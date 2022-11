– Me er urolege. For få helsepersonell har vaksinert seg fram til no.

Det seier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet. Han visar til at under ein tredjedel av Noregs helsepersonell har vaksinert seg mot influensa i år.

Det er ein betydeleg nedgang frå fjoråret, då over halvparten vaksinerte seg og gav den høgaste dekninga nokosinne.

Det er helsepersonell tilsett i primærhelsetenesta som har vore dårlegast til å vaksinere seg mot influensa, og berre 24 prosent har tatt vaksinen. Målet er ein dekningsgrad på 75 prosent.

Aller dårlegast har dei vore i Troms og Finnmark, der berre 18 prosent har tatt vaksinen.

Hvem bør vaksinere seg mot influensa? Ekspandér faktaboks Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Helsepersonell som har nær kontakt med pasienter

Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) svært alvorlig fedme (KMI over 40) annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Kilde: FHI

Veit ikkje kvifor

Tala stemmer godt med dei tilsette på Alta omsorgssenter. Der var det ikkje trongt om plassen da dei hadde drop-in vaksinering i haust.

Verksemdsleiar på Alta omsorgssenter, Johanne Kristensen, har ikkje noko svar på kvifor det er fleire som ikkje har tatt vaksinen ved sjukeheimen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Verksemdsleiar Johanne Kristensen har ikkje noko svar på kvifor.

– Me oppfordrar jo våre tilsette til å ta vaksinen, seier ho.

Sjukepleiar Silje Paulsen opplev at dei ikkje har fått tydeleg nok beskjed om kvifor dei skal vaksinere seg.

– Det eg har fått inntrykk av, er at sia me vaksinerer dei eldre, så har dei godt vern. Også er det da individuelt om helsepersonell vil ta den eller ikkje, seier sjukepleiaren.

– Treng meir informasjon

Ifølgje den siste ukerapporten frå FHI, er 55 prosent av alle over 65 år vaksinert mot influensa. Til saman har drygt ein million nordmenn tatt influensavaksinen i år. I fjor var det 71 000 fleire som hadde tatt vaksinen på same tidspunkt.

I veke 46 var det 53 personar innlagt på norske sjukehus med influensa, ifølgje rapporten. Det er ei dobling samanlikna med veke 44.

Influensavaksinen er viktig for å redusere risikoen for at sårbare pasientar blir smitta med viruset.

– Dei som har kontakt med sårbare pasientar bør bli vaksinert. Det er blant anna alle i den kommunale helse og omsorgstenesta, seier Guldvog.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet håpar fleire tar vaksinen før influensasesongen inntreffer. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Helsedirektoratet har eit tydeleg mål om at fleire helsepersonell skal bli vaksinert. Målet er ein dekningsgrad på 75 prosent, i tråd med kva EU har som mål.

Sjukepleiar Paulsen trur det må meir informasjon til for å få ein høgare dekningsrad.

– Ein må få ut betre og tydelegare informasjon på kvifor me skal vaksinere oss, seier ho.

Samtidig er sjukepleiaren tydeleg på at det er individuelle grunnar for at ein veljar å ikkje ta vaksinen.

– Nokon er bekymra for biverknader eller allergiar, forklarar ho.

Ho legg til at det har vore mykje styr rundt koronavaksinen, og at nokon er usikre på kor mykje dei faktisk skal vaksinere seg.

Bivirkninger av influensavaksinen Ekspandér faktaboks Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at cirka 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp. Influensavaksine kan gi: ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet.

feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden. Influensavaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom. Influensavaksine til gravide ​Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i andre og tredje trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa. Gravide i første trimester som også har annen tilleggsrisiko bør ta vaksine. Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa det første halvåret etter fødselen. Du kan lese mer om de ulike potensielle bivirkningene av influensavaksinen ved å klikke her. Kilder: Helsenorge / Folkehelseinstituttet

Håpar fleire tar den

Guldvog håpar fleire får tatt vaksinen før det er for seint.

– Nå er det berre tida av vegen for helsepersonell å ta vaksinen, slik at dei er godt beskytta før influensasesongen startar, seier han.

Og vaksinen er trygg, forsikrar helsedirektøren:

– Eg vil understreke at når det gjeld influensavaksinen, så er det den sikraste vaksinen vi kjenner til, med svært få biverknader. Det er eit svært godt vern for å hindre at du påfører andre sårbare smitte i ein situasjon der det kan føre med seg store konsekvensar.

For at det kjem ein influensabølge i vinter, det er Helsedirektoratet sikre på. Det er også ein risiko at den ikkje kjem aleine.

– Den kan komme samtidig som ein bølge med covid-19, seier Guldvog.