I Nordkapp kommune mangler åtte ukrainske barn plass i barnehage.

Dan Nilsen er leder for akuttmottaket for ukrainske flyktninger i Nordkapp. Han er bekymret over manglende barnehagetilbud til de minste barna.

– Det er absolutt et behov for ungene å få plass i barnehagen. I hvert fall for de eldste ungene under skolepliktig alder som mangler et tilbud. De har verken skoletilbud eller andre idrettstilbud.

– Dermed blir de gående her sammen med foreldrene hele døgnet.

Leder for flyktningmottaket i Nordkapp, Dan Nilsen fortviler over at de ukrainske barna ikke får plass i barnehagen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Han forteller at dette også går ut over foreldrene.

– Integreringen vil gå mye tregere i og med at foreldrene blir stående fast med barna hele tiden og dermed heller ikke kommer seg ut i jobb.

Flere kommuner sliter i startfasen

Mottakslederen tror manglende barnehageplass ikke er unikt for barna som har kommet til Nordkapp.

– Det er mottak over hele landet. Jeg vil tro at andre kommuner sliter med det samme, og ikke evner eller har vilje til å tilby barnehageplass til barn som bor på mottak.

Dette bekrefter Knut Henrik Berntsen, leder for Kapasitet og logistikk i Utlendingsdirektoratet.

Han skriver i en e-post til NRK at det er viktig å ha et tilbud på plass raskt for å gi barn og unge stabilitet i en vanskelig og krevende livssituasjon.

Knut Berntsen, leder for kapasitet og logistikk i Utlendingsdirektoratet, forteller at flere kommuner sliter med å finne barnehageplasser til flyktningene. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– UDI er kjent med at enkelte vertskommuner, spesielt tidlig i situasjonen med ankomster av mange flyktninger fra Ukraina, hadde utfordringer med å styrke barnehagetilbudet i kommunen.

Videre skriver han at UDI også har erfaring med at små og store kommuner raskt har klart å gi et fullverdig barnehage- og aktivitetstilbud for flyktningene.

Skulle gjerne sett mer velvilje

Mottaksleder Nilsen forteller at kommunene får støtte fra staten for de flyktningene de tar imot, og at disse pengene skal gå til å sikre dem tilbud som barnehage- og skoleplass.

Han tror det er flere grunner til at kommunen ikke har klart å sikre tilbudet.

– Det som mangler over hele linja nå er rett og slett hender til å ta seg av jobben, men samtidig skulle jeg ha sett litt mer velvilje fra Nordkapp kommune for å i det hele tatt å prøve å få dette til.

Hos flyktningmottaket i Nordkapp har ikke barna et tilbud om barnehageplass. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Mangler pedagoger

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor H. Mikkola (Sp), forteller at kommunen ikke har mulighet til å tilby barnehageplass.

– De har ikke krav på barnehage så lenge de er på flyktningmottak.

Kommunen har ikke nok fagutdannede barnehagepedagoger til å kunne ta inn flere barn i barnehagene. Dermed er de nødt til å prioritere de barna som er eller blir bosatt i kommunen.

– Hvis vi nå tok imot de åtte barna så måtte vi åpnet nye avdelinger, og det hadde kostet kommunen dyrt.

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola forteller at kommunen ikke har råd til å ha de ukrainske barna i barnehagen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Kommunen har regnet på at de må ut med et beløp på mellom fire og fem millioner kroner for å kunne gi plass til barna i flyktningmottaket.

– Det har ikke vi økonomi og kapasitet til, sier Mikkola.

Etterlyser løsning

Ann Beate Løvland og Stine-Mari Strifeldt fra Nordkapp Arbeiderparti har engasjert seg for å få integrert de yngste innbyggerne i kommunen.

– Vi kommer ikke til å slippe denne saken og vi skal sikre at disse barna får et godt nok tilbud.

Politikerne forteller at stortinget har kommet med en anmodning til kommunen om at man skal kunne tilby barnehageplasser til barn i flyktningmottak i en akuttsituasjon. Dette har Nordkapp kommune fortsatt ikke gjort.

Arbeiderparti-politikerne Ann Beate Løvland og Stine-Mari Strifeldt har engasjert seg for at barna skal få plass i barnehagen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– De er her i en akuttsituasjon. De har et stort behov for å bli integrert og få noen gode ting i livet sitt, sier Ap-duoen.

Hun etterlyser en tilstrekkelig løsning for å kunne gi barna et tilbud.

– Barn må få lov til å være barn.