En rapport fra revisjonsfirmaet KomRev NORD har avdekket at kommunen har brutt delegasjonsreglementet- og økonomireglementet, anskaffelsesregelverket og EØS-regelverket.

I rapporten kommer det frem:

Faglige skal ha blitt satt til side.

Et større IT-samarbeid med Senja kommune ble igangsatt, men uten politisk behandling.

Det mangler dokumentasjon som beskriver grunnlaget for samarbeidet, og det skal ikke finnes noen godkjent kontrakt mellom Senja og Tromsø.

Avtaler skal ha foregått muntlig mellom ledere i Tromsø kommune og i Senja kommune.

Kommunen har ikke klart å fremskaffe oversikt over i hvilket omfang det er levert varer og tjenester fra Tromsø kommune til Senja kommune.

Tromsø skal ikke ha fakturert for tjenester som er levert til Senja.

En rekke andre kommuner i Troms og Finnmark har også blitt invitert inn i prosjektet, uten at noen avtaler har blitt formalisert eller er fulgt opp.

Kommunen skal ifølge ansatte ha gått til innkjøp av et kostbart system som få i Norge har kompetanse til å drifte.

Seksjon for IT og arkiv skal ifølge et varsel ha mistet sin kompetanse på drift av systemet da ansatte har sluttet i kommunen og fått jobb i et firma som leverer konsulenttjenester knyttet til dette systemet.

Revisjonen konkluderer med at kommunen ikke har etablert rutiner som sikrer bevissthet knyttet til habilitetsproblematikk.

Det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet i IT-avdelingen.