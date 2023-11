FHI venter en økning i influensa- og koronatilfeller.

HI har tidligere advart om årets influensasesong og oppfordret flere til å vaksinere seg.

Under årets smitteverndag forteller FHI at vi foreløpig ligger på et normalt nivå for luftveisinfeksjoner for årstiden, men at de ser en økning.

– Fra uke 42 til uke 43 så vi et kraftig hopp av smitteøkning av influensa. Vanligvis går det veldig fort når det først setter i gang, sier FHI-lege Trine Hessevik Paulsen.

I Tromsø holder de vaksinasjonskontoret åpent flere dager ekstra for å ta unna vaksinekøa.

En av dem som har vært innom, er Sveinung Pedersen. Han har akkurat fått ny dose med koronavaksine.

– Det er delte meninger om dette. Men jeg har klokkertro på at dette hjelper, sier han.

Sveinung Pedersen får koronavaksinen i armen. Foto: Marita Andersen / NRK

– Ligger bakpå med vaksinasjon

Køa har vært jevn siden tilbudet om oppfriskningsdosen kom i slutten av oktober.

Kamilla Thorsteinsen koordinerer tilbudet om både korona- og influensavaksine i Nord-Norges største by.

Hun er fornøyd med oppslutninga. Mange tar begge vaksinene samtidig. Hun forteller at de fleste som kommer innom, er over 65 år.

– Vaksineringa har gått veldig bra. Oppslutninga er stor, og folk tar vaksine for både korona og influensa.

På landsbasis er det derimot ønskelig at langt flere benyttet seg av vaksinetilbudet. Det sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

Han sier koronasmitten øker. Innleggelsene på sykehus øker. Og influensaen har begynt å spre seg.

– Vi ligger litt bakpå nå med vaksinasjon, både mot covid-19 og ikke minst influensa. Det er mange i risikogrupper og de over 65 år som ikke har vaksinert seg ennå, sier han.

Klar melding til risikogrupper

Ifølge FHI er det 1,6 millioner nordmenn som hører til ei risikogruppe, og som derfor bør ta influensavaksinen.

Korona- og influensasesongen er på full fart over oss. For at sykehusene ikke skal bli overbelastet, er oppfordringa fra helsemyndighetene at alle med underliggende sykdommer og de over 65 år bør vaksinere seg.

Kven er anbefalt å ta vaksina? Ekspander/minimer faktaboks FHI anbefalar desse gruppene å ta vaksina årleg: Alle som er 65 år og eldre.

Bebuarar i omsorgsboligar og på sjukeheimar.

Gravide etter 12. svangerskapsveke.

Prematurt fødde born bør ta den frå dei er 6 mnd. til dei er 5 år. Dette gjeld særleg born fødde før veke 32 i svangerskapet. Born og vaksne med: kronisk lungesjukdom (inkludert astma)

hjarte- og karsjukdom

diabetes type 1 og 2

leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft

nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)

svært alvorleg fedme (KMI over 40)

annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personar med medfødde kromosomavvik, genetiske syndrom og sammensette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan stad) I tillegg anbefalar FHI desse gruppene å ta vaksina: Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstjenesta som har nærkontakt med pasienter ved behandling eller pleie.

Personar som bur saman med nokon med nedsett immunforsvar.

Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Saneringspersonale og andre som jobbar med mistenkt eller bekrefta influensasjuk tamfugl.

Helsedirektøren er tydelig på at de tror det er flere som planlegger å få tatt vaksinene. Til dem har han ei klar oppfordring.

Nakstad ber folk skynde seg å vaksinere seg.

– Tida går ganske fort i november, så det er viktig å gjøre det nå. I alle fall hvis man vil ha en beskyttelse inn mot vintersesongen, sier han.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ksenia Novikova

Nakstad sier at det er viktigere å vaksinere seg enn å teste seg. Det er vel å merke ei gruppe som det fremdeles er viktig at tester seg for covid-19. De som er i målgruppa for tablettbehandling.

– Er du over 65 og har underliggende sykdommer, kan du få tablettbehandling av fastlegen. For å få dem må du få tatt en hurtigtest, og så må fastlegen din gå igjennom medisinlista di. Det for å se om du kan få tablettene, sier han.

Dette er tabletter som gjør deg mindre syk med korona.

Økende innleggelser

I Fredrikstad har køen til drop in-vaksinering vokst seg lang denne uka.

– Det er veldig mange fremmøtte her. Vi har stått i kø nå i tre kvarter, sier Anne-May Johansen.

Vaksinesenteret tilbyr både korona- og influensavaksine. Johansen tok koronavaksinen tirsdag.

– Jeg hadde Covid veldig mildt for ett par år siden. Det holdt, det vil jeg ikke ha igjen.

I Fredrikstad står folk i kø for å få vaksine. Foto: Rune Fredriksen / NRK

På Sykehuset Østfold øker koronainnleggelsene dag for dag. Tirsdag var 21 pasienter innlagt med påvist koronasmitte.

– Det er økende innleggelser av pasienter som har Covid. Noen er også innlagt på grunn av Covid. Også venter vi at influensa vil komme i løpet av vinteren, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Han håper sårbare grupper og helsepersonell nå tar vaksinene som tilbys mot både influensa og korona.

Sykehuset tror det kan blir mange innleggelser i løpet av vinteren, og har lagt planer for at det kan bli flere pasienter enn sykehuset er bygd for.

– Vi er forberedt, og har en plan ved et ekstraordinært overbelegg. Og i verste fall å gå i beredskap, som under pandemien, hvis det blir veldig stor pågang.

Fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen. Foto: Sykehuset Østfold

Bekymret for mykoplasma-bakterie

Spredningen av mykoplasma-bakterie har også skapt bekymring i Vestland fylke. Paulsen i FHI mener det er for tidlig å si hvor stort dette utbruddet vil bli i Norge.

– Vi vet ikke hvor alvorlig dette utbruddet kommer til å bli i Norge, men det er grunn til å tro at immuniteten til befolkningen ligger til rette for et stort utbrudd, sier hun.

Bakterien kan gi infeksjoner både i øvre og nedre luftveier. Symptomene utvikler seg gjerne langsomt over flere dager til en uke. Det er barn, ungdom og unge voksne som er mest utsatt, men voksne kan også bli rammet.

Kamilla Thorsteinsen er vaksinekoordinator i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

Flere åpningsdager

Folk i Tromsø ser ut til å ha forstått viktigheten av å beskytte seg før virussesongen for alvor tar til. Her har vaksinekoordinatorene satt opp flere dager for vaksinering.

– Vi så at alle timene vi hadde lagt ut, var tatt. Vi så det var større etterspørsel, og da utvidet vi tilbudet, sier Kamilla Thorsteinsen.

Opprinnelig er siste vaksinedag på onsdag.

– Ser vi at alle timene blir tatt, så må vi nok utvide med flere dager, sier Thorstensen.

Sveinung Pedersen er ikke i tvil om hvilken anbefaling han vil gi til de som sitter på gjerdet, og vurderer om de skal ta vaksiner mot influensa og korona.

Nemlig å benytte seg av tilbudet.

– Jeg har tatt koronavaksinen alle gangene det har vært tilbud om det. Det gikk fint å ta den denne gangen og. Jeg håper så absolutt at jeg nå holder meg frisk gjennom vinteren, sier Pedersen smilende.