonnementet for ei stund sidan, men har likevel sett bileta.

Gert Rietman driv kafeen Stolt mat på Sjøholt. Han høyrer at fleire gjestar diskuterer Bygdebladet sin bruk av KI-bilete. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

På bensinstasjonen like ved sit Oddgeir Otterlei og Stein Erik Skagen. Dei likar dei kreative illustrasjonane i lokalavisa.

– Det er litt koseleg og nytenkande, seier Otterlei. Skagen meiner at KI er framtida og at ein må bli vand med det.

– Eg flirer når eg ser bileta. Det kan vere litt komisk, seier Skagen.

Oddgeir Otterlei og Stein Erik Skagen meiner at lokalavisa sin bruk av KI er kreativ og artig. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Tullete og useriøst

Henrik Brattli Vold ved Institutt for journalistikk held kurs i trygg bruk av kunstig intelligens. Han meiner at Bygdebladet sine bilete er spreke, og at det presseetisk er uproblematisk å bruke dei.

– Men snakkar du om avisa sitt truverd, er det problematisk. Det er tullete og dei blir sett på som ein useriøs aktør, seier Vold. Han meiner likevel at det er mykje verre om avisa hadde generert bilete som kan forvekslast med journalistiske fotografi.

– Då sett du sanninga i tvil, seier Vold.

I pressemiljøet har illustrasjonane skapt debatt. Leiar i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, meiner at bruken av illustrasjonane er problematiske og eit brot på presseetikken.

– Her ser ein nokså morosame illustrasjonar knytt opp til kriminalsaker. For lesaren er det openbert at bileta ikkje er ekte, men det handlar om media sitt truverd og kva vi ynskjer å vere avsendar av, seier Tryggestad.

Vil fortsette å bruke KI

Redaktøren for Bygdebladet, Reidar Opsal seier at dei alltid tar vurderingar på når det er innanfor med KI-illustrasjonar.

Redaktør Reidar Opsal ser fleire positive sider ved KI-illustrasjonane. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Det heile tida spørsmålet om når er det artig og når det ikkje blir artig, seier han.

Men han er sikker på at KI har komme for å bli, og at fleire kjem til å nytte seg av det framover.

– Det vil alltid vere prøving og feiling i starten. Viss vi går nokre år tilbake var det veldig stor skepsis til farge-TV i Noreg og det var mange som trudde at internett ikkje ville bli ein slager.

– Så de vil fortsette å bruke slike illustrasjonar framover?

– Ja. Ikkje heile tida, men innimellom.