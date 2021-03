Kommunen var på sparebluss – IT-ansatte dro på Barcelona-tur til 140.000 kroner

I 2018 og 2019 var tallene i Tromsø kommunes regnskap blodrøde.

Nord-Norges mest folkerike kommune var på grensen til å bli satt under statlig økonomisk kontroll.

For å dekke inn underskudd, foreslo administrasjonen blant annet å kutte 50 millioner kroner satt av til skoler og barnehager.

Men fra kommunens IT-avdeling, reiste lederen og flere ansatte til Barcelona i Spania for en fem dager lang IT- messe.

Regnskapstall NRK har fått innsyn i, viser at turen kostet Tromsøs skattebetalere mer enn 140.000 kroner i 2018.

Bare hotell og lokal transport strekker seg fra 13.000 til 17.000 kroner per person dette året alene.

Men turen ble gjentatt også i 2019. Flere ansatte ved Tromsø kommunes IT-avdeling har vært faste deltakere på messen over flere år.

– Det oppleves som en hån mot dem som ikke engang får bruke kopimaskinen til å printe ut ark til skoleungene, sier Marit Sebulonsen, som er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

Hvert år samler IT-leverandøren kunder fra hele verden til konferansen på Fira Gran Via i Barcelona. Tromsø kommune var representert også i 2019, da dette bildet er tatt. Foto: Sergio Perez / Reuters

– Nødvendig kurs og opplæring

«Cisco Live» heter konferansen i Barcelona. Den arrangeres årlig av IT-produsenten for deres kunder og partnere.

«Cisco Live handler om å feire deg, IT-helten, og den rollen du spiller for å hjelpe din organisasjon til å overleve og vokse i utfordrende tider», heter det på konferansens nettsider.

Her er et redigert utdrag fra Ciscos egenreklame for konferansen, hentet fra YouTube:

Cisco Live Barcelona 2018, Foto: Cisco

Konferansen reklamerer med å ha de beste talerne om de mest innovative IT-løsningene på markedet. Underholdningsartister og nettverksbygging er en stor del av programmet.

I 2018 startet det på en mandag og ble avsluttet på en fredag.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø kommune sier konferansen var nødvendig kompetanseheving for ansatte som drifter avansert og samfunnskritisk IT-utstyr.

Kommunedirektør i Tromsø kommune Stig Tore Johnsen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Dette handler om faglig oppdatering. Det var gjort gode vurderinger av dette og budsjettert for kostnadene. Det var også avklart med overordnede før man dro. Vi mener det var en forsvarlig reise, med et godt faglig innhold og som var helt nødvendig for drift av våre IT-systemer.

Han påpeker at Cisco Live i 2019 hadde 10.000 deltakere. Han mener mange offentlige virksomheter i Norge reiser hit.

Men i Tromsø kommunes regnskap er ikke reisen så lett å oppdage.

Regninga for turen kom fra leverandør

Det er nemlig Telenor Inpli som har arrangert turen og gjort bestillinger for kommunens ansatte.

Fra før leverer selskapet blant annet Cisco-utstyr til kommunen, men IT-leverandøren har også stått for bestilling av for eksempel hotell og buss.

Siden har Telenor Inpli fakturert kommunen for reiseutgifter på mer enn 90.000 kroner. Resten av fakturaene for reisen kommer fra et reisebyrå.

Kommunedirektøren mener det ikke er spesielt uvanlig.

– Jeg klarer ikke å se at det er noe galt med det, sier Johnsen.

– Er Tromsø kommune transparent?

– Vi har ikke gransket synligheten spesielt her, men det kan vi sikkert bli bedre på.

David Fidjeland er kommunikasjonssjef i Telenor. Han sier det er vanlig praksis at Telenor tar ansvar for hotell, felles middager og transport under oppholdet.

Siden fakturerer de kunden, i dette tilfellet Tromsø kommune.

Kommunikasjonssjef i Telenor David Fidjeland. Foto: Martin Fjellanger, Telenor

– Telenor har i årevis invitert bedriftskunder med til konferansen. Vår avtale med Tromsø kommune omhandlet både teknologi fra Cisco og bistand fra Telenor Inpli. Det var derfor helt naturlig å invitere Tromsø kommune til Cisco Live.

Han sier Telenor aldri betaler for reiser, seminarer eller gaver til sine kunder, i tråd med deres antikorrupsjon- og etiske retningslinjer.

– Det benyttes fastsatte forhåndsdefinerte satser. Utgifter til flyreiser og inngang til messen dekkes direkte av hver enkelt kunde, uten administrasjon fra oss.

Derfor er ikke alle utgiftene registrert på leverandører som normalt forbindes med reiseutgifter, som hotell og reisebyrå, men på Telenor Inpli.

Dette får leder av kontrollutvalget i Tromsø, Hans Petter Kvaal (H), til å reagere.

Hans Petter Kvaal (H) er leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune. Utvalget vil nå undersøke bindinger mellom ansatte og leverandører. Foto: Eirk Hind Sveen / NRK

– Hvis dette er en måte å skjule at man har vært på reise, da man har hatt tilnærmet stopp i reiser i kommunen, er det rimelig alvorlig. Kommunen har fått regningen, men det kommer ikke frem at man har vært på en stor IT-konferanse. Det er veldig alvorlig.

– Hvorfor mener du det er problematisk at det faktureres av leverandøren?

– En kommune skal være transparent i alt man foretar seg. Det skal være synlig hva man bruker penger på, hvem man bruker penger på og hvem som bruker pengene.

Kontrollutvalget skal nå granske alle sider ved innkjøpspraksisen i IT-avdelingen i kommunen.

Dette er IT-skandalen i Tromsø kommune Foto: Bernt Olsen/NRK Ekspandér faktaboks En rapport fra revisjonsfirmaet KomRev NORD har avdekket at kommunen har brutt delegasjonsreglementet- og økonomireglementet, anskaffelsesregelverket og EØS-regelverket. I rapporten kommer det frem: Faglige skal ha blitt satt til side. Et større IT-samarbeid med Senja kommune ble igangsatt, men uten politisk behandling. Det mangler dokumentasjon som beskriver grunnlaget for samarbeidet, og det skal ikke finnes noen godkjent kontrakt mellom Senja og Tromsø. Avtaler skal ha foregått muntlig mellom ledere i Tromsø kommune og i Senja kommune. Kommunen har ikke klart å fremskaffe oversikt over i hvilket omfang det er levert varer og tjenester fra Tromsø kommune til Senja kommune. Tromsø skal ikke ha fakturert for tjenester som er levert til Senja. En rekke andre kommuner i Troms og Finnmark har også blitt invitert inn i prosjektet, uten at noen avtaler har blitt formalisert eller er fulgt opp. Kommunen skal ifølge ansatte ha gått til innkjøp av et kostbart system som få i Norge har kompetanse til å drifte. Seksjon for IT og arkiv skal ifølge et varsel ha mistet sin kompetanse på drift av systemet da ansatte har sluttet i kommunen og fått jobb i et firma som leverer konsulenttjenester knyttet til dette systemet. Revisjonen konkluderer med at kommunen ikke har etablert rutiner som sikrer bevissthet knyttet til habilitetsproblematikk. Det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet i IT-avdelingen.

Varsler full gjennomgang

– Vi skal finne ut på hvilken måte dette er gjort og hvordan dette kunne det skje, sier Kvaal.

Bakgrunnen er en rapport fra KomRev Nord og NRKs avsløring om at kommunen har kjøpt IT-tjenester for nær 100 millioner kroner uten anbud.

Utvalget skal også se om der har vært bindinger som kan ha påvirket IT-kjøp. Dette på bakgrunn av påstander som kommer frem i et varsel fra flere tillitsvalgte i kommunen.

– Det virker som om det er sterke bindinger mellom leverandør og de som jobber i kommunen. Det er alltid uheldig. I tillegg ser vi at avtaler ikke har vært ute på anbud. Dette mener jeg er problematisk, sier Kvaal.

Et sentralt tidspunkt for undersøkelsene er årene 2018 og 2019, da kommunens økonomi var elendig. Ansatte fra IT-avdelingen var på konferansen i Barcelona begge disse årene.

Etter Cisco-turen i 2018 kjøpte kommunen inn IT-utstyr av merket Cisco gjennom Telenor Inpli, ifølge KomRev Nords rapport.

Sommeren 2019 ble Tromsøs nye og store IT-prosjekt fremhevet som en historisk satsing.

IT-skandalen i Tromsø har kostet to kommunale ledere stillingene, etter en ulovlig avtale til 35 millioner kroner. NRK har siden avslørt at kommunen har gjort ulovlige avtaler for langt mer. Foto: Bernt Olsen/NRK

Skulle skrive IT-historie

«Da Tromsø kommune startet gjennomgangen av sin eksisterende IT-løsning, ble resultatet at de bestemte seg for å bygge alt på nytt – med den siste teknologien fra Cisco og bistand fra Telenor Inpli.»

Tromsø kommune ville med dette skrive IT-historie, kommer det frem på Telenors nettsider.

I rapporten fra KomRev Nord kommer det frem at flere ansatte har stilt spørsmål ved realismen i prosjektene og hvorfor kommunen har kjøpt inn et kostbart system som få i Norge har kompetanse til å drifte.

Ifølge rapporten stiller de også spørsmål ved at flere kommuneansatte har byttet jobb til en annen Cisco-leverandør.

Kommunens avtale om innkjøp av Cisco-utstyr fra denne leverandøren viser at den ble inngått like før en av dem fikk en stilling her.

I kommunen hadde samme person hatt en sentral rolle når det kommer til oppfølging av leverandører, fremgår det av rapporten.

KomRev Nord har undersøkt, men ikke funnet at det er kjøpt vesentlig mer tjenester i perioden etter at vedkommende gikk over til selskapet, heter det i rapporten.

– Dette viser bare hvor alvorlig det er når en sammenblander det kommunen driver med og det leverandører skal drive med. Da kan man få situasjoner der du kommer litt for tett på dem som leverer. Det er det vi kan se her, mener Kvaal.

Telenor Inpli bekrefter også at personen har hatt en stilling i deres selskap.

Overfor NRK avviser både vedkommende og Telenor Inpli at tidligere ansettelsesforhold og Cisco-messen i Spania har hatt betydning for kommunens innkjøp.

I 2018 fakturerte Telenor Inpli kommunen for totalt 11,8 millioner kroner, blant annet for IT-løsningene fra Cisco. De største utbetalingene skjedde i perioden etter Cisco Live i Barcelona.

David Fidjeland hos Telenor viser til at Telenor Inpli vant leverandøravtalen via en offentlig anbudskonkurranse. Avtalen ble inngått før deres tidligere ansatte gikk over til Tromsø kommune.

– Vedkommende det her refereres til sluttet i Telenor Inpli i oktober 2016, altså etter at rammeavtalen ble inngått. Vedkommende fikk deretter ny jobb i Tromsø kommune i september 2017, nærmere ett år etter avtalen ble inngått. Det er leit at kontrollutvalget i Tromsø kommune ikke har tatt kontakt med oss for å få fakta på bordet, sier Fidjeland.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen sier til NRK at han ser frem til kontrollutvalgets gransking.

– Administrasjonen har også satt i verk en kartlegging av innkjøpene som gjøres på IT-seksjonen. Vi har også forsterket internkontrollen på innkjøp i kommunen, særlig med tanke på at anbudsregler følges, men også med tanke på eventuelle bindinger.