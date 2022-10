Har du hangla litt ekstra denne høsten?

Har forkjølelsen sittet litt lenger i enn den pleier?

Kanskje du er en av de som vurderer litt mer enn tidligere om du skal ta influensavaksinen.

Dersom du er en av de som sitter på gjerdet, mener smittevernoverlege Ole Kristian Losvik i Bodø at i år er året til å sette sprøyta.

Kan få to virus samtidig

Nå er koronatallene i Norge lave. Det handler om at folk ikke lenger tester seg for viruset, men også at helseinstitusjonene ikke har mange innlagte med viruset.

Likevel er det mange som er syke.

Nå florerer nemlig koronavirus, influensa og vanlig forkjølelse samtidig.

– Det kan være et ekstra poeng å ta influensavaksinen i år fordi vi har et ekstra virus i omløp.

Ole Kristian Losvik, smittevernoverlege i Bodø, sier det vil være en stor belastning for både folk og samfunnet om man får både korona og influensa-bølgen samtidig. Foto: Privat

Det sier kommuneoverlege i Bodø, Ole Kristian Losvik.

Grunnen til at han ber folk om å ta vaksine, er enkel. Det er nemlig mulig å få to virus samtidig.

– Vi ønsker å unngå at folk blir syke med både koronavirus og influensavirus samtidig. Derfor bør flest mulig ta influensavaksinen.

Det vil gi mye sykdom, men også kreve mye av helsevesenet, dersom man har to bølger av begge virusene på samme tid.

– Hvis de sammenfaller i tid vil det si at vi har veldig mye sykdom i befolkninga som vi liker dårlig. I tillegg vil det gi en veldig stor belastning på helsevesenet, sier Losvik.

300 vaksinedoser på fire timer

I dag åpnet Bodø kommune for massevaksinering midt i den overbygde gågaten «Glasshuset».

De vaksinerer for både korona og influensa.

Karin Snøve Wiik, vaksinekoordinator i Bodø kommune, forteller at de har en god del mer drop-in timer enn de hadde regnet med.

Karin Snøve Wiik forteller at det har kommet langt flere for å ta influensavaksinen enn de hadde forutsett. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det er masse folk som har vært inne allerede.

I løpet av bare fire timer hadde de tatt nærmere 300 influensavaksiner og 200 koronavaksiner.

– Vi er veldig glad for at det kommer så mange. Nå har vi ikke hatt så mye influensa de to siste sesongene, så vi er litt redd for at årets sesong skal bli litt tøffere, sier Vik.

I tillegg har FHI varsla om en mulig ny bølge med korona.

Hvis begge de kommer samtidig, mener også hun at det en stor fordel at alle er vaksinert.

Flere hundre personer møtte opp til massevaksinering i Bodø tirsdag. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det er en stor fordel at folk kommer og vaksinerer seg så færrest mulig blir syke.

Men hvem skal egentlig ta influensavaksinen?

Alle over 65 år og alle som er i risikogruppe med lunge- eller hjertesyke eller også alvorlig astma bør vaksinere seg. Det samme bør gravide.

FHI: – Vi vet ikke

Preben Aavitsland er fagdirektør og professor i Folkehelseinstituttet.

Han sier at de rett og slett ikke vet hvordan koronavirus og influensa kommer til å utvikle seg i Norge utover høsten.

– Vi vet ikke. Vi tror det kommer en bølge, men vi vet ikke når eller hvor stor den blir, sier Aavitsland.

De holder nå på å samle informasjonen de har til en risikovurdering som de skal publisere neste uke. Den tar for seg:

Immunitet i befolkninga

Hvilke varianter som spres

Et anslag over hvor mange som allerede har vært smittet

Den aktuelle spredningen i befolkninga.

Ut ifra dette vil de vurdere hva som videre vil skje.

Slik er situasjonen for koronaviruset i Norge nå Ekspandér faktaboks Det er fremdeles omikronvarianten BA. 5 og undervarianter av denne som dominerer i Norge. Og det er heller ikke sikkert at man vil se at én variant vil dominere på nytt i hele verden forklarer fagdirektøren. Nå teller ikke lenger FHI antall smittede. De legger i stedet vekt på å kartlegge alvorlig sykdom. Det vil si innleggelse på sykehus, i intensivavdelinger eller pasienter som dør. – Nå er det om lag hundre nye sykehusinnleggelser per uke, ti nye på intensivavdeling og 20 som dør per uke. Likevel tror han ikke det vil bli nødvendig å begynne og teste seg igjen for koronavirus denne høsten. – Det er lite trolig. Vi har hatt to enorme bølger i år, vinterbølgen i januar – mars og sommerbølgen i juni – august, uten at det var nødvendig med testing, sier Aavitsland. Han minner likevel om at rådene til folk som får luftveissymptomer er å holde seg hjemme, uansett om de tester seg eller ikke og uansett hva en eventuell test viser.

Men FHI vil likevel anbefale influensavaksinen.

– Vi hadde lite influensa sist sesong og ingen i sesongen før det. Derfor er det mulig at vi får en større influensaepidemi denne vinteren.

– Derfor er det viktig at anbefalingen følges.

– Håper vi skal være friske

Tyske leger krever nå at myndighetene gjeninnfører påbud om munnbind før sykehusene blir overbelastet med nye koronatilfeller.

– Kan dette også skje i Norge?

– Det er en debatt befolkninga må ta. Munnbind er effektivt for å forhindre å smitte andre. Derfor blir det heller et verdispørsmål som befolkninga må tenke over heller enn et medisinsk spørsmål, sier Losvik.

Men smittevernoverlegen i Bodø peker likevel på at det er få ting som truer situasjonsbildet akkurat nå.

Det er hverken nye varianter eller mye innleggelse på sykehus. I tillegg overvåker helsevesenet hele tiden situasjonen.

– Får mange en alvorlig sykdom må man gjøre en revurdering slik man alltid gjør, sier Losvik.

Mest sannsynlig blir dette en vinter der forkjølelse og influensa og korona går parallelt, forklarer smittevernoverlegen.

– Jeg håper vi skal være friskere denne vinteren enn forrige vinter, men vi er forberedt på at det kan være høyere luftveisinfeksjoner enn det var før 2020.