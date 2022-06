I mai meldte Finnmarkssykehuset om at de innførte inntaksstopp hos Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VVP) i Hammerfest.

– Nasjonal mangel på psykiatere gjør det utfordrende å rekruttere nye spesialister, og særlig i distriktene, forklarte de valget med i en pressemelding.

Men en måned i forveien hadde avdelingen meldt seg selv inn til Statsforvalteren for uforsvarlig drift. I varselet kommer det frem at avdelingen til tider er helt uten lege. Det er 6-8 uker ventetid på akutt psykiatritime. I varselet nevnes det også at avdelingen mangler personell og faglig ledelse. I et tilfelle var det så dårlig dokumentasjon at en pasient måtte utredes på nytt.

– Livsfarlig

Heidi Marie Mauno Sletten mistet selv sønnen sin etter at han i lang tid hadde slitt psykisk. Hun sitter i kommunestyret i Hammerfest og er svært engasjert for rus og psykiatri.

Hun reagerer på at VPP i forkant av inntaksstoppen har hatt 6 til 8 uker ventetid på akutte psykiatritimer.

– Jeg har ikke andre ord for det enn at det rett og slett er livsfarlig. Det skulle ikke ha vært lov. Når det er akutt så er det akutt.

Heidi Mauno Sletten. Foto: Heidi Sletten / Privat

– Ingen ønsker å komme tilbake

Etter bekymringsmeldingen fra kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rus i Midt- og Vest-Finnmark, i tillegg til varsel om uforsvarlig drift fra ansatte, så avdelingen seg nødt til å innføre inntaksstopp.

Klinikksjef ved Hammerfest sykehus, Jørgen Nilsen, sier at varig mangel på overleger, psykologer og andre behandlingspersonell er et nasjonalt problem. Dette slår ekstra hardt ned på steder med få folk.

Klinikksjef ved Hammerfest sykehus, Jørgen Nilsen forteller at avdelingen lenge har manglet personell. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi baserer oss mye på innleie av vikarer, og det er ingen gunstig løsning for pasientene. Det er ikke bestandig at det er de samme vikarene som kommer tilbake, sier Nilsen.

I varselet klages det på nettopp dette:

«Vi har hatt seks forskjellige innleide psykiatere de siste månedene, med varierende kvalitet. Noen har kun blitt i tre dager, andre en uke – og ingen av de ønsker å komme tilbake.»

I varselet forteller også de ansatte at de er slitne og underbemannet.

– Håper det ikke har gått utover pasientene

– Vi håper ikke pasientene har lidd noen skade i alle fall, og så langt har ikke vi fått noen melding om det heller, sier Nilsen.

Nå samarbeides det med de andre voksenpsykiatriske poliklinikkene i Finnmark for å gi pasientene et tilbud. Dermed kan de som trenger hjelp bli sendt til Alta, Tana, Karasjok eller Kirkenes for å få behandling.

Mellom Hammerfest og Kirkenes er det 481 kilometer. Omtrent like langt som fra Drammen til Stavanger.

Det kan bli langt å reise for de som trenger behandling ved VPP i Hammerfest fremover.

Sletten frykter at de lange avstandene vil gjør at folk ikke får hjelp tidsnok.

– Min store skrekk og frykt er at dette kan føre til økt selvmordsstatistikk fordi folk ikke får hjelp i tide.

Statsforvalteren ser på saken

– Hvem sitt ansvar er det å rydde opp i dette?

– Det er vi som har det ansvaret i Finnmarkssykehuset, det har vi hatt hele tiden, så det er ikke noe nytt i det, sier Nilsen.

Ifølge han prøver nå sykehuset å samarbeide med de ansatte om å sikre stabilitet i driften.

Finnmarkssykehuset ba Statsforvalteren om å gjøre et tilsyn for å se hva som må endres.

Etter varselet har Statsforvalteren bedt Finnmarkssykehuset om å redegjøre for kapasiteten ved VPP. Sykehuset må også gjøre en vurdering rundt bemanning og forsvarlig drift av poliklinikken.

Fylkeslege Anne Grethe Olsen forteller at situasjonen ved avdelingen er alvorlig. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Avdelingen er avhengig av hva Statsforvalteren velger å gjøre videre.

– Det er alvorlig at avdelingen selv mener at de ikke kan gi forsvarlig helsehjelp til pasientene, sier fylkeslegen.

Hverken Finnmarkssykehuset eller Statsforvalteren vet hvor lenge avdelingen må ha inntaksstopp.

– Den utfordringen man har med at man ikke har tilstrekkelig med behandlingskapasitet den er ikke bare lokal i Hammerfest eller i Finnmark, den er også gjeldende for resten av landet, forteller Nilsen.