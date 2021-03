17. mai-toget blir avlyst i Oslo

Pandemien har endret 17.mai-feringen til mange. I fjor var det verken barnetog oppover Karl Johans gate, store fester eller potetløp på skolene. Heller ikke i år blir det tog.

– Dessverre er det slik at å ha 30.000 barn i Oslos gater, med ditto antall foreldre og besteforeldre som heier, er ikke mulig å få til i år heller. Men vi skal feire 17. mai, det tror jeg er viktig, sier ordfører Marianne Borgen.

Ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen og varaordfører Kamzy Gunaratnam på Slottsplassen 17. mai 2017 Foto: Torstein Bøe / NTB

Men hun vil ikke si noe nå om hvordan feiringen blir.

– Nei, det kan jeg ikke. Vi har en egen 17. mai-komité som jobber med det nå. Men for dem som husker hvordan vi ordnet det i fjor var det da mange små, lokale arrangementer. Om det er mulig å få til i år er avhengig av smittesituasjonen er i Oslo 17. mai, sier ordføreren, men legger til.

– Det er viktig for alle foreldre og besteforeldre der ute å tenke at vi skal feire 17. mai, det skal være is og brus og pølser til barna. Bunadene skal fram, flaggene skal strykes. Det skal bli en 17. mai-feiring, men den blir annerledes enn vi hadde sett for oss.

Kan bli nasjonale regler

– Barnetoget i Oslo samler normalt titusenvis av mennesker og utgjør derfor en stor smitterisiko. Det er derfor naturlig at Oslo kommune gjør en slik vurdering, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Etter at Oslo avlyste sitt barnetog, sier Nakstad at det kan komme nasjonale nasjonaldagsregler.

– Andre kommuner vil også måtte gjøre sine vurderinger ut fra den smittesituasjonen og den befolkningsstørrelsen de har, og om det er mulig å holde minst to meters avstand ved eventuelle arrangementer, sier Nakstad.

– Nasjonale politiske myndigheter vil trolig også gjøre vurderinger av dette i lys av covid-19-forskriftens bestemmelser, sier han.

Flere byer har allerede varslet at de vil avlyse det tradisjonelle toget - blant annet Bergen. Der blir det hverken prosesjon eller flaggtog. Heller ikke Trondheim, Tromsø eller Stavanger vil ha barnetog i sentrum - men noen av byene åpner for bydelsvise tog.

Oppstart for russetiden

Hva kongefamilien velger å gjøre er usikkert, men i fjor overrasket de alle da de kjørte rundt i Oslos gater i åpen bil. Det er også usikkert hva som blir russens planer for 17. mai.

Kongefamilien overrasket alle da de i fjor kjørte nedover Karl Johan i åpne biler og vinket til folket for å delta i 17. mai-feiringen. Her er en liten oppsummering av kjøreturen i Oslo.

I februar hadde Statsminister Erna Solberg et møte med russen.

Da sa hun at det kan bli vanskelig å gjennomføre de store russearrangementene i mai, og at den burde skje senere enn planlagt.

Russen i Oslo har bestemt at de starter russefeiringen 17.mai og avsluttes 18.juni. I mange av landets kommuner har russen ikke tatt avgjørelsen ennå.