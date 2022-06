I Noreg får alle kvinner fra 25 til 69 år brev med påminning fra Kreftregisteret sitt livmorhalsprogram når det er på tide å ta livmorhalsprøve (celleprøve av livmorhalsen).

Livmorhalsprøven blir henta ut gjennom en gynekologisk undersøking. Ein kan ta prøven hos fastlege, gynekolog og i noen tilfelle hos jordmor - og den tek Bare noen få minutt.

Livmorhalsprøven blir tatt med en liten børste som samler opp overflateceller fra livmorhalsen.

For unge kvinner mellom 25-34 år blir prøven undersøkt for celleforandringer i et mikroskop.

For kvinner over 34 år, blir prøven undersøkt med en HPV-test. Om prøven er HPV-positiv, blir den samme prøven undersøkt i et mikroskop for celleforandringer. Denne metoden var ny i 2019, og blir gradvis innført over hele landet.

Med å ta livmorhalsprøve kan celleforandringer bli oppdaga og behandlet, og mange kan unngå livmorhalskreft.

I Norge blir kvinner mellom 25 og 69 år oppfordret til å ta livmorhalsprøve jevnlig.

(Kilde: Kreftforeningen.no)