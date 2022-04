– Det blir veldig hyggelig. Jeg tror veldig mange i Norge gleder seg til å feire 17. mai på normalt vis, sier kronprinsesse Mette-Marit.

De to siste årene har feiringa av Norges nasjonaldag vært prega av koronapandemien. På grunn av både en- og tometeren og begrensninger på antall mennesker samlet på ett sted, har de store folketogene uteblitt.

Det ble blant annet arrangert digitale barnetog og bil- og båtkortesjer – mens kongefamilien la ut på en ikke-annonsert tur i Oslos gater med de ikoniske åpne kongebilene A1 og A5.

Men i år blir det endelig en god, gammeldags 17. mai-feiring med finstas, flagg, fløyter, folketog og is- og pølsespising.

Kronprinsessen ser spesielt fram til hilse på barnetoget på Skaugum igjen, og å se folkehavet på slottsplassen. Kronprins Haakon ser også fram til ei feiring uten begrensninger.

– Folk kan få være ute og feire sånn som vi pleier, sier kronprinsen.

Gruvebesøk og sledetur

Kronprinsparet møtte pressen på siste dag av sitt tre dagers besøk på Svalbard. I løpet av de tre dagene har de besøkt gruve 7, vært på sledetur og truffet lokalbefolkninga.

Under sine samtaler med samfunnet på Svalbard, har kronprinsparet merket at også her preges folk av krigen i Ukraina.

– Det er et tema som opptar mange, Så er det et naboskap her med Barentsburg, hvor det er både russere og ukrainere. Så skal man leve videre, også her. Det er mange utfordringer, sier de.